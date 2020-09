Desátý Cirk-UFF v Trutnově začíná, Australany nahradí akrobaté z Maroka

Kvůli koronavirové pandemii organizátoři museli akci z přelomu května a června přesunout na závěr září. Svátek adrenalinu a experimentálního umění se navíc koná s pozměněným programem a v rouškách.

Cirk-UFF letos bude přehlídkou zejména českého nového cirkusu. Jedinou výjimkou je Groupe Acrobatique de Tanger. Představení FIQ! s divokými skoky, lidskými pyramidami a živelnou orientální hudbou africký soubor uvede v pátek a v sobotu. Marockou sestavu do Trutnova přiveze francouzské uskupení Akoreacro, které zazářilo na prvním ročníku festivalu v roce 2011.

„Po celém Maroku, které má velkou cirkusovou tradici, probíhal velký a náročný konkurz. Byli vybráni ti nejlepší akrobaté,“ sdělil Libor Kasík o vzniku Groupe Acrobatique de Tanger.

Jejich pojetí nového cirkusu podle něj hledá spojitosti mezi tradičním rodovým uměním, moderní kulturou, historií a současným světem. Maročani jsou náhradou za špičkový australský soubor Gravity and Other Myths, který se měl do Trutnova vrátit po roční přestávce s úplně novým představením. Cesta z Austrálie však z dobře známých důvodů není možná.



Stávající koronavirová opatření by se samotného festivalu neměla příliš dotknout, hlavním omezením jsou povinné roušky na vnitřních představeních.

Nejznámější český ansámbl Cirk La Putyka přiveze v mnoha ohledech unikátní inscenaci Kaleidoscope. Finský režisér Maksim Komaro ji na jaře s účinkujícími připravil na dálku pouze přes online platformy.



„Jak název napovídá, v nové show se soustředíme spíše na krásu formy, dynamiku a kouzlo okamžiku, než že bychom filozofovali o nesmrtelnosti brouka,“ uvedl režisér.

Začátkem července sestava kolem principála Rostislava Nováka nový kus představila na trutnovském Bojišti. Byla to náhrada za neuskutečněnou premiéru na červnovém Cirku-UFF.

V prvním ryze venkovním představení La Putyky jsou kromě grotesky, skoků na trampolíně nebo závěsné akrobacie k vidění i pro tento soubor zcela nové disciplíny, například šílené skoky na obřím teeterboardu.

„Představení by mělo působit lehkým dojmem. A přitom s těmi nejtěžšími prvky,“ naznačil Novák.

Vyřazení roboti i příběh pilotky

Vzdušnou akrobacii na šálách předvede Ivana Kolcunová, s něžným dobovým zpracováním příběhu první české pilotky přijede trio performerek Holektiv. Představení Božena propojuje současný tanec, divadlo a nový cirkus. Pouliční pantomimu o dvou vyřazených robotech, kteří baví sami sebe, ukáže dvojice Bold & Bald.

S mýdlovými bublinami bude kouzlit Václav Strasser, děti i dospělé pobaví klaunské vystoupení Teatro Piccolino. Stejně jako žádný rok nebudou chybět ani Bratři v tricku. Kromě Hry o trůn vystoupí s Bratřím speciálem, kombinujícím laskavý i sebeironický humor s bravurním žonglérstvím. Centrem festivalu bude jako obvykle Uffo, některá představení se uskuteční v přilehlém šapitó a před Uffem, kde mimochodem ve čtvrtek vystoupí La Putyka s Kaleidoscopem.

Jubilejní ročník Cirku-UFF se uskuteční přesně deset let od chvíle, kdy 24. září 2010 kulturní centrum Uffo bylo otevřeno. U příležitosti výročí La Putyka ve spolupráci s Bratry v tricku připravuje na páteční večer hodinovou show před Uffem.

Za deset let se festival stal doma i v zahraničí uznávanou žánrovou akcí. Časopis The Economist jej v roce 2014 vybral do své ročenky dokonce jako jedinou českou událost, kterou se v celosvětovém měřítku vyplatí sledovat. Například vedle světového šampionátu v kopané v Brazílii. Ředitele festivalu Libora Kasíka ministerstvo kultury letos zařadilo do seriálu Hrdinové kulturních a kreativních průmyslů. Více na www.cirkuff.cz/program.