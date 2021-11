Obyvatelé Svobodných Dvorů chtějí uzávěru pro ubytovny, Hradec to odmítl

Od vyklizení nelegální ubytovny v hradeckých Svobodných Dvorech již uplynuly tři měsíce, hořkost však z místních obyvatel nevyprchala.

Přestože problémy s rvačkami, odpadky na ulici nebo nočním hlukem po odjezdu dělníků přestaly, boj pokračuje, jenže nejen s ubytovnami, ale i s městem.

Spolek Svobodné Dvory, který se opírá o petici s 1 165 podpisy, totiž hradeckou radnici požádal o stavební uzávěru na ubytovací zařízení v celé městské části.

Rada však prosbu zamítla. Argumentuje kolizí s územním plánem, když například tvrdí, že pokud by město mělo regulovat nekoncepční růst ubytoven, muselo by to udělat na celém území Hradce. Z vyjádření také plyne, že současná legislativa neumožňuje změnu územního plánu.

„Rada rozhodla, že podnětem na stavební uzávěru se nebudeme zabývat, protože v principu by to znamenalo zásah do územního plánu celého Hradce,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Chápu, že názor odborníka pro rozvoj města může být jiný než názor občanů. My tu každopádně nelegální ubytovny nechceme. Ty legální musí splnit nějaké parametry včetně vyjádření příslušných složek. Provozovatele ubytovny ve Svobodných Dvorech neznám, ani nemám informace, že by se kolem ubytovny mělo něco chystat,“ doplnil náměstek primátora pro oblast správy majetku Pavel Marek (ANO).

Se zamítnutím své žádosti se však spolek ani Komise místní samosprávy (KMS) nechtějí smířit. Vadí jim nejen řada dalších nelegálních svobodnodvorských ubytoven, ale také údajně přezíravý postoj hradeckého vedení.

Spolek žádá revokaci

Proti rozhodnutí rady sice není možnost odvolání, spolek však sonduje jiné možnosti.

„Vše jsme konzultovali s právníkem a určitě budeme žádat o revokaci onoho rozhodnutí,“ zdůraznila Jana Krejsarová, předsedkyně Spolku Svobodné Dvory. Kdyby i odvolání pro místní obyvatele dopadlo nepříznivě, ještě je tu krajní možnost vyhlášení referenda.

Zatímco vyklizení ubytovny smontované z unimobuněk šlo v srpnu považovat za rychlou akci, která se obešla bez dlouhého váhání vlastníka i úřadů, řešení dlouhodobého problému severozápadní části Hradce najednou uvázlo.

Podle místních je tu celá řada objektů, které nejsou zkolaudované coby ubytovací zařízení, další dělníci bez nájemních smluv pak údajně obývají rodinné domy. Většinu problémů by prý mohla vyřešit stavební uzávěra na využití budov pro dočasné ubytování, jenže rada města tuto žádost zamítla.

„Město se k nám otočilo zády“

Zarážející je, že Spolek Svobodné Dvory naráží na stejné potíže jako jiné skupiny obyvatel, které od města očekávají spolupráci, ale smutnou realitou je pravý opak.

Přesně s těmito problémy se setkávají například obyvatelé v sousedství Durychovy ulice, kterým z nejrůznějších důvodů vadí chystaná stavba bytového domu, ale i Spolek Kaštanka, který žádá zachování aleje při budování železniční dvoukolejky na Pardubice.

„Město nám tvrdí, že jim nejsme jedno, nicméně ve finále se k nám otočí zády. Obhajují se různými právními kličkami a vychází z toho absolutní nechuť cokoli udělat pro nalezení společného východiska. Pouze uvedou, proč to nejde, a tečka,“ uvedla šéfka spolku Jana Krejsarová.

„Jakýkoli problém se nehodí do obrázku dokonalého města, což je pochopitelné, ale my se s tím smířit nehodláme. Ono totiž jde všechno, když se chce, alespoň kompromis. Přístup města se každopádně dotkl velkého množství místních lidí,“ ubezpečila Jana Krejsarová, podle které ve vyklizené ubytovně žije dvojice, jež vystupuje jako ostraha.

Z ubytovny možná budou kanceláře

Jen z doslechu se pak obyvatelé Boční ulice v sousedství unimobuněk dozvěděli, že vlastník požádal o dodatečnou kolaudaci, a nezbývá jim nic jiného než doufat, že žlutý slepenec pocházející z 80. let bude sloužit jako kancelářské prostory, a nikoli jako problémová ubytovna.

Na straně spolku stojí i KMS Svobodné Dvory. „Jsme na jedné lodi. Nelegálních ubytoven tu bohužel máme víc, ale ta, kolem které se vše strhlo, byla specifická děním okolo. Stanovisko rady mě mrzí, očekávali jsme, že se za nás město postaví a dá jednoznačně najevo, že má zájem s tím problémem něco udělat,“ řekl předseda KMS Jan Klubíčko.

Ten by kvůli ubytovnám chtěl požádat o schůzku Oldřicha Vlasáka, šéfa výboru pro územní plánování a rozvoj města.

Obavy z nepřizpůsobivých

Na nelegální ubytovnu upozornili obyvatelé Boční ulice na začátku července, kdy se začali potýkat s odpadky, které sem přilákaly krysy. Velmi brzy se přidal i pohyb zahraničních dělníků, hluk a rvačky, po jedné z nich musel být jeden muž resuscitován.

Na konci července se místní sešli s náměstkem Markem, ředitelem městské policie i zástupcem cizinecké policie a o dva týdny později se ubytovna konečně zavřela.

„Chápu, že očekávání některých občanů mohla být taková, že ubytovnu odpovědné úřady zavřou hned, reálná situace se však má tak, že uzavření ubytovny kompetentními orgány je zpravidla otázkou mnoha měsíců. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, že jde o nejrychleji uzavřenou problematickou ubytovnu u nás,“ konstatoval senátor a současně zastupitel Jan Holásek (za HDK), jenž se o případ také zajímal.

Místní si stěžují, že provozovatel ubytovny v areálu firmy Ligmet jim stále dluží odpovědi na jejich otázky.

„My vlastně dosud netušíme, v jakém režimu ubytovna nyní funguje, vůbec s námi nekomunikují. Jen z neoficiálních zdrojů jsme se dozvěděli, že požádali o kolaudaci za účelem vybudování kancelářských prostor,“ upozornila Jana Krejsarová.

Místní se obávají, že jejich trápení s noclehárnami zdaleka nekončí. Poukazují na nutné pracovní síly při budování blízkých developerských projektů a současně se hrozí toho, že po odjezdu dělníků je v ubytovnách nahradí nepřizpůsobiví.

„To by znamenalo vznik nové sociálně vyloučené lokality,“ stojí na webu spolku.