Broumovsko získá návod, jak přečkat extrémy počasí, říká ekoložka

„Vznikne dokument, který by měl na určitém území, třeba obce, regionu nebo klidně celého státu, pojmenovat rizika, která hrozí v souvislosti se změnou klimatu – například ztrátu zdrojů vody, dlouhá sucha a následnou neúrodu, vedra a z toho plynoucí zdravotní rizika nebo naopak bleskové povodně – a odhadnout, jaké škody mohou napáchat,“ vysvětluje Jana Moravcová, ředitelka organizace Beleco, jejíž vizí je živá a pestrá krajina poskytující člověku užitek, potěšení i krásu.



K čemu to všechno bude?

Hlavním účelem, proč se tyto strategie zpracovávají, je návrh a vyhodnocení vlivu opatření, aby se území, tedy krajina i zastavěné části obcí, a tím pádem i lidé, kteří tam žijí, stali vůči klimatické změně a jejím projevům odolnější – adaptovali se na ni.

A dál?

Úkolem je také stanovit kompetence státu a samospráv, co kdo má na starosti a za co odpovídá, když dojde k nějakému z projevů klimatické změny, třeba právě k nečekané bleskové povodni.

Z čeho budete vycházet?

Adaptační strategie se zpracovávají na základě schválených metodik a podkladem je řada dokumentů popisujících území a populaci, která na něm žije, vývoj klimatických ukazatelů a další.

Vznikne pro Broumovsko něco výjimečného?

Nechtěli jsme, aby vznikl další obecný dokument, který má jen neurčité závěry a návrhy a často končí tak, že se na úřadě založí do šuplíku a už s ním nikdo nepracuje. Naším cílem je zpracovat návrh konkrétních opatření, které pomohou vaší krajině se na změnu klimatu skutečně připravit. Návrhům předchází opravdu podrobný terénní průzkum, který probíhá už v těchto měsících. To není úplně běžné, ale nám to pomůže skutečně poznat rizika konkrétních lokalit a samozřejmě nás to navede i na konkrétní způsoby řešení.

Můžete uvést nějaký příklad?

V posledních týdnech sledujeme řadu lokálních, ale velmi silných bleskových povodní, které jsou způsobeny extrémní srážkou a umocněny neschopností krajiny se s ní vyrovnat – vodu zadržet, zasáknout, nechat rozlít tam, kde působí nejmenší škody. Bez důkladné znalosti lokality a třeba existence nebo jen možnosti vzniku eroze na konkrétním poli nad obcí nikdy dopředu neodhadnete, že právě tam musíte navrhovat taková opatření, která ochrání obec před zaplavením bahnem při přívalovém dešti. Proto je tak důležitá opravdu dobrá znalost terénu, a to je také důvodem, proč na podkladech – studiích proveditelnosti – spolupracujeme s místní organizací i veřejností, která lokality dobře zná.

Budou se moci místní k vašim návrhům vyjádřit?

Určitě. Veřejnost, zástupci obcí, ale i státní správy se budou moci seznámit s návrhy strategií, budeme nad nimi diskutovat a doufám, že společně tvořit výsledný materiál tak, aby vyhovoval především občanům, protože je pro ně.

Počítáte s veřejným projednáním?

Ano, počítáme s tím, že naše návrhy nemusí být konečné a že se o všem bude rozhodovat po diskusi s veřejností, musí souhlasit vlastníci pozemků, hospodáři a samozřejmě obce. Naším úkolem bude návrhy obhájit, vysvětlit, proč jsou důležité. Rozhodnutí však bude na místních.

Kdy to bude hotové?

Strategie musí být v souladu se smlouvou se Strategickou radou regionu Broumovsko hotové do poloviny příštího roku.

Co bude dál?

Schválíme harmonogram přípravy navržených opatření a pak už by měla následovat projektová příprava, něco půjde zavést hned, třeba výsadby mimolesní zeleně, ale například revitalizace potoků budou jistě časově podstatně náročnější. Určitě budou také pokračovat diskuse nad případnými návrhy změn hospodaření na zemědělské půdě. Doufáme, že do té doby budou jasnější a příznivější dotační podmínky pro zemědělce tak, aby pro ně změny v hospodaření směrem k zdravější a odolnější krajině nebyly ztrátové, ale aby k nim byli naopak motivováni.