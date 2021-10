Černá stavba hal na okraji Hradce Králové po letech dostala povolení

Společnost CTP plánuje, že prostory o velikosti skoro 13 tisíc metrů čtverečních budou dokončeny ještě v první polovině příštího roku.



Smír s developerem Hradec uzavřel v dubnu 2019, firma coby kompenzaci městu dala 15 milionů korun na stavbu parkoviště u fakultní nemocnice, ale práce se dva a půl roku nehnuly. Společnost doplatila na to, že během několikaleté konzervace stavby pozbyla platnosti některá povolení.

„Se stavbou začneme prakticky ihned. U první haly nás čekají skutečně jen drobné opravy a dokončení izolace, v druhém případě mluvíme vlastně spíš o rozestavěném skeletu. Takže už se těšíme, až tato smutně vyhlížející torza proměníme v úplně nový a upravený areál, pro nás již typicky obohacený o spoustu zeleně, cyklostezky a další prvky podporující udržitelný přístup k okolí,“ popsal David Chládek, ředitel CTP pro Českou republiku.

Podle něj je kondice obou rozestavěných hal i po šesti letech v dobrém stavu, částečně vyměnit bude nutné pouze nedokončené opláštění.

„Pro získání všech potřebných povolení v co nejkratším možném čase jsme v minulých letech dělali maximum. Vítáme proto, že je již vše připraveno tento projekt dokončit, a věříme, že vznik moderního, sofistikovaného areálu bude přínosem pro celou lokalitu, a to i z hlediska vzniku nových pracovních míst,“ komentoval Chládek.

Firma dosud proinvestovala 270 milionů, na pokutách za stavbu bez povolení zaplatila 1,3 milionu korun. Hradecké zastupitelstvo se kauzou a smírem začalo zabývat již v minulém volebním období, dohodu s firmou však politici několikrát odmítli.

Zvítězil realistický pohled, tvrdí primátor

„Velmi vítám pozitivní posun v záležitosti hal CTP, které budou dostavěny. Tento problém jsme zdědili po minulém vedení města, které odmítalo s firmou CTP nadále jednat. Naštěstí se po intenzivním jednání se zastupitelskými kluby podařilo části nového vedení města společně s několika opozičními zastupiteli prosadit realistické řešení, tedy umožnit firmě CTP pokračovat v jejím záměru,“ řekl hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Podle primátora bude mít dostavba načerno rozestavěných hal jen plusy:



„Pro naše město to znamená, že dojde k přeměně neestetického staveniště na moderní industriální park a zároveň se zvýší nabídka pracovních míst pro obyvatele Hradce Králové a okolí. Přínosné to jistě bude i pro podnikatele. Považuji to za vítězství realistického pohledu na vzniklý spor, který bez našeho pozitivního přístupu neměl dobré řešení.“