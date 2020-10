Budoucí stadion v Hradci má další potíž s tím, zda je soutěž regulérní

Když hradečtí zastupitelé 31. srpna po vyhrocené debatě schválili podmínky tendru na stavitele fotbalového stadionu, vedení města si libovalo, že do poloviny října bude znát jména nejvážnějších uchazečů. Tento termín však neplatí.

Město muselo posunout termín otevírání obálek o více než tři týdny z původně avizovaného 5. až na 29. října. Navíc je tu ještě závažnější komplikace, jež může znamenat další zdržení. Na radnici minulý týden dorazil dopis od České komory architektů (ČKA), v němž se praví, že soutěž nesplňuje regulérní podmínky:

„Z dostupných podkladů vyplývá, že není oznámená porota, která bude návrhy s nabídkami posuzovat. Nejsou stanoveny žádné ceny pro soutěžící. Současně soutěžní lhůta je neadekvátně krátká. Zadavatele žádáme o nápravu tak, aby soutěž splňovala známky regulérnosti a ta mohla být potvrzena, a to do jednoho týdne od obdržení oslovujícího dopisu.“

Tento termín vypršel právě 1. října. „Pan náměstek Bláha na dopis odpověděl, že detailní odpověď zpracovává naše právní kancelář, která celou záležitost kolem stadionu řídí,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).



Námitky zkoumají právníci

ČKA na celou zakázku pohlíží jako na architektonickou soutěž, město nikoli.

„Z našeho pohledu se zdá, že obavy tak odůvodněné nejsou, protože to není architektonická soutěž. Je to však jen názor. Samozřejmě nechceme jít do sporu s ČKA, a právě proto odpověď a náš postoj zpracuje právní kancelář,“ doplňuje Hrabálek.

„Je potřeba si zjistit veškeré dostupné informace, ale souhlasím s primátorem, že to opravdu není architektonická soutěž,“ zdůrazňuje náměstek pro investice Jiří Bláha (ODS). Podle něj je přinejmenším předčasné uvažovat o vypsání nové soutěže.

Opozice: Takový dopis je pro město pohromou

Je zajímavé, že o dopise ČKA až do čtvrtka nevěděl primátor, který měl minulý týden dovolenou a o jeho existenci se dozvěděl až od MF DNES. Pouze z neoficiálních zdrojů měl informace koaliční partner – Změna a Zelení.

„O dopisu vím, ale nikoli od pana náměstka. Na středečním jednání rady města padl dotaz, jestli řízení nebylo napadeno. A dostali jsme informaci, že nikoli,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast životního prostředí a školství.

I to ilustruje vztahy v hradecké koalici. Řešení, tedy rokování o smyslu jejího pokračování, se bude hledat až po krajských volbách.

Rozporuplné pocity z nejnovějšího vývoje má zastupitel Jan Holásek (HDK), jeden z největších kritiků výběru správce stavby s maximální cenou 573 milionů korun bez započtení DPH.

„Jsem rád, že se do toho vložila ČKA jako objektivní, neutrální a nezávislá instituce a nejsou to pouze opoziční zastupitelé. Opět se potvrzuje, že nekompetentnost v tom projektu skutečně existuje. Na druhou stranu mne ale mrzí, že uspěchaný a neodborný postup patrně povede ke zdržení celého projektu stavby stadionu. Takový dopis je každopádně pro město pohromou,“ upozorňuje právník Holásek. Podle něj Hradec při výběru údajně předraženého správce stavby vyhodil z okna kolem 12 milionů korun.

Aleš Dohnal, předseda zastupitelského klubu Pirátů, se domnívá, že problematická není jen od ČKA napadená regulérnost soutěže.

„Nějaký průšvih, který stadion může úplně zazdít, je v každé kapitole. Je to důsledek toho, že materiál byl sestaven narychlo z několika jiných projektů tak, aby se vše odhlasovalo ještě na zářijovém zastupitelstvu, a tedy před volbami,“ připomíná Dohnal.

Podle něj však ještě na nápravu není pozdě: „Pokud bude stadion řídit někdo, kdo je schopen případné problémy analyzovat a řešit, během pár týdnů se dá vše napravit.“

Koaliční partner: Nemáme informace

Případ stadion rovněž ukázal roli koaličního uskupení Změna a Zelení, která má v jedenáctičlenné radě dva zástupce. Vedení města slíbilo, že v hodnoticí komisi ve věci nové arény, budou mít své zástupce všechny zastupitelské kluby, které projeví zájem. To, že marginální slovo bude mít opozice, se dalo očekávat, ale pocit, že se ocitla až na okraji, má také Změna.

„Na radě jsme do komise prosadili zapojení i zástupců opozice. Realita je však taková, že nejsou informováni ani členové hodnoticí komise, ani koaliční partneři. O stadionu zkrátka rozhodují lidé, kteří nebyli ustaveni zastupitelstvem,“ konstatuje Hanousek.

„Město nás z rozhodování o stadionu vyškrtlo. Zelení, HDK a Piráti si tak informace spíš sdílíme mezi sebou,“ doplňuje Dohnal.

Podle něj formální úlohu třetího člena koalice převzala KSČM: „ODS, ANO a komunisti projekt stadionu nezvládli. Buď ho vůbec nechtějí stavět a jde jim jen o sebeprezentaci v médiích, nebo si vzali moc velké sousto, které je vysoko nad jejich síly. Už v srpnu jsem upozorňoval, že v zakázce jsou sporná místa a že bychom ji pro jistotu měli konzultovat s ČKA. Místo toho jsem si v tiskových výstupech města přečetl, že jsem proti stadionu.“

Město harmonogram nemění

Radnice od roku 2018 doposud na stadion vypsala tři tendry, ale všechny zrušila. V tom nejnovějším bez ohledu na námitky České komory architektů k regulérnosti soutěže Hradec posunul lhůtu o 24 dnů až do 29. října.

Minulý týden totiž administrátor projektu obdržel žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Kvůli tomu se město rozhodlo zmírnit jednu podmínku na kvalifikaci členů realizačního týmu dodavatelské firmy.

V prvním kole uchazeči podávají žádosti o účast v soutěži s doložením kvalifikačních požadavků. V dalším kole podají předběžné nabídky.

„Jsme přesvědčeni, že původní podmínky byly stanoveny dobře, připomínky k požadavku na referenci zaslal jediný uchazeč. Nicméně po konzultaci se správcem stavby a administrátorem tendru jsme se rozhodli od této podmínky upustit a rozšířit tak okruh potenciálních uchazečů při zachování jejich odbornosti. Posun termínu z důvodu dodatečných informací, vysvětlení či jiných změn je u takto velkých tendrů poměrně běžný,“ uklidňuje primátor Hrabálek.

Dodává, že k tomu měnit naplánovaný harmonogram, není důvod: „I přes toto prodloužení lhůty na podávání přihlášek do veřejné soutěže na zhotovitele nového multifunkčního fotbalového stadionu je stále reálný výběr zhotovitele a uzavření smlouvy na jaře roku 2021.“