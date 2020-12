Náchod plánuje sportovní halu pro tisíc diváků, na Plhově ji nechtějí

Radnice v Náchodě chystá sportovní halu za 200 milionů korun pro míčové a další sporty, díky níž by se sportovci mohli dostat do vyšších soutěží. Vešlo by se do ní víc než tisíc diváků.

Potíž je však s místy, kde by měla stát. Za dva roky padlo už několik možností, posledním je areál základní školy na sídlišti Plhov. Podle úvah radních by hala měla zabrat část atletického stadionu. Proti jsou však místní.

„Halu si opravdu u školy představit neumím. I kvůli parkování je to problém, když lidé jedou na koupaliště, v létě tu stojí kolony. Já sportuji ráda, takže by se mi líbilo, kdybych měla halu přímo u nosu, ale na sídliště se nevejde. To už ať ji radši dají do Tepny, nebo ať opraví koupaliště,“ říká Kateřina Mikešová, která žije na sídlišti od dětství.

Nápad s halou na sídlišti rezonuje, žena procházející kolem se spontánně přidá do debaty.

„Jsem proti, také jsem podepsala protestní archy. Původně jsem si myslela, že město chce zrekonstruovat v základní škole dvě tělocvičny, ale hala je nesmysl. Zničilo by se hřiště, to jsou vyhozené peníze. Sportovišť je přitom ve městě hodně. Ať město komunikuje s majiteli haly Plechovka, nebo ať staví v Tepně (to již není možné, v prosinci skončí architektonická soutěž na 2,5 hektaru volných pozemků, kde se s halou nepočítá, pozn. red.). Přece jen tady pod sídlištěm teče zatrubená Radechovka a nad ní nesmí být žádná mohutná zástavba,“ uvádí obyvatelka Jana Valtová.



Radnice se zabývá halou už tři roky. Ve hře byl městský pozemek u Bílé růže, kde před časem stát upustil od stavby justičního paláce, jenže město se nedohodlo se soukromým vlastníkem, který tam drží asi dvousetmetrový pozemek.

Kam s halou? Multifunkční sportovní hala by měla stát 200 milionů korun, od státu chce Náchod získat dotaci.

Hala by pojala podle starosty až 3,5 tisíc diváků, v úvahách jsou i varianty 750 či 1 500 diváků, což by měla posoudit studie. Nevyšlo umístění haly na pozemku u Bílé růže. Padla i možnost stavby v bývalé Tepně, protože místní v loňském průzkumu upřednostnili jiné využití. Radnice nedojednala ani výkup haly Plechovky, místo níž by nová hala mohla stát. Aktuálně uvažuje o areálu sportovně zaměřené základní školy na Plhově. Mezi halou a Jiráskovým koupalištěm může vzniknout kolem 80 parkovacích míst, což by v létě byl přínos pro koupaliště.

Radní uvažovali o bývalé textilce Tepna a soukromém pozemku pod sousedící zchátralou Bílou Tepnou, jenže developerská firma se rozhodla raději pokračovat v zamýšlené rekonstrukci. Radnice neuspěla ani v jednání o koupi haly Plechovka, kterou vlastní TJ Náchod v sousedství atletického areálu Hamra.

Multifunkční halu proto zkoušejí dát mezi základní školu se sportovním zaměřením a Jiráskovo koupaliště.



Překvapení to bylo i pro školu. „Nadšeni nejsme, byl bych raději pro jinou lokalitu. Teprve až vznikne na přelomu roku architektonická studie a bude vidět, kolik proporčně zabere hala a kolik zbyde pro venkovní areál, budeme to řešit s městem definitivně,“ uvádí ředitel Základní školy Náchod – Plhov Vladimír Honzů.

Lidé chtějí parkování

Radnice v polovině listopadu na sociálních sítích zveřejnila mapku s umístěním haly.

Podle návrhu by měla mít herní plochu 50 krát 30 metrů. Počítá se i se zázemím a prostory pro judo, karate, stolní tenis či fitness. Mezi halou a koupalištěm vznikne parkoviště navazující na silnici I/14.

Město slibuje nové možnosti pro veřejnost, sportovní kluby i školu, kde by se modernizovaly i venkovní plochy. „Potenciál užití nejen školou je opravdu nezměrný,“ přesvědčovali zástupci radnice v prosincovém zpravodaji.

Když radnice vypustila dvě tiskové zprávy o hale, obyvatelé sídliště se pídili po detailech. Někteří napsali výhrady přímo starostovi a část se vyjádřila na podpisových arších v průzkumu, který uspořádala zástupkyně příměstské části.

„Důvodů k odmítavému stanovisku je více, ale především jde o dopravní bezpečnost a parkování. Už nyní je situace s parkováním svízelná a stačí, když má škola rodičovské schůzky, přijede několik desítek automobilů a rezidenti musí počkat, až to skončí, aby zaparkovali,“ podotýká Miroslava Černikovská z plhovského osadního výboru.

„Myslíme si, že pokud bude nová hala mít 1 000 míst – i když proč tolik? – nemůže stačit doplňkové parkoviště s 80 místy. Toto slibované číslo ani nepovažujeme za reálné, protože v plánovaném místě pro parkoviště je zatrubněná část potoku Radechovka, nad níž nesmí být žádná stavba. Ale to zřejmě ukáže očekávaná studie,“ říká Miroslava Černikovská.

Podle ní si řada obyvatel vzpomněla na podobnou předvánoční akci v roce 1999, když radnice narychlo a trochu tajně plánovala před školou stavbu marketu Edeka i velké parkoviště. Tehdy se vzepřeli a město tam vybudovalo 80 parkovacích míst.

Starostovi vadí, že kluby mlčí

Podle starosty Jana Birkeho (ČSSD) je nová hala potřeba, což ukázal i dřívější průzkum mezi sportovními kluby, které se starají i o děti a mládež. Tehdy se většina klubů vyslovila pro halu, aby se mohly rozvíjet a dostaly se i do vyšších soutěží.

Na prosincovém zastupitelstvu však starosta přiznal, že ho nejvíc mrzí, že nikdo ze sportovců nyní halu nepodpořil. U klubů, které provozují menší haly a mohou mít obavy o pronájmy, se to však podle něj pochopit dá.

„Hala bude stát 200 milionů a sehnat peníze nebude vůbec jednoduché. Město půjde do velkého debetu, bude to darda. Když to půjde dobře, dotace bude ve výši 70 procent, zbytek budeme muset dofinancovat. A při představě, že to lidé nechtějí, to přece nebudeme stavět! Je to velmi jednoduché. Už nevím, kam jinam ji postavit, takže je možné, že halu ani nepostavíme,“ podotýká starosta Birke.

Místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD) však varuje před ukvapenými odsudky: „Vidím teď nepochopení v určité časové posloupnosti. My jsme řekli, že jeden z možných prostorů pro halu je na Plhově, a ptali jsme se učitelů a vedení školy, zda by to pro ně mohlo být přínosem, ale část lidí už teď říká, že je to špatně, i když zatím nikdo žádný projekt neviděl.“

„Přišli jsme tehdy na Plhov jen se zákresem haly a oválu, jestli má cenu vůbec o tom uvažovat. V mapě bylo jen kolečko a čtvereček. Ale teprve regulérní studie odpoví, zda to lze realizovat i za předpokladu, že tam teče Radechovka, je tam odbočka ze silnice I/14 a že musí vzniknout parkování. Třeba studie řekne, že se vejde hala pro tisíc diváků, ne pro 1 500. Nebo dokonce jen pro 750 diváků. Bez studie se dál nehneme,“ říká místostarosta.

„Neměli bychom to uspěchat“

Definitivní rozhodnutí padne na rozšířené městské radě nejspíš v lednu, jakmile se dokončí studie proveditelnosti. V novém rozpočtu se počítá s 10 miliony korun na projektovou dokumentaci a architektonickou soutěží na halu, ale vedení města už ujistilo, že projekt zatím nezadá.

Radnici hlavně tlačí čas, protože pokud chce získat dotaci od Národní sportovní agentury, musí mít projekt v ruce už v říjnu 2021. Výzvu ještě agentura nevypsala.

„Nevím, jestli je úplně šťastné spěchat. Rozumím argumentu, že jsou tu nějaké peníze z dotace a mohl to být pilotní projekt, ale charakter města se změní nejen budoucí zástavbou u Bílé růže a v bývalé Tepně, ale i tím, že tu vznikne možná i tato hala,“ nabádá zastupitel Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

„Je to strategické rozhodnutí, neměli bychom to uspěchat, je potřeba to lidem víc vysvětlit. Mrzelo by mě, kdyby nám utekla možnost dotace, ale může to být příležitost pro lidi, aby se zamysleli nad prostorem města, kde by měly fungovat určité vazby,“ vyzývá Bělobrádek.

Kolik bychom v hale platili, ptají se z klubů

Například náchodští volejbalisté mají vlastní halu na Hamrech. Pro mezistátní utkání je o půl metru nižší, než je třeba, ale taková příležitost se naskytla jen v roce 1973 po kolaudaci při exhibičním utkání československé a sovětské reprezentace. Klub o nové hale s městem ani nejednal.

„Zřejmě by nebyl problém získat dotaci na stavbu, ale otázka je s dalším provozováním. Vidíme sami, že provoz naší haly je poměrně náročný. Město by asi nedalo novou halu klubům zdarma,“ míní jednatelka Sport Klubu Náchod a předsedkyně okresního sdružení České unie sportu Náchod Hana Kopecká.

Také předseda oddílu házené TJ Náchod Petr Lipovský si klade otázku, jak by město nastavilo ceny a časová okénka, pokud by byla hala k dispozici. Potvrzuje však, že zájem házenkářů trvá.

„Pan starosta by nás rád viděl v extralize, my jsme trošku při zemi. Naše hala Plechovka už něco pamatuje a bývá po odpolednech a večer nacpaná, trénují tu i florbalisté. Jestli město chce umožnit sportování, druhá hala se tu uplatní,“ říká Lipovský.

Rýsuje se ale přece jen ještě jedno místo, kde by hala mohla vzniknout. Společnost Innogy, která provozuje náchodskou teplárnu a s přechodem na plyn utvořila s městem společnou firmu, nabídla radnici pozemky v teplárně. Přímo pod komínem dříve bývaly haldy uhlí.