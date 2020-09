Ombudsman chce řešit sporný konkurs. Radní ho nařkli, že není nestranný

Ombudsman se ohradil proti slovům radního Rudolfa Cogana (STAN), který řekl, že ombudsmanovo řízení nebude nestranné.

Obdobně se později vyjádřila i náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši), která byla předsedkyní komise, jež údajně měla Kočišovou ve výběrovém řízení na ředitele školy diskriminovat kvůli důchodovému věku. Oba politici byli a jsou v minulých i současných volbách na společné kandidátce.



„Taková tvrzení svědčí o neznalosti nebo o účelové manipulaci s fakty. Pro objasnění situace ombudsman v souladu se zákonem požádal Královéhradecký kraj o vyjádření. Současně požádal o zbavení mlčenlivosti členů komise, aby od nich získal vyjádření k průběhu konkursu a mohl posoudit, zda bylo odmítnutí stěžovatelky motivováno jejím věkem,“ uvedlo tiskové oddělení Kanceláře veřejného ochránce práv.

Ombudsman svou žádost adresoval hejtmanovi Jiřímu Štěpánovi (ČSSD), který ji postoupil radě kraje. Právě ta jmenovala komisi pro výběr ředitele a může ji tedy i zbavit mlčenlivosti.

Rudolf Cogan však radním navrhl, aby žádost ombudsmana zamítli s tím, že je neoprávněná. Argumentoval zákonem o veřejném ochránci práv.

„Dle zákona se působnost veřejného ochránce práv vztahuje na orgány územních samosprávných celků jen při výkonu státní správy,“ vysvětlila argumentaci mluvčí kraje Sylvie Adamcová.

Berdychová podala trestní oznámení pro pomluvu

Radní jeho protinávrh schválili, ač uvedené vymezení platí jen u správních stížností. V případě antidiskriminačního zákona žádné omezení není. „Pouze u soukromých subjektů tam není povinnost spolupracovat, ovšem kraj je veřejnoprávní korporace,“ upozornila bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.

Cogan pro MF DNES vysvětlil, že nepovažuje ombudsmana za nestranný orgán a předeslal, že jeho volební uskupení podá trestní oznámení. To nakonec na neznámého pachatele pro pomluvu podala náměstkyně Berdychová.

„Asi by se nikdo nebránil nezávislému přezkumu, ale toto není nezávislý přezkum. Z jaké strany je ombudsman, z jaké strany je ředitelka? Jaký by to pak mělo smysl,“ řekl před dvěma týdny MF DNES Cogan. Právě toto vyjádření však Stanislava Křečka rozlítilo.

Osm let nejsem v ČSSD, ohrazuje se ombudsman

„Ombudsman podle zákona nesmí být členem žádné politické strany nebo hnutí, jeho prověřování stížností musí být nezávislé a nestranné. Platilo to pro všechny ombudsmany i jejich zástupce přede mnou a platí to i pro mne. Už osm let nejsem členem žádné politické strany,“ odmítl Křeček nařčení jako absurdní.



Křeček byl v minulosti členem ČSSD stejně jako hejtman, jenž se exředitelky zastal. Legitimaci sociální demokracie má doma i neúspěšná uchazečka Jitka Kočišová, ta v žádných krajských ani komunálních volbách však dosud nekandidovala.

„Jsem řadová členka, nikdy jsem v žádné funkci nebyla a o nic neusilovala. Prakticky jsem si jako řadový občan jen stěžovala a oni mě začali využívat politicky,“ odmítla stranickou výpomoc sama Kočišová.

Berdychová mluví o politice. Absurdní, říká Křeček

Na politické pozadí sporu poukázala i náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová:

„Mám pochybnosti a uvažuji, že je to cílené jednání za účelem poškodit práci v oblasti školství a možná i moji osobu před volbami. Nevím, jestli jde o předvolební kampaň ze strany pana hejtmana, ale je zpochybňována i moje osoba a to, jak jsou vedeny konkursy na ředitele škol. Myslím si, že orgány činné v trestním řízení nám dají jasnou odpověď a pojmou to šířeji než úřad ombudsmana. Chci, aby to vyšetřoval orgán, který je skutečně nestranný i nestranický.“

Veřejný ochránce práv takovou argumentaci označil za absurdní. „Nezajímá mne, jak dopadnou volby v Královéhradeckém kraji, to je věcí voličů. Nezkoumám politické pozadí konkursu, zabývám se stížností na diskriminaci a je mi jedno, jestli členové konkursní komise byli členy nějakých politických stran a jakých. Zajímá mne pouze, jestli bylo porušeno právo na rovné zacházení v přístupu k povolání nebo ne,“ uvedl v tiskovém prohlášení Stanislav Křeček.

Zatímco hejtman Jiří Štěpán svůj postup vysvětluje tak, že pouze předal žádost ombudsmana radním, náměstkyně Berdychová přešla rovnou do protiútoku.

Není to totiž jejich první střet. Dosud největší rozepří mezi Štěpánem a Berdychovou byla kauza Dětského domova v Sedloňově, který hejtman bez vědomí své náměstkyně letos v lednu navštívil, aby prověřil množství stížností.