Sion nechce stěhovat žáky ve školním roce, Hradec na vyklizení tříd trvá

Přestože vedení Hradce Králové už o prázdninách vyzvalo soukromou základní školu Sion Elementary, aby na konci prosince vyklidila pronajaté prostory v Základní škole Mandysova, ta zatím žádné stěhování nechystá.

Zřizovatel školy Denis Doksanský radnici vzkázal, že to při výuce není možné, a žádal o prodloužení lhůty do konce školního roku. Jenže radnice jeho prosby odmítá.



Do sporu se vložili i rodiče, kterým se nelíbí, že by jejich děti měly uprostřed školního roku přijít o místo ke vzdělávání. Začátkem listopadu na zasedání městského zastupitelstva vystoupil Martin Vojta, který opět žádal radu, aby své rozhodnutí přehodnotila.

„Tyto děti se teď nemají kam přesunout. Ano, právně je výpověď možná, ale přijde mi velmi neetické vyhodit malé děti, které minulý rok trávily doma na online výuce. Prvňáci chodí poprvé do školy a od ledna se nemají kde učit,“ apeloval Vojta na radní a zastupitele.



Střet se vede o nevelké prostory v okrajové části areálu ZŠ Mandysova, kde má Sion Elementary první až čtvrtou třídu základní školy. Prostory jsou tak malé, že se učí i na chodbách či v jídelně. Podle Doksanského není možné stěhovat při výuce, protože přesouvat děti mezi učebnami není kam.



„V těch samých prostorech, které by byly vystěhovávány, by probíhala výuka. Toto opakujeme stále znovu. Nejde o naši nevůli, nemáme zájem městu jakkoliv škodit, avšak jinou šanci než tady setrvat a bránit výuku našich dětí nemáme,“ vysvětloval v pondělí zastupitelům Denis Doksanský.

Uvolněné třídy mají posloužit školce

Radnice potřebuje uvolnit prostory užívané Sionem kvůli rekonstrukci v městské mateřské škole Sluníčko. Ta by měla začít na jaře a město nemá kam děti umístit. Pomoci si chce právě uvolněnými učebnami. Jenže ty je potřeba nejdříve upravit pro školkové děti. Jen na projekt už rada schválila 370 tisíc korun, další statisíce a možná i miliony spolkne přestavba. Radnice to obhajuje tím, že rezervní prostory bude využívat dlouhodobě.

„V následujících letech bude potřeba rekonstruovat i další mateřské školy, takže tyto náhradní prostory budou využívané nejméně po dobu deseti let,“ obhajoval již dříve výpověď z nájmu primátor Alexandr Hrabálek (ODS), který má školství na starosti.

Avšak Sion i rodiče upozorňují, že prostory základní školy nebudou pro náhradní výuku mateřských škol stačit.

„Ve Sluníčku je sto dětí, tolik se do prostor, kde je teď Sion, nevejde. Navíc by se musely zrekonstruovat, takže těch dětí by se tam vešla asi třetina. Stále není jasné, co s těmi dalšími dětmi, proto si myslím, že tato výpověď městu stejně nic neřeší. Přijde nám zbytečná a našim dětem i učitelům velmi uškodí,“ řekl Vojta.

„Podle mých informací by se tam mělo vejít 50 dětí. Pro zbytek už máme připravená místa v areálu jiné naší školky. Rodiče dětí ze Sluníčka se nemusejí obávat, že by s nimi museli zůstávat doma. Místo pro ně mít budeme,“ odmítl spekulace primátor Alexandr Hrabálek.

Výpověď přišla měsíce od rozhodnutí

Daleko větší vlna kritiky se však na město snáší kvůli načasování výpovědi. Že bude třeba děti ze Sluníčka přesunout do Sionu, se na magistrátu rozhodlo už v únoru, avšak oficiální výpověď škola dostala v září. Neoficiálně to Doksanskému sdělil primátor o měsíc dřív.

„Když jsem byl koncem února odvolán z funkce náměstka primátora, předal jsem začátkem března panu primátorovi gesci a jako jeden z úkolů byl, že má domluvit výpověď Sionu. Bohužel pan primátor se školství nevěnuje a několik měsíců to neřešil,“ upozornil na několikaměsíční zpoždění bývalý náměstek pro školství Martin Hanousek (Zelení).

Právě načasování je podle Sionu největší problém. Pokud by město s výpovědí přišlo na jaře, škola se mohla odstěhovat o prázdninách.

„I když by to bylo náročné, zvládli bychom to. Je to nezvládnuté od vedoucího odboru školství pana Bárty, který na svou funkci dlouhodobě nestačí a zde to prokázal. Tu věc měli od února připravenou, měli nás hned kontaktovat, ale udělali to až koncem srpna,“ kritizoval úředníky Doksanský.

Musí stihnout červnový termín

Pozdní termín nyní tlačí i samotnou radnici kvůli úpravám pro malé děti. Město zatím přípravu svěřilo technickým službám, které oslovily několik projektantů. Zakázku zřejmě zadají napřímo, aby uspořily čas.

„Je to malá suma, takže to je možné. Předně jsme zjišťovali, zda by byl někdo schopný projekt připravit tak, aby se v lednu mohlo začít stavět,“ naznačil postup náměstek primátora pro správu majetku Pavel Marek (ANO).

Město chce práce realizovat jako opravy majetku, nikoliv jako investici. Nejspíš až projekt ukáže, zda nebude potřeba stavební povolení. V tom případě by se mohla stavba o měsíce oddálit a stěhování dětí ze Sionu by v prosinci bylo skutečně zbytečné, jak se obávají rodiče.

„My nemůžeme za to, že radní téměř celý rok neřešili rekonstrukce školek a kam děti ze školek přesunout,“ upozornil rodič Martin Vojta.

Radnice musí objekt mateřské školy Sluníčko předat stavební firmě nejpozději v červnu. Do té doby je potřeba stihnout úpravy po Sionu i přesun školky.

Záložní varianta kontejnerové školky

Město se však už začalo připravovat i na variantu, že Sion budovu neopustí.

„Máme plán B v podobě pronájmu kontejnerové školky. Jsme domluveni s firmou, která kontejnery má skladem a v krátké době by je připravila, ale ještě řešíme umístění a napojení na inženýrské sítě. Bylo by to dočasné řešení na několik měsíců a stálo by několik set tisíc korun,“ přiznal Pavel Marek.

Hradec už dvě kontejnerové školky má a zřízení třetí bylo původně jednou z variant, kam děti během rekonstrukcí přemístit. Bývalý náměstek Martin Hanousek však takové řešení odmítal. I přesto, že by rychlá stavba kontejnerových školek mohla pomoci vyřešit akutní nedostatek míst v mateřských školách.

Radnice chce stavět novou školku v lokalitě Podzámčí, kde má být jedna rezervní třída. Záměr je však zatím ve fázi projektu.