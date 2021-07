Dvorská zoo smí zase rozmnožovat žirafy, dovezla samce Bořka

„Celý víkend si samec přivykal na podmínky vnitřního pavilonu, na počátku týdne jsme ho vypustili do prostoru dvorků, vše probíhá bez komplikací,“ popisuje zoolog Luděk Čulík.

Třináctiletý samec Bořek se narodil v zoo Praha. Do dvorské zoo připutoval z Plzně, kde chovají mládeneckou skupinu tvořenou pouze samci. Podle zoologů je to důležitá součást a podmínka dlouhodobě udržitelného chovu. Podobně jako v přírodě čekají v takových skupinách dorůstající samci na to, až se jim povede získat samice.

Příjezd nového samce žirafy Rothschildovy je mimořádnou událostí. Znamená obnovení chovu, který byl v posledních letech v cíleném útlumu.

„Safari park je natolik úspěšný chovatel, že měla dvorská linie velmi silné zastoupení v celé Evropě. Proto koordinátor dal na nějakou dobu přednost jiným genům. Nyní přišel čas, aby se reprodukce těchto kriticky ohrožených zvířat ve Dvoře Králové znovu rozjela,“ vysvětluje Luděk Čulík.



Safari park rozmnožil poprvé žirafy Rothschildovy v roce 1972, jednalo se o první odchov v rámci tehdejší ČSSR. Od té doby se tu narodilo 173 mláďat, to poslední v roce 2018. Ve světě to nemá obdobu.

Počátkem unikátního chovu se staly výpravy někdejšího ředitele dvorské zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes sto žiraf a víc než dva tisíce dalších zvířat. Krev dvorských chovů dodnes tvoří základ chovných skupin v mnoha zahradách po celém světě a znamená pojistku pro jejich zachování i v případě, že by v přírodě byly vyhubeny.

Safari park chová v současnosti 14 žiraf Rothschildových a 11 žiraf síťovaných. Za půl století přišlo v Podkrkonoší na svět 267 malých žiraf.

V přírodě těchto zvířat citelně ubylo. Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155 tisíc žiraf, v roce 2015 to už bylo pouze kolem 95 tisíc. Znamená to pokles o 40 procent, v některých oblastech až o 95 procent.

Může za to přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války. „Právě kvůli válkám a pytláctví je nyní žirafa Rothschildova jednou z nejohroženějších. V divočině jich není více šestnáct set,” říká Luděk Čulík.

Až do roku 2015, kdy zoologové provedli velké sčítání divokých žiraf, navíc tato zvířata nebyla předmětem většího zájmu ochránců. Pro jejich rychlé mizení se proto následně vžilo označení tiché vymírání. Chov v péči člověka je tak v současnosti důležitější než kdy jindy, podotýkají pracovníci dvorské zoo.