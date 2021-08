Cizinec v hádce roztříštil půllitr o hlavu jiného hosta, ani se neznali

Incident oznámil na tísňovou linku svědek potyčky kráce po půlnoci v neděli 1. srpna s tím, že v restauraci došlo k napadení mezi dvěma hosty, z nichž jeden je zraněn.

Další hosté tomuto zraněnému hned poskytli první pomoc. Zdravotničtí záchranáři ho poté převezli do nemocnice.



Přivolaná hlídka na místě zadržela čtyřiatřicetiletého muže, cizince z jiné země Evropské unie, který je podezřelý z útoku. Dechová zkouška u něj naměřila 2,2 promile alkoholu, takže jej hlídka odvezla na protialkoholní záchytnou stanici.

„Po vystřízlivění ho vyšetřovatel obvinil ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Klade mu za vinu, že po slovní rozepři s jednatřicetiletým mužem ho udeřil půllitrovou tenkostěnnou sklenicí, kterou o něho rozbil a kterou ho pořezal,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

„Důvodem konfliktu byla opilecká výměna názorů. Muži se vzájemně neznali, seděli každý u jiného stolu,“ popsala mluvčí.

Vyšetřovatel podal ke státnímu zástupci podnět, aby požádal o vzetí cizince do vazby z důvodné obavy, že by se mohl skrývat či vyhýbat trestnímu řízení nebo by mohl v trestné činnosti pokračovat. V České republice byl již dvakrát trestán za násilnou trestnou činnost.



Soud v úterý dopoledne poslal obviněného muže do vazby. Hrozí mu trest vězení od 3 do 10 let.