Opozice cupovala rozpočet Hradce, koalice ANO a ODS ho musí přepracovat

To, co před pondělním hlasováním o návrhu rozpočtu Hradce Králové na rok 2022 avizovala celá většinová opozice, se stalo skutečností. Slabá koalice ANO a ODS svůj strategický ekonomický plán obhájit nedokázala a opozice jí uložila návrh rozpočtu přepracovat.

Původní návrh rozpočtu opozice shodila. Počítal například se schodkem 507 milionů korun při příjmech 2,29 miliardy korun a výdajích 2,79 miliardy korun. Schodek mělo město sanovat z ušetřených financí i z úvěru 170 milionů korun. Výdaje na investice mělo město v plánu ztrojnásobit na 716 milionů korun oproti letošním 225 milionům.

Zastupitelé schválili, že rozpočtové provizorium bude platit maximálně do 31. března 2022, a bezprostředně po pondělním jednání se sešli předsedové zastupitelských klubů, aby se pokusili dohodnout na dalším postupu.

„Připravený rozpočet je sestavený jako prorůstový a proinvestiční. Město není předluženo a přijetí úvěru si může dovolit,“ řekla na úvod náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO).

Vzápětí však musela čelit kritice nejen z opozičních řad, ale i své stranické kolegyně Věry Pourové, jež poukazovala například na to, že návrh rozpočtu takřka nereaguje na skokový nárůst cen energií.

Ponížená koalice

Po více než půlhodinové názorové přestřelce si vzala slovo Pavlína Springerová (HDK), kterou lze v posledních měsících považovat za neoficiální vůdkyni a mluvčí většinové opozice. Následovala dlouhá přestávka na jednání zastupitelských klubů a koalice byla donucena na svůj návrh rozpočtu rezignovat.

„Každá organizace má jednou za rok strategické hlasování, které se týká rozpočtu. K tomu by se mělo přistupovat se vší vážností a zodpovědností. Při vědomí toho, jak moc slabá je tu vláda, je překvapující, že komunikace klíčového hlasování byla velmi špatná. Následující roky budou velmi těžké nejen kvůli covidu a nárůstu cen energií. Považuji to za velmi podceněné a beru to jako velký politický amatérismus,“ vyjádřila se Springerová k návrhu rozpočtu.

Výtky směřující ke komunikaci mezi koalicí a opozicí opět zazněly několikrát.

„Už nevím, jakým způsobem bych vás mohla přesvědčit ke komunikaci. Já jsem udělala maximum. Rozpočet se tvoří od května. Měli jste měsíc na připomínky i osobní jednání,“ konstatovala Štayrová po upozornění Pavla Vrbického (Piráti).

Školství je podhodnocené, stěžuje si opozice

Ten si mimo jiné postěžoval na to, že zatímco finance na gesci náměstka pro správu majetku jsou navýšeny až o 28 procent, sociální oblast, školství a kultura jsou v návrhu rozpočtu naopak podhodnoceny.

„Zásadním problémem rozpočtu byla jeho nevyrovnanost. Na první pohled je vidět, která gesce má v neúplném a rozhádaném vedení města podporu svého náměstka. Školství, které pouze formálně řídí primátor, nedostalo přidáno ani korunu. Naopak v oblastech spadajících pod náměstka Pavla Marka byly navrženy nárůsty výdajů v desítkách procent. Problém je i nepřipravenost na zvýšené výdaje související s pandemií covidu a zvyšující se inflací,“ upozornil Vrbický.

Martin Hanousek (Změna a Zelení) poukázal na to, že zatímco údajně zbytná přístavba zimního stadionu za 54 milionů korun se do návrhu rozpočtu vešla, revitalizace Benešovy třídy už nikoli.

„Rozpočet se dlouhodobě ubírá směrem neambiciózním v investicích, a pokud už tam jsou, současné vedení města preferuje investice, které jsou velké, ale zbytné. Děláme věci jen z toho důvodu, že jsou na ně dotace, a velmi jimi zatěžujeme rozpočet,“ zdůraznil Hanousek, který zmínil například lávku přes Labe za více než 161 milionů, na niž město získalo evropskou dotaci přes 102 milionů.

Podle náměstka Marka by byla chyba v době výrazného nárůstu cen stavebních prací s novými investicemi váhat. Hradec by na to prý mohl doplatit.

„Počítáme s opravami mostů, ale klidně to vyškrtněme. Můžeme projekty odložit a udělat za dražší peníze,“ uvedl Marek.

Co teď? Přepracovat

Podmínky rozpočtu si po velké kritice nadiktovala sama opozice, jmenovitě Pavlína Springerová. Náměstkyně Štayrová musí návrh rozpočtu i jeho střednědobého výhledu na následující dva roky přepracovat.

Součástí dalších podmínek je například bod, že nesmí být navýšen schodek 507 milionů korun. Opozice v přijatém hlasování zakotvila i nutnost projednání se zastupiteli, prosadila finanční rezervu kvůli covidu nebo alespoň pětiprocentní navýšení pro školství a kulturní organizace.

Springerová navrhla i bod týkající se pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022. I ten byl přijat. Hradec Králové nyní může podle provizoria hospodařit až do 31. března příštího roku.