Obyvatelé Roudničky neuspěli, dům pro hendikepované kraj postaví

Hejtmanství v únoru získalo na nechtěný dům pravomocné stavební povolení a začátkem května krajské zastupitelstvo kývlo na financování.

Místní se přitom roky snažili o to, aby se stavba přesunula jinam. Když neuspěli s žádostmi, napadli stavební povolení a krajský úřad obvinili z podjatosti. Odvolání tak museli řešit úředníci v Pardubicích.



„Pardubický kraj rozhodl v náš prospěch, takže máme pravomocné stavební povolení,“ říká náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši).

Objekt pro 18 klientů s mentálním postižením, kteří vyžadují střední až vysokou míru podpory, má nahradit budovu někdejšího místního národního výboru (MNV). Ta patří městu, které pro ni už roky nemá využití, a proto ji nabídlo kraji pro novou sociální službu.

Místním však vadí, že jde o jeden z posledních veřejných pozemků, který navíc leží přímo v srdci čtvrti. Zdejší komise místní samosprávy (KMS) proto už před lety žádala magistrát, aby objekt upravil pro spolkovou činnost. Chtěla vybudovat místnost pro schůze KMS, prodejnu potravin a sál pro zhruba sto lidí. Jenže radnice to několikrát zavrhla.

„Město nemůže každé komisi vybudovat prostory pro společenské setkávání nebo kulturní sály. Setkání jsou často někde v restauraci nebo ve školách,“ odmítla loni myšlenku spolkového domu tehdejší náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová (ANO).

Roudnička se přesto nevzdala a město vytrvale bombardovala dalšími a dalšími dopisy. Zdejší KMS poukazuje hlavně na to, že v místě nejsou žádné služby. Ve čtvrti je pouze hřiště s malou klubovnou a hospoda. Objekt s někdejší prodejnou potravin odkoupil soukromý investor, který několik let pronajímal prostory vietnamskému obchodníkovi.

„Ve smlouvě měl zachovat prodejnu pět let, pak ho vyhnal, zrekonstruoval to a udělal z domu byty. Máme obavu, aby sociální služby nedopadly stejně. I kdyby tam byla udržitelnost 20 let, pořád se to vyplatí,“ říká Vaňura.

Nedošlo k pozbytí účinnosti smlouvy

Naposledy se KMS pokusila rozhodnutí zvrátit v prosinci, kdy se dopisem obrátila na představitele města i kraje a snažila se zpochybnit platnost smlouvy o budoucím prodeji městského pozemku kraji. Město několikrát prodloužilo její trvání, naposledy právě v prosinci. KMS se odvolávala na zrušení dotační výzvy. Smlouva totiž měla zaniknout, pokud kraj dotaci nezíská.

„Královéhradecký kraj nežádal o poskytnutí dotace, a tedy nedošlo k neposkytnutí dotace na projekt. Z tohoto důvodu nedošlo k pozbytí účinnosti smlouvy,“ napsali v odpovědi KMS úředníci magistrátu.

Zástupci Roudničky v dopise znovu zopakovali, že lokalita podle nich není pro tento typ služby vhodná, a to právě kvůli chybějící občanské vybavenosti. Na to reagoval kraj, že postačuje, když je Roudnička napojená na městskou dopravu.

„Roudnička je obsluhována autobusovou linkou číslo 16. Dostupná je tak veškerá vybavenost a veřejné služby krajské metropole. Co se týče městské hromadné dopravy, jsou všechny trolejbusy a autobusy MHD v Hradci Králové nízkopodlažní. Poskytovatel služby bude rovněž disponovat vhodným dopravním prostředkem,“ odmítli argumentaci KMS úředníci kraje.

Zástupci KMS v Roudničce si dlouhodobě stěžují na komunikaci s magistrátem. Podle náměstka primátora Pavla Marka (ANO), který letos nahradil ve funkci Věru Pourovou, je to i kvůli pandemii koronaviru: „Kvůli covidu zrušili už tři termíny jednání města s KMS. Toto mělo být jedno z témat toho setkání.“

Než se zástupci Roudničky s vedením města vůbec sejdou, bude už pozemek zřejmě prodaný. Zastupitelé kraje minulý týden kromě financování stavby odsouhlasili i finální text kupní smlouvy. Jen o den později ho posvětila i rada města. Poslední slovo budou mít na konci května zastupitelé Hradce Králové.

„Pravomocné stavební povolení máme“

Podle náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové má koupě pozemku, demolice původního objektu a nová stavba stát 74 milionů korun bez daně. Kraj už loni v září získal příslib dotace ve výši 85 procent. Aby ji mohl definitivně získat, potřebuje vlastnit pozemek.

„Dotaci chceme získat do konce srpna, ale už předtím chceme vyhlásit zakázku na dodavatele stavby. Předpokládáme, že na podzim by mohla být stavba zahájena,“ míní Berdychová.

Objekt má být hotový v roce 2023. Kraj odsouhlasil, že v něm vznikne spolková místnost pro obyvatele Roudničky s vlastním vchodem. To je však z ústupků maximum.

„Předpokládám, že v rámci stavebního řízení bylo vše vydiskutováno. Samozřejmě se s KMS můžeme ještě potkat, ale věc se má tak, že pravomocné stavební povolení máme a nic nebrání tomu, aby stavba mohla být zahájena,“ připomíná Berdychová.

Pobytové zařízení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením dosud v hradeckém okrese chybí. Přitom zde žije čtvrtina obyvatel kraje. Když se o takové klienty už nedokáže postarat rodina, musejí se tak za péčí stěhovat do jiných okresů.

Dům bude provozovat Domov Dědina Opočno. Má jít o tři samostatné domácnosti, každá s šesti jednolůžkovými pokoji, koupelnou, toaletou a společenskou místností.