Firma tvrdí, že soutěž na stadion v Hradci není fér. Podle města vydírá

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nelze předvídat. Hradec musí doufat, že se antimonopolní úřad vyjádří ve prospěch města stejně jako na začátku letošního roku, kdy shledal neopodstatněnými námitky v soutěži na inteligentní dopravní systém.

Redakce MF DNES má k dispozici velmi podrobný soupis námitek společnosti Porr proti zadávací dokumentaci. Stěžovatel má v zádech nejen spoustu argumentů, ale i zkušeností.

Vždyť tato firma staví například sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu asi za 900 milionů korun a vybudovala dokonce fotbalový stadion Al Wakrah pro mistrovství světa 2022 v Kataru. Podle zdrojů redakce se na ÚOHS hodlají obrátit i další účastníci tendru.

Stěžovatel své námitky poslal na adresu radnice již 23. září. Přesně o týden později je město jako zadavatel odmítlo, podle firmy to však udělalo, „aniž by se dostatečně vyjádřilo ke všem namítaným pochybením“.



Porr protestuje i proti diskriminačním a netransparentním podmínkám, které porušují hospodářskou soutěž.

„Zadavatel podle našeho názoru nastavil hodnoticí kritéria takovým způsobem, že nemohou vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Kombinací jednotlivých zadávacích podmínek tak dochází nejen k popření principů férové soutěže, ale i k neúčelnému a netransparentnímu navyšování nákladů na realizaci,“ uvádí za představenstvo společnosti Dušan Čížek, který se písemně obrátil na radní i zastupitele. Domnívá se totiž, že „nedochází k dostatečnému předávání informací“.

Interpretaci firmy důrazně odmítá náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS):



„Firma Porr podala námitky do výběrového řízení, kterými se administrátor soutěže, jenž dbá na korektní právní stav věci, zcela dostatečně zabýval. Administrátor zjistil, že z jisté části jsou námitky bezpředmětné, protože již jim bylo vyhověno. Ostatní námitky byly zamítnuty i pod hrozbou toho, že Porr vydírá město a hrozí podáním stížnosti k ÚOHS. Podle mě je to skutečně vyloženě vydírání. Výběrové řízení je vyhlášeno korektně, v pořádku a po zralé úvaze.“

Jako nedůvodnou vidí stížnost i stavař Jiří Langer (ANO), zastupitel mající na starost územní plán a radní, avšak připouští: „Musím se přiznat, že červíček pochybnosti ve mně při čtení námitek společnosti Porr zahlodal. Proto jsme se rozhodli, že vše ještě dáme k posouzení právníkům.“

Stavební firma se domnívá, že hodnoticí kritéria jsou nastavena chybně. Vypočítala, že nadpoloviční většina podmínek je subjektivního rázu a jen 40procentní váha připadá na nabídkovou cenu. Navrhuje takovou úpravu, aby požadavek nejvýhodnější finanční nabídky činil aspoň 75 procent.

„Já nevidím důvod, proč by firma měla napadat hodnoticí kritéria. Je na zadavateli, jaká si vybere,“ namítá Langer.

Piráti z radniční koalice se obávají opakování tendru

Jisté obavy jsou však na místě i podle koaličního partnera. „Domnívám se, že tendr je netransparentní. Mělo být by to být úplně naopak, vždyť je to tak velká zakázka,“ říká náměstek primátora pro školství a životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Aleš Dohnal, pirátský zastupitel a současně člen hodnoticí komise, která se stadionem zabývá, dokonce nevylučuje možnost, již si radnice zatím vůbec nepřipouští, totiž vypsání nového tendru:

„Firma Porr využila naprosto legální možnosti, teď je otázka, jak se k tomu postaví ÚOHS. My jsme už před dvěma měsíci říkali, že k hodnoticím kritériím máme určité výhrady. Chtěli jsme také podrobnější výklad, jaká je šance vyhrát v případě sporu u antimonopolního úřadu, protože nemáme jistotu, zda je ten tendr vypsán správně.“

„Řekl bych, že varianta skrečování stávající soutěže a vypsání nové je docela pravděpodobná. Jsou tam chyby, které by se měly odstranit, a poté tendr vypsat tak, aby byl prohlasovatelný většinou zastupitelů. Pokud k takovému kroku dojde, myslím, že náměstek Bláha by měl každopádně odstoupit,“ tvrdí Dohnal.