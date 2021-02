Investor oprášil projekt rekreační vesnice u Rozkoše, plánuje sruby

Tříhektarová zasněžená louka u Spyty vypadá, že se tu zastavil čas. Hluk kamionů jedoucích po nedalekém obchvatu sem příliš nedoléhá, z druhé strany se rozkládá zpola zamrzlá nádrž. V podmáčeném sněhu žena venčí velikého psa.



Vedle starosvětské vesničky s třiceti čísly popisnými by právě na volné louce měla vyrůst zcela nová zástavba se srubovými domy.

„Vůbec nevím, že ten projekt znovu ožil, a ani netuším, jestli s tím teď ještě něco zmůžeme. Když jsme před dvanácti lety našli inzerát, že se tu má stavět šestadvacet zděných domů s bazénem, psali jsme petici, chodila jsem na úřad. V mezidobí to firma předala realitní kanceláři, později se kolem toho nic nedělo a nechali jsme to plavat,“ vypráví Miroslava Slezáková, která ve Spytě žije celoročně.

Je proti výstavbě, ale na protesty už prý nemá sílu, přenechá to mladším. Má zkušenost, že to kdysi mezi sousedy nadělalo zlou krev. Nic dobrého však od developerského projektu nečeká: „Určitě se tu zvýší provoz, který je už teď silný. Rodiče vozí děti do školky nebo školy, protože pro ně chybí zajištěná pěší cesta. Není tu obchod a rekreanti si taky auty určitě budou pořád pro něco jezdit přes vesnici.“

I další obyvatelé očekávají hlavně komplikace s dopravou na jediné úzké silničce, kterou se z obchvatu sjíždí mezi stavení. V sezoně sem míří desítky rybářů, kteří parkují kolem louky téměř až u přehrady nebo přímo ve vsi.



„Běžný provoz bude masakr. Kdyby si developer alespoň zařídil příjezd pro rekreanty z druhé strany,“ říká usedlík z návsi, který nechce zveřejnit jméno.



„Vůbec jsme neměli tušení, že se o rekreačním areálu znovu jedná. Tak proto asi najednou loni město vykácelo pás křovin, kde hnízdili ptáci. Mám strach z dopravní zátěže. Tady není kde zaparkovat, auta se tu stěží vyhnou,“ přisazuje si Michaela Gruntová, která má ve Spytě chovatelskou stanici psů.

Velká louka u Spyty Pozemek severovýchodně od Spyty koupil developer Beste-Investering od soukromých majitelů. První jednání s obyvateli a radnicí se konalo 2008, už v roce 2009 realitní kancelář Nemoreal nabízela zájemcům prodej budoucích 26 rekreačních cihlových chalup v areálu s bazénem a sportovištěm.

V roce 2013 záměr prošel bez potíží posouzením vlivu na životní prostředí EIA, nezjistila se vysoká dopravní zátěž ani možný hluk, přírodně není místo zvlášť cenné. Investor tehdy snížil v projektu počet domků na 21 a upustil od pětadvacetimetrového bazénu, získal územní rozhodnutí. V říjnu 2020 firma Beste-Investering požádala městskou radu v České Skalici, aby dala stanovisko k záměru, protože nyní nemá územní rozhodnutí. Zastupitelé o tom jednali v lednu, avšak bez závěru. Město požaduje od investora 2,6 milionu korun na údržbu komunikací či veřejného osvětlení, žádá také, aby postavil parkoviště pro 15 aut, hlavně pro rybáře; investor přislíbil pouze milion korun. Územní plán od roku 2002 počítá s tím, že pozemek ve Spytě je plochou pro rekreační bydlení s možností stavět tam i sportoviště, omezuje pouze výšku hřebene střechy na 12 metrů nad terénem.

Místní neuklidňuje ani to, že si investor na dobu výstavby zajistí provizorní cestu po městském a soukromém pozemku z druhé strany, ani to, že radnice jedná s firmou o finanční kompenzaci.

Vedení města totiž tlačí na firmu, aby se zavázala k smlouvě o spolupráci a věnovala 2,6 milionu korun na rozvoj Spyty.

Developer se však odmítl za takovou částku zaručit a nabídl pouze milion, protože dosud se mu žádné peníze z projektu nevrátily, navíc záměr stále ještě může skončit nezdarem. Když ho nedávno probírali zastupitelé, souhlas projektu zatím nevyslovili.

Stavebnicový systém

Projekt se už poněkolikáté měnil. Dříve kritici vytýkali, že zástavba s ulicí unifikovaných domů vypadá nepřirozeně, nyní zmocněnkyně společnosti představila trochu jiné rozmístění. Areál by měly obklopit ovocné stromy.

„Protože v minulosti se lidé ohrazovali proti záměru, že může snížit kvalitu života, investor přistoupil ke změně, a to k výstavbě srubových domů. Je to méně náročné, stavebnicový systém by měl urychlit dobu výstavby řádově o měsíce, odpadnou mokré procesy, sníží to prašnost, hlučnost, odpad. Tím se snažil vyjít vstříc,“ zdůvodnila změny zastupitelům zmocněnkyně investora Lenka Rusová.

Tvrdila, že rekreační areál přinese místním nová pracovní místa, veřejně přístupnou zeleň s lavičkami a dětským hřištěm, osvětlení a také opravenou cestu k přehradě.

Developer počítá s tím, že sruby rozprodá soukromníkům. Poté tam bude působit společenství vlastníků a o areál se postará správce.

Podle starostky Zuzany Jungwirthové (Pro město) by peníze od firmy měly posloužit třeba na opravu rozbité silnice, na chodníky nebo veřejné osvětlení, město by naproti tomu mohlo převzít od firmy do správy nově budované inženýrské sítě.

„Ve smlouvě byl závazek investovat určitý objem peněz města do lokality Spyta nebo převzít inženýrské sítě od majitele pozemků do správy města. To jsou úkony, které chceme mít posvěcené zastupitelstvem, protože z toho plynou náklady pro město a není to v pravomoci radních. A samozřejmě jsme pokládali za nutné to veřejně projednat,“ říká starostka.

Kde se potká udržitelné s luxusním

Zastupitelé Aleš Vodička i Josef Hanek (oba Pro město) žádali, aby se město napřed dohodlo s developerem, co je pro něj přijatelné, a pak aby to předložili obyvatelům Spyty, aby si také řekli své. To by však kvůli pandemii bylo možné uskutečnit nejdřív na jaře.

„Vzhledem k územnímu plánu, který takovou stavbu dovoluje, se nyní spíš můžeme bavit právě o benefitech pro obyvatele Spyty, o tom, jak skloubit stavbu s průjezdem obcí pro obyvatele, pro rybáře, a podobně. Pokud přijde od investora nová žádost, opět ji projednáme v orgánech města,“ podotýká starostka.

Jednatel Beste-Investering nechtěl vyhlídky svého projektu vůbec komentovat, vizualizaci neposkytl. „Rádi odpovíme na vaše otázky, jakmile budou věci s městem Česká Skalice vyřešeny,“ sdělil jednatel Franciscus A. P. Kersten e-mailem.

Firma zatím na internetu prezentuje výstavbu u Rozkoše jen velmi stručně. Na leteckém snímku Spyty, kterou omývá smaragdová voda přehrady, je zaškrtnuta dosud volná louka. Projekt nese název Golden Lakeside Residence s dovětkem, že na tomto místě se „potkává udržitelné s luxusním“.

Před osmi lety řekl jednatel firmy pro MF DNES: „Respektujeme právo i přírodu. Chceme této lokalitě přidat něco krásného.“