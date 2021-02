Proti ANO zaútočí Piráti i ODS, lídry v hradeckém kraji budou poslanci

Voliči budou vybírat poslance 8. a 9. října. V mnohém přitom může jít o volby zcela zásadní. Něco už naznačily loňské krajské volby a ty sněmovní to mohou jen potvrdit.

Tak například komunisté letos v květnu oslaví 100. výročí založení. Jestli se nestane nic mimořádného, jejich královéhradeckým lídrem bude poslanec Zdeněk Ondráček. A jestli se potvrdí trend vyklízení pozic, komunisté, kteří pomáhají držet vládu i prodlužovat nouzový stav, opustí i poslanecké lavice.



Ještě starší je sociální demokracie. Tu nejspíš povede poslanec a velmi oblíbený starosta Náchoda Jan Birke. Ale také ČSSD hraje o přežití, respektive o překročení pětiprocentní hranice.

Hnutí ANO před čtyřmi lety vyhrálo o parník. Jenže loni v krajských volbách skončilo až druhé, a jak se zdá, sužuje jej jistá personální vyprahlost. Přestože hlavní manažer hnutí Jan Richter pro MF DNES řekl, že „lídři ještě vybráni nejsou“, podle všeho by se jimi mohli stát někteří současní ministři a další známé tváře.

Hnutí ANO, které poslední sněmovní volby v kraji jasně vyhrálo se ziskem 32 procent hlasů a získalo pět poslaneckých mandátů z 11, se sestavováním kandidátky začne zabývat v březnu po únorovém krajském sněmu, přesto by jméno lídryně překvapit nemělo.

„Krajské předsednictvo dalo podporu na lídra Kláře Dostálové, která kandidátku vedla již v roce 2017,“ řekla krajská manažerka hnutí ANO Darina Kricnarová.



Přestože ANO oslabuje a nelze jej pokládat za jednoznačného favorita, roli spolufavorita mu upřít nelze. Jsou tu však další dva volební subjekty, které se značným předstihem v Královéhradeckém kraji vyhlásily útok na vítězství.

Piráti: Jdeme za vítězstvím

Vůbec první, kdo představil svého lídra, byli Piráti. Také oni sázejí na současného poslance. A Martin Jiránek úkol pirátského vedení na krajskou výhru přijímá.

„Skutečně jdeme za vítězstvím, ostatně i předseda Bartoš říkal, že naším cílem je zisk 25 procent. Je to cíl reálný a já se budu snažit, abychom jej v kraji splnili. O složení kandidátky se bude hlasovat v následujících týdnech,“ konstatoval Jiránek, jenž je místopředsedou Hospodářského výboru Sněmovny.

Piráti jdou do voleb v koalici se Starosty a nezávislými (STAN) a v čele kandidátky obsadí i třetí a čtvrté místo. Trojkou bude Tomáš Unger z Náchoda a čtyřkou Michal Čepelka z Broumova.

Dvojka a pětka má patřit STAN. Ta sice své kandidáty do čela kandidátky nevybrala, ale podle informací MF DNES by mohlo jít o starostu Nové Paky Josefa Cogana a bývalého primátora Hradce Králové a současného velvyslance v Kuvajtu a Kataru Martina Dvořáka.

ODS: V kraji chceme pět poslanců

Kromě Pirátů a hnutí ANO o vítězství zcela otevřeně mluví i trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Občanské demokraty nabudila výhra v krajských volbách a do čela nominovala dlouholetého starostu Trutnova a poslance Ivana Adamce (občanští demokraté uspěli před čtyřmi lety hlavně v Krkonoších). ODS bude patřit také třetí a páté místo kandidátky.

Před několika dny krajští lidovci rozhodli o tom, že na druhém místě bude poslanec, náměstek hradeckého hejtmana a bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek, dál pak do voleb vyšlou Stanislava Klika z Hradce Králové nebo Jiřího Gregora z Dobrušky.

TOP 09 by své lidi pro čelo kandidátky, tedy hlavně pro čtvrté místo, měla vybrat do konce ledna a kompletní kandidátka by měla být známa do konce února.

„Volby opravdu chceme vyhrát. Velkým úspěchem by bylo pět krajských poslanců v naší koalici, spokojený však budu i se čtyřmi. Byli jsme sice jediní v republice, ale krajské volby ukázaly, že ANO se opravdu dá porazit,“ upozornil Adamec.

Birke. Kdo jiný?!

Na lídra kandidátky ČSSD je připraven kandidovat poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Také sociální demokracie – stejně jako ODS, STAN anebo lidovci – uvažuje o vytvoření předvolebního bloku.

ČSSD vyjednává se Zelenými, se kterými se spojila i pro volby do krajského zastupitelstva, avšak tato koalice jim vynesla jen necelých devět procent hlasů. V debatách ve straně v kraji podle Birkeho nezaznívá, že by lídrem měl být někdo jiný.

„Kandidátku budeme chtít otevřít i osobnostem mimo ČSSD, podobně jako se nám to úspěšně podařilo v krajských volbách,“ řekl Birke.

Také komunisté nejspíš nasadí nynějšího poslance a současně nedávného lídra krajských voleb Zdeňka Ondráčka. O kompletní kandidátce chtějí mít jasno do konce února.

„Očekává se, že na lídra kandidátky bude navrhován poslanec Zdeněk Ondráček, který kandidátku vedl již v roce 2017,“ řekla krajská předsedkyně Věra Žižková.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podle krajské předsedkyně Andrey Pajgerové pracuje na strategii volební kampaně a připravuje kandidátku. Konkrétní jména možných kandidátů zatím neuvedla. Poslanec SPD za Hradecký kraj Zdeněk Podal uvedl, že o kandidatuře zatím neuvažuje: „V době nynější epidemie covidu jsou důležitější věci než volby.“

Dominance ANO dostává trhliny

Proti hnutí ANO si ve sněmovních volbách troufají hned dva subjekty. Piráti se STAN i koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 si věří.

„Volby jsou sice daleko, ale už teď výsledky zamíchalo onemocnění koronavirem. Představy ANO o 30 a více procentech jsou pryč, na druhou stranu se ještě více upevnilo tvrdé jádro jejich voličské základny,“ uvažoval Adamec.

„V posledních měsících se ukazuje, že premiér i ANO dělají chyby a situaci nezvládají. Věřím, že hnutí ANO oslabí, vládu převezmou jiné strany, ideálně samozřejmě Piráti,“ řekl Jiránek.

S tím, že právě Piráti a koalice vedená ODS mají v Královéhradeckém kraji reálné šance zaútočit třeba i na vítězství, souhlasí i politolog Jiří Štefek.

„V krajských volbách se ukázalo, že sloučené kandidátky – a zvlášť ta s ODS – byla trefa do černého. Myslím si, že se může opakovat situace z krajských voleb, tedy porážka hnutí ANO,“ řekl politolog Štefek.

„Volby v kraji ovlivní společenská situace, protože dominance hnutí ANO již není, co byla. Dostává trhliny, množí se skandály kolem spolupracovníků premiéra, tedy například pánů Faltýnka a z poslední doby Hniličky. Lidé to vnímají a zvlášť například drobní živnostníci, které teď premiér nechal na holičkách. Zkrátka: řada lidí bude volit podle své výplatní pásky,“ dodal Štefek.