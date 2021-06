Řidička se čtyřmi promile na záchytku nemusela, vypadala zcela střízlivě

Policejní hlídka si ženy v neděli nejdříve všimla kolem 14. hodiny, když stála u zaparkovaného auta na lesní cestě nedaleko písníku Biřička. Když vyhodila na zem dvě lahve, upozornili ji policisté, ať je uklidí, což udělala.

O necelou hodinu později si hlídka znovu všimla stejného auta o necelý kilometr dál na Svatováclavském náměstí v Novém Hradci Králové a zastavila řidičku ke kontrole dokladů a dechové zkoušce.

Žena měla všechny doklady v pořádku, ale dechová zkouška ukázala hodnotu téměř čtyři promile.



„Na to, kolik žena nadýchala, komunikovala s policisty srozumitelně, pohyby měla koordinované a na první pohled nejevila známky opilosti,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Policisté ženě zakázali další jízdu, zadrželi jí řidičský průkaz a převezli ji na protialkoholní záchytnou stanici, která je hned v sousedství u náměstí. Tamní lékař seznal, že žena je schopna pobytu v policejní cele.



„Ženu jsme vyšetřili na alkohol, záchyt policie nepožadovala, a tedy šla do cely, tím to pro nás skončilo. Čtyři promile při řízení jsou poměrně netypická hodnota. Je to však individuální, někdo má dvě promile a leží, u někoho se čtyřmi promile není nic poznat,“ podotkl ředitel Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje Vlastimil Kyral.

Když žena vystřízlivěla, policisté ji podrobili procesním úkonům.

„Vyplynulo, že od sobotního odpoledne do nedělního rána vypila dvě lahve vína o objemu 0,75 litru,“ sdělila mluvčí Kormošová.

Policisté sdělili řidičce podezření, že spáchala trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí jí až rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.