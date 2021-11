Stavbu lanovky v Orlickém Záhoří zabrzdil covid, otevře snad napřesrok

Zatímco v polském Zielenieci v posledních letech vyrostl možná až příliš rozmáchlý skiareál s mnoha lanovkami, vleky, restauracemi i obřím parkovištěm, o šest kilometrů východněji za stejnou dobu sice vznikl unikátní okruh pro běžkaře, zato snaha o stavbu sjezdovky zamrzla.



V Orlickém Záhoří se o vlastním skiareálu a lanovce na Korunu hovoří už 17 let. Nejdříve obec roky bojovala s chalupářem, který kategoricky nesouhlasil. Poté svedla úspěšné vyjednávání i s ochranáři, kteří si vynutili změnu trasy.

Zdržení přineslo i vyjednávání s čínskými investory. Všechny průtahy znamenaly konec nadějí na dotace. Obec se nevzdala, viníkem dalšího odkladu se však stal covid.

Práce v Orlickém Záhoří to nezastavilo. Hotová je sjezdovka, přívody elektřiny, navezla se lanovka a pracovalo na parkovišti. Když se situace zlepší, nový skiareál by se mohl rozjet s příští zimní sezonou.

„Situace není dobrá, nestavíme a čekáme, co bude vzhledem k vyvíjející se situaci kolem covidu. Chybí stavební materiál, stavební firmy i dělníci. Opravdu není, kdo by stavěl. Vypadá to, že budeme pokračovat až na jaře,“ řekl starosta Vojtěch Špinler (nestr.).

Důležité je, že vyhraná je papírová válka. Obec má od konce roku 2019 pravomocné stavební povolení.

Chybí základy pro lanovku i nádrže

Z budoucí 1 650 metrů dlouhé sjezdovky už zmizely stromy, koupě repasované lanovky vyšla asi na 25 milionů korun. Pracovat se však nezačalo na základech pro devět sloupů lanové dráhy ani na vodních nádržích, které budou zásobovat sněžná děla. Celý systém na výrobu umělého sněhu vyjde na dalších zhruba 30 milionů korun.



„Když jsme to chtěli stavět před lety, byly na lanovky dotace, ale neměli jsme papíry. Teď máme papíry, ale nejsou dotace. Novou lanovku jsme si nemohli dovolit, ale je štěstí, že jsme stihli pořídit repasovanou, protože nikdo neví, kam se dostanou ceny za rok,“ konstatoval starosta.

Čtyřsedačková lanovka povede severní stranou až na červenou hřebenovou trasu. Dráha bude dlouhá 1 480 metrů a povede od už hotového okruhu pro běžkaře s umělým osvětlením, který si získal velkou oblibu. Vrchol Koruny je druhý nejvyšší v Orlických horách, horní stanice lanovky má být v nadmořské výšce 1 024 metrů a její kapacita by měla dosahovat kolem 2 400 lyžařů za hodinu.

„Máme hotový přívod elektřiny pro lanovku nebo pro zasněžování, musí se ještě dobudovat parkoviště pro více než 200 aut. Budeme rádi, když letos parkoviště doštěrkujeme a na jaře se položí dlažba,“ uvedl Špinler.



Nechceme disneyland, říká starosta

Podle něj je investorem skiareálu firma, jež je v majetku obce Záhoří a té s financováním pomůže úvěr. V minulosti byl ve hře i čínský investor. Obec před čtyřmi lety jednala s Bank of China i dalšími zájemci, kteří dokonce nabízeli výhodné financování s pouhým jednoprocentním úrokem, avšak jednání nakonec kvůli průtahům utichla.

Odhad nákladů činí asi 80 milionů korun, v minulosti se mluvilo i o necelých 200 milionech, ale obec z projektu vyškrtla například restauraci. „Počítáme s úvěrem, samozřejmě máme i propočet zisku, který vychází příznivě,“ podotkl starosta.

Vykácená sjezdovka svou délkou 1,6 kilometru překonává nejbližší areály v Deštném i Říčkách, ale v Orlickém Záhoří chtějí mířit hlavně na rodiny s dětmi.

„Další zázemí se bude řešit postupně, ale neměli bychom to dělat my jako skiareál, ať si to řeší soukromé subjekty. My to chceme hlavně korigovat, abychom tu neměli nějaký disneyland,“ zdůraznil Špinler.

Běžecký okruh chtějí upravovat denně

Orlické Záhoří je zatím známější spíš v běžkařské komunitě. Stalo se tak díky nejdelšímu osvětlenému okruhu. V prosinci 2017 se tu otevřel okruh dlouhý 4,5 kilometru, který osvětluje 160 ledkových lamp.

„Ukázalo se, že okruh je skutečně úžasná věc, troufám si říct, že je to fenomén. Někteří lyžaři nám říkají, že běžkování je nebavilo, ale jen do té doby, než si to vyzkoušeli u nás v noci na perfektně upraveném sněhu,“ pyšnil se starosta.

Vinou restrikcí, uzavřených okresů, hotelů i restaurací však loňská sezona také v Záhoří ani nezačala.

„Byla to první sezona se zamčenými hotely a zavřenými lanovkami. Teď jsme na prahu další a každý tu má obavy, co se stane. Každopádně doufám, že největší novinkou zimy se stane to, že okruh bude opět v plném provozu. Sice nemůžeme použít zasněžování a jsme plně závislí na přírodním sněhu, ale jsme připraveni na každodenní údržbu. Jakmile to sněhové podmínky dovolí, okruh opět otevřeme, loni to bylo už v prosinci. Pro nás jsou běžkaři stěžejní, však také plánovaná lanovka by jim měla pomoci dostat se od hlavní silnice pohodlně na hřebeny,“ řekl Špinler.

11. února 2018