Doga bránila opilého pána, zachránce kousla. Odchytili ji strážníci

Stalo se to v sobotu 8. ledna kolem 22. hodiny nedaleko od restaurací v Koutníkově ulici. Majitel psa tam zůstal ležet na zasněžené cestě. Když mu na pomoc přispěchal jeden kolemjdoucí, se zlou se potázal.

„Štěně dogy to pochopilo jako ohrožení svého pána, po muži vystartovalo a lehce ho kouslo do nohy. Muž proto kontaktoval městskou policii. Strážníci odchytové služby se pokusili psa nejprve po dobrém přesvědčit, aby je pustil k ležící postavě. To nepomohlo, proto musela být použita odchytová tyč,“ popsala mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Zatímco strážníci zvíře odchytili a umístili ho do služebního auta, jeho majitel v klidu spal dál. Když jej vzbudili, zjistili, že nemá zdravotní problémy a je pouze opilý. Noc tak strávil na záchytce a pes v útulku.

Jelikož muž neovládal svého psa, porušil tím městskou vyhlášku o pohybu psů na veřejném prostranství a tento přestupek se bude ještě řešit u správního orgánu. Majitel zvířete navíc také musí předložit potvrzení z veterinární kliniky, že pes je očkován. Čeká ho i placení noclehu na záchytce a v útulku.