Propadlé sklepy po staré Kuřátkově hospodě Nové Město zasypalo

O víkendu už firma rozhrnovala po povrchu jemnou hlínu, kde se znovu vyseje tráva.



Sklepy byly pozůstatkem po Kuřátkovu hostinci a pozdější Kuřátkově restauraci zbourané roku 1945, jejich stropy však časem zchátraly.

„Máme zkušenosti s demolicemi a dalšími stavebními pracemi, dodrželi jsme technologický postup a žádné anomálie se tu neobjevily. Místo propadliny, kde bývaly schody či průlez do sklepů, jsme otevřeli jako první. Bylo potřeba sklepy zavézt, protože by to jinak hrozilo havárií,“ přibližuje jednatel společnosti Stavix Ivan Kalynyč.

Pod zemí se nacházely vedle sebe dva dlouhé sklepy, na šířku zabíraly asi 6,5 metru. Firma dovezla na jejich zahrnutí asi 320 kubíků hlíny a sutě, kterou bylo ještě potřeba zhutnit. Město zaplatí za zabezpečení sklepů 363 tisíc korun.

Firma využila nynější dopravní uzavírky na historickém Husově náměstí, kde je rozkopaná část silnice. Jinak by se asi tvořily u Zázvorky kolony. „Překvapilo mě, jakou pozornost zavážení sklepů vzbudilo. Lidé se tady hodně zastavovali,“ podivuje se majitel firmy.

Poprvé se problémy s propadáním sklepů objevily v červnu 2014, když zahradnice okopávala květiny a motyčka jí zmizela kdesi pod povrchem.

Tehdy se propadl klenbový strop v novější části sklepních prostor, které pak prozkoumal statik a archeolog. Sklepy měly na výšku až 4 metry a podle dochovaných archivních materiálů tu kdysi mohla být ledárna Kuřátkova hostince.

Letos v únoru se propadla starší část sklepů. Zřejmě došlo k zasypání dutiny vřetenovitého schodiště, která nebyla zevnitř sklepů přístupná. Hloubka vzniklého kráteru byla orientačně změřena 2,35 metru od povrchu terénu.

Statik pak varoval, že může přijít další propad, jestliže se situace nebude řešit. Město se rozhodlo sklepy zasypat, protože tam nic nechce stavět ani sklepy zpřístupňovat nebo používat.