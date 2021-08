Žena odešla od nabouraného auta domů, poté nadýchala alkohol

Nehoda se stala na silnici druhé třídy mezi Žacléřem a Prkenným Dolem ve čtvrtek asi půl hodiny před půlnocí. Vůz Ford Fiesta tam havaroval do stromu.

Když krátce nato okolo projížděla hlídka policie, nikoho v autě ani nablízku nenašla. Z evidencí zjistili šestadvacetiletou majitelku, kterou zastihli doma.

„Prvotním šetřením je pravděpodobné, že řidička při projíždění prudké pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy, dostala na mokré vozovce smyk, přejela do protisměru a vyjela mimo silnici, kde narazila do směrového sloupku a poté do vzrostlého stromu. Z místa nehody společně s třicetiletou spolujezdkyní odešla, aniž by nehodu oznámila,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



„Zda žena požila alkohol před jízdou nebo po jízdě, ukáže až rozbor krve,“ sdělila mluvčí.

Policisté nezjistili žádné zranění ani technickou závadu jako příčinu nehody. Škoda na autě se odhaduje na 40 tisíc korun. Přesnou příčinu nehody dál šetří.