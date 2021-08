Chanukový svícen či popravčí meč, muzeum ukazuje nejvzácnější exponáty

To nejlepší ze sbírek Muzea Podkrkonoší mohou vidět návštěvníci na průřezové výstavě. Unikátem je chanukový svícen, obrazy ruského klasika Vasilije Vereščagina nebo prapor trutnovských ostrostřelců z bitvy u Kolína. Muzeum loni oslavilo výročí 130 let. Výstava potrvá do 12. září.