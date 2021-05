Fréza čistí silnici od Výrovky k Luční boudě, bariéra v traverzu má 6 metrů

Sníh z cesty vyhrnují pracovníci z Luční boudy a z technických služeb Pece pod Sněžkou. Silnice je v závěrečném úseku dlouhá asi 2,5 kilometru a slouží k zásobování hřebenové Luční boudy (1 415 m. n. m.), dá se tam vjet jen s povolením správy národního parku.

Už minulý týden frézař vyčistil úsek z Pece na chatu Výrovku a od středečního rána postupuje spolu s rolbařem dál směrem k Luční boudě.

Největší návěje sněhu se ukládají právě v traverzu nad Modrým dolem, který vede od Výrovky po kapli Památník obětem hor.

„V téměř celé délce traverzu leželo 5 až 6 metrů sněhu, to je vůbec poprvé takové souvislé množství, co pamatuji. Předpokládám, že dnes dojedeme ke kapličce a ve čtvrtek budeme postupovat dolů k Luční boudě,“ popisuje řidič sněžné frézy Tadeáš Hlinka, který se na čištění horské silnice vydává už asi desátým rokem (reportáž z kabiny frézy z roku 2019 čtěte zde).

Ráno byla teplota na Luční boudě minus 1 stupeň Celsia, dopoledne padal sníh a v mlze se dalo dohlédnout jen na 5 metrů. Později už v hřebenových partiích bylo polojasno s dobrou viditelností.

Boudu zásobuje přes zimu jen rolba

Narozdíl od minulých let, kdy bylo čištění cesty atrakcí pro procházející turisty, se tentokrát v trase strojů objevil jediný návštěvník.

„Přede mnou jede rolba z Luční boudy, která strhává tu největší vrstvu, případně mi sníh nahrnuje do frézy. Já se snažím postupně dostat až na asfalt. Sníh vespod byl relativně hodně tvrdý, ale díky rolbě se ho podařilo načnout tak, abych se do něj dostal. Na asfaltu už zůstává jen pár centimetrů mokrého sněhu, možná i led. Uvidíme, jak se to bude dařit dál. Za sluníčka to odtaje, ale když to zmrzne, bude z toho kluziště,“ předvídá Hlinka.

Na planině u Luční boudy leží ještě zhruba metrová vrstva sněhu. „Když byl chvíli čas, během dvou týdnů jsme tady po kouskách rozhrnovali sníh a připravovali se. Potřebujeme už silnici zprůjezdnit, je totiž dost nákladné zásobovat boudu jen pomocí rolby. V posledních pěti letech bývala silnice holá někdy už i v dřívějším termínu. Kdysi tu ležel sníh od září do června, nyní to bývá zhruba od listopadu do dubna,“ všímá si správce Luční boudy Pavel Blažek.

Pomůže-li rolba, fréza má za dva dny hotovo

Předloni se podařilo prorazit cestu na Luční boudu v druhé polovině května, přičemž rolby sníh předtím po dva týdny rozhrnovaly. Loni to bylo 22. dubna, také asi po čtrnáctidenním úsilí rolbařů. Potřeba je k tomu i GPS navigace, protože cesta se pod sněhem hledá jen těžko.

„Dříve jsme proráželi sníh jen pomocí frézy a trvalo to i týden. Teď je to díky spolupráci s rolbou pro mě záležitost už jen dne nebo dvou,“ podotýká řidič frézy.



Na hřebenech Krkonoš leží po vydatném víkendovém sněžení 70 až 110 centimetrů sněhu. Podle Horské služby je sníh na jižních svazích pouze ve žlabech, závětrných místech a odtrhových zónách, na severních svazích je souvislá sněhová pokrývka. Sněhová vrstva je vlhká až podmáčená, platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.



V Krkonoších se obnovují alespoň některé služby pro návštěvníky. Podle ČTK se rozjede kabinová lanovka na Sněžku ve středu 12. května. Kvůli epidemickým opatřením byla více než tři měsíce mimo provoz, vláda umožňuje obnovit provoz lanovek nejdříve od pondělí 10. května společně s maloobchodem a dalšími službami.

„Pojedeme od středy, musíme lanovku ještě odzkoušet a udělat revize. Lanovka byla v provozu prakticky jen v prosinci a v lednu, kdy navíc bylo uzavřené ubytování, služby. Lanovka stojí od konce ledna. Nepamatuji, že by lanovka byla během svého fungování tak dlouho mimo provoz,“ řekl zástupce vedoucího provozu lanovky Jiří Martinec.