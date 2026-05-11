Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Autor: ,
  17:22
Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku starosty Tetína Matěje Hlavatého (STAN) o tom v pondělí rozhodli krajští zastupitelé. Obec zhruba se 160 obyvateli a ročním rozpočtem 3,5 milionu korun předpokládá, že peníze vrátí nejpozději v březnu 2027 po vyúčtování dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.
Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín, Jičínsko. (11. května 2026) | foto: ČTK

Obec zahájila práce, aniž by měla zajištěné financování, nyní je na hraně bankrotu, vyplynulo z vyjádření krajských zastupitelů. Náklady na rekonstrukci jsou přes 25 milionů korun. Výpomoc kraje bude krytá hodnotou pozemků obce a nemovitostmi.

Krajský radní Zdeněk Praus (ANO) označil počínání obce za nezodpovědné. „Jít s takovou nejistotou do tak rozsáhlého projektu je velký problém,“ řekl Praus. Na nezaplacených fakturách Tetín dluží pět milionů korun.

Obec podala žádost o dotaci k MPSV, ale podle starosty z důvodu zdlouhavého procesu schvalování a opakovaných změn podmínek dotace ze strany ministerstva se uskutečnění projektu zpozdilo. To vedlo ke snížení dostupných finančních prostředků, se kterými může obec volně nakládat k financování svých běžných výdajů.



„Z tohoto důvodu není možné zajistit financování prostřednictvím bankovního úvěru. Obec oslovila více bankovních institucí, avšak bez úspěchu. Proto se obec obrátila na kraj s žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Opoziční krajský zastupitel a poslanec Hlavatý zastupitelům poděkoval. Cílem rekonstrukce objektu obecního úřadu je vytvořit kromě prostor pro dětskou skupinu v nástavbě také zázemí pro veřejné služby. Projekt je podle něj před dokončením stavby, kolaudace má být do konce června. Obec dosud hradila faktury za práce z vlastních prostředků.

Starosta dnes také sdělil, že při přípravě a realizaci projektu nastaly změny podmínek dotace, což mělo dopad na harmonogram stavby. „Proto nebyl původně vybraný dodavatel schopen garantovat dokončení stavby v požadovaném termínu. Obec byla nucena přistoupit k výběru druhého dodavatele, jehož cenová nabídka byla vyšší. Vyhlášení nového výběrového řízení nebylo možné s ohledem na termíny stanovené poskytovatelem dotace,“ uvedl Hlavatý.



Předpokládaná cena zakázky před soutěží byla 16,46 milionu korun bez DPH. Ve výběrovém řízení vypsaném 18. února 2025 zvítězila s nabídkou 15,99 milionu korun bez DPH firma ASJ ze Světí na Hradecku, vyplývá z dat na profilu zadavatele obce.

Společnost však od zakázky v dubnu odstoupila. Obec proto v květnu vybrala druhého uchazeče v pořadí, společnost EMH stavební CZ z obce Boseň na Mladoboleslavsku s nabídkou 20,4 milionu korun bez DPH. Smlouvu s ní podepsala loni v červnu.

Po uzavření dodatku na vícepráce letos v březnu cena vzrostla na 21,04 milionu korun bez DPH, tedy 25,45 milionu korun s DPH. Termín dokončení se posunul do 30. dubna 2026.

