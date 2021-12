Fanouškům naději na stadion, turistům les. Co dal a vzal rok 2021 v kraji

1 Zoo přišla o Jessi a Jedničku

Dvě velké ztráty utrpěla v lednu zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. Zoologové museli uspat výjimečnou samici nosorožce černého Jessi, která se tu narodila v roce 1984 a s 36 lety byla nejstarší členkou chovu. Stala se absolutní rekordmankou v počtu odchovaných mláďat. Měla jich osm, poslední v roce 2015, a sehrála zásadní úlohu v záchraně nosorožců černých v Africe.

Krátce po ní uhynul samec želvy obrovské Jednička. Se svými 60 lety patřil mezi vůbec nejstarší obyvatele, kteří do zoo přišli v éře Josefa Vágnera.

2 Zmizel les na Ostaši

Turistům se už na začátku roku otevřely zcela nové pohledy na pískovcový skalní labyrint na stolové hoře Ostaš v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko.

Dřevaři museli kvůli kůrovcové kalamitě pokácet a odvézt stovky suchých a napadených kmenů, holiny se rozkládají asi na šesti hektarech.

3 Poštovna má nového majitele

Novým majitelem České poštovny na Sněžce se stala pražská firma Piange italského podnikatele Eugenia Brameriniho. Ucházelo se o ni šest zájemců, původní majitelé hledali kupce dva roky. Poštovna byla slavnostně vysvěcena v srpnu 2007 a pravidelně slouží od léta 2008. Historická poštovna na vrcholu Sněžky stála od poloviny 19. století.

4 Drak přišel o Václava

V lednu zemřel dlouholetý člen královéhradeckého Divadla Drak (1985–2017) Václav Poul. Drak ztratil pokorného služebníka ze staré školy, vynikajícího herce i loutkáře s nepřeslechnutelným charakteristickým hlasem, jehož byla radost potkat jak na jevišti, tak v zákulisí. Držiteli mnoha hereckých cen bylo 70 let.

5 Místo smíru začala válka

Před únorovou schůzí hradeckého zastupitelstva se prý všechny strany shodly na paktu o neútočení, aby daly šanci vzniku nové koaliční vlády. Místo míru však jen vrcholila fraška. Menšinová koalice ANO s ODS se opřela o tři hlasy komunistů a odvolala náměstka primátora Martina Hanouska (Změna a Zelení). Opozice to nazvala rudým plivancem do tváře Hradečáků. A stalo se jistotou, že naděje na novou vládu zhasly.

6 Dvě laviny v jeden den

Jednu oběť si vyžádaly dvě laviny, které v Krkonoších spadly v neděli 14. března. V hradecké fakultní nemocnici zemřela 35letá žena, kterou zavalila lavina v Černém kotli.

Také první lavina spadla na polské území - v lokalitě Biały Jar. Žena byla s dalšími třemi muži na skialpech u Martinovy boudy, muži vyvázli bez zranění. Skialpinisté nejspíš porušili vládní nařízení o omezení pohybu, navíc byli mimo značenou turistickou trasu. V únoru zahynul pod lavinou v žlabu Úpičky v Obřím dole 17letý skialpinista

7 Zima stála 209 milionů

Rekordně dlouhá zima stála rekordní sumu peněz. Náklady na zimní údržbu silnic v kraji v minulé na sníh bohaté zimě dosáhly 209 milionů korun a byly nejvyšší za posledních 15 let. Proti předchozí velmi mírné zimě 2019/2020 náklady vzrostly o 93 milionů korun. První výjezd na zimní údržbu byl 14. října na horách, poslední 18. dubna v Orlických horách.

8 Udeřila ptačí chřipka

Jako by nestačila epidemie covidu, na jaře udeřila i nákaza ptačí chřipkou, která byla v kraji nejrozšířenější v historii regionu i na celém území České republiky. První zasáhla chřipka velkochovy v Dobřenicích a Novém Bydžově-Zábědově, kde bylo vybito na 40 tisíc ptáků. Šíření nákazy však nepolevilo, zasáhla i další dva chovy kachen společnosti Perena, celkem bylo utraceno přes čtvrt milionu kusů drůbeže.

9 Politik podlehl covidu

V noci na 24. března ve čtyřiapadesáti letech zemřel starosta Meziměstí a krajský zastupitel Pavel Hečko (ČSSD). Někdejší judista po šesti týdnech podlehl covidu-19, s těžkým průběhem byl hospitalizován v Praze. Hečko působil v městském zastupitelstvu od roku 2002, o rok později se stal místostarostou, od roku 2018 byl starostou. V letech 2016 až 2020 působil jako radní Královéhradeckého kraje.

10 Zemřel poslední nosič

Na začátku dubna zemřel potomek rodu horských nosičů Helmut Hofer z Velké Úpy, bylo mu 88 let. Byl posledním žijícím nosičem v Krkonoších, starodávným řemeslem se po staletí živily generace jeho předků. V letech 1948 až 1953 pracoval jako nosič pro Českou boudu na Sněžce. Hofer začal už ve svých 15 letech, v rodině se řemeslo po staletí dědilo a po válce jej zachránilo před odsunem.

11 Revoluce ve skalách

Provozovatelům adršpašského okruhu došla trpělivost s davy turistů i s parkovacími kolapsy a v dubnu spustili rezervační systém online vstupenek. Tím předcházejí každoročním kolonám aut ve špičkách, divokému parkování i frontám u pokladen.

V roce 2019 přijelo do Adršpašsko-teplických skal 532 tisíc turistů, vloni kvůli koronaviru kolem 355 tisíc. Po nákupu online vstupenky dostanou turisté s e-mailem vstupenku i parkovací lístek a také informace jak na místo a kde zaparkovat.

12 Největší investice

Datum 14. duben 2021 nejspíš vejde do historie Hradce Králové jako začátek největší investice v novodobé éře města, byly podepsány smlouvy na stavbu fotbalového stadionu za 568 milionů. Do dvou let na místě Všesportovního stadionu s lízátky vznikne multifunkční aréna nejen pro hradecké fotbalisty. Na podzim stavební konsorcium Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont začalo s demolicí, jedním z prvních úkonů bylo odstranění populárních lízátek, ty se však po rekonstrukci na své místo vrátí.

13 Návrat lyžařů do Hradce

Navzdory petici a kritice veřejnosti i některých zastupitelů by se na Novém Hradci Králové mělo po 30 letech lyžovat na umělém povrchu. Zastupitelé vyslyšeli záměr investora, který své plány představil v únoru, a v dubnu schválili právo stavby na pozemcích města až do konce roku 2052. Obnovit sjezdovku Rozárku plánuje hradecký podnikatel Petr Smola, autorem vyhlídkové restaurace je architekt David Vávra. Zašlá sláva svahu by mohla být obnovena už v roce 2023.

14 Postup po čtyřech letech

V sobotu 8. května hradečtí fotbalisté ještě na svém stadionu v Hradci porazili pražskou Duklu a po čtyřech druholigových sezonách se vrátili do 1. ligy. Postoupit se jim podařilo už čtyři kola před koncem, a to v době, kdy se začne přestavovat stadion,v letošní sezoně proto svá domácí utkání musí hrát v Mladé Boleslavi. Po zápase u týmu skončil úspěšný trenér Zdenko Frťala, odešel na vlastní žádost.

15 Skonal nejstarší maratonec

V nedožitých 94 letech zemřel Jiří Soukup, hradecký sportovec, znalec umění a koní, kurátor výstav, otužilec, sokol, publicista, neúnavný vypravěč a držitel výroční ceny Primus inter pares. Přestože první maraton běžel až dva roky před svými 50. narozeninami, nakonec jich zvládl čtyřiadvacet. Ten poslední v 87 letech, čímž se stal nejstarším Čechem, kterému se maraton podařilo dokončit. Ještě v 92 letech se zúčastnil desetikilometrového závodu Praha-Běchovice.

16 Evakuované tábory

Dramatickou noc zažili skauti z tábora v Prorubkách na Rychnovsku. Přestože už čelili různým rozmarům počasí, s bouřkou, jaká kraj zastihla v červenci, nepočítali. Hasiči je museli evakuovat do kulturního domu v nedaleké Lukavici, kde se právě chystala myslivecká výstava. Záchranáři evakuovali i tábor ve Vernéřovicích na Náchodsku.

17 Koloběžky, kam se podíváš

Byznys s elektrickými koloběžkami vlétl v létě do Hradce jako uragán. Rychle jedoucí koloběžky najednou byly všude, což hned způsobilo nadšení, komplikace i odpor. Místní si stěžovali na nebezpečnou jízdu také na chodnících i na povalující se stroje v ulicích. Až na druhý pokus radnice schválila memoranda s novými provozovateli a také vybírání poplatků. Koloběžky se na podzim staly běžnou součástí dopravy po městě.

18 Muzika covidu navzdory

Loni kvůli covidu festivalová sezona nebyla, o to větší nadšení vzbudila oznámení, že alespoň menší varianty v létě budou. Jako první začal v červenci Obscene Extreme, následoval zmenšený Rock for People a Brutal Assault v jaroměřské pevnosti.

„Nehráli jsme rok a půl, ani si neumíte představit, jak nám koncerty chyběly,“ uvedl v zákulisí Brutalu Peter Tägtgren ze švédské formace Hypocrisy.

19 Na Kost se vrátilo dávné kouzlo

Po dvou letech skončila rekonstrukce hradu Kost na Jičínsku za 100 milionů korun. Kromě nové dlažby, opravených hradeb či odvodnění přinesla archeologické nálezy, díky nimž se ukáže, kam až sahá historie gotické památky v Českém ráji. Hrad opět vypadá jako v 19. století.

20 Malšovice bez lízátek

Jedny z nejvýraznějších dominant Hradce Králové šly v půlce září k zemi. Technici demontovali čtyři ,lízátka’ na zdejším fotbalovém stadionu v Malšovicích. Stožáry s osvětlením čeká renovace a po stavbě nové fotbalové arény se ke hřišti vrátí.

21 Střídání starostů v Trutnově

Po třiadvaceti letech má Trutnov nového starostu. Ivana Adamce (ODS), který se chce soustředit na práci v parlamentu, nahradil v prosinci jeho spolustraník, radní Michal Rosa. Hlasovalo pro něj 21 z 31 zastupitelů.

„Jako architekt jsem roky vedl jednání s klienty, které jsem potřeboval přesvědčit, že jsem pro ně správnou volbou. Věřím, že průpravu z předchozí profese mám dobrou,“ řekl Rosa v rozhovoru pro MF DNES.

22 Konečně na sjezdovku

Příroda možná chtěla lyžařům a horalům vynahradit loňskou zkaženou sezonu způsobenou protiepidemiologickými opatřeními, a tak v Krkonoších i v Orlických horách nachumelilo a mrzlo natolik, že už v prosinci pustily skiareály vleky naplno. I přes průběžné oblevy jsou i nyní lyžařské podmínky na horách velmi slušné, naplno se lyžuje už ve všech známějších střediscích.

23 Zbabělci s celým ansámblem

Umělecký šéf hradeckého Klicperova divadla Pavel Khek narežíroval Zbabělce Josefa Škvoreckého s takřka kompletním hereckým ansámblem a se swingovou kapelou. Dramatizace, jejíž spoluautorkou je dramaturgyně Lenka Smrčková, měla premiéru v prosinci. Pro Kheka je to po dvou komorních inscenacích v Besedě první velká režie na velké scéně.

24 Auta jezdí po nové D11

Událost číslo jedna v dopravě. Řidiči mířící na Náchod, na Krkonoše a do Polska mohou od prosince jezdit po nových úsecích dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře.

Před ní si pozor musejí dát šoféři kamionů, severní sjezd je totiž nepustí z dálnice do města. Všichni si musí zvyknout na změnu přednosti na „staré“ silnici. Nový úsek měří přes 22 kilometrů. Stavba začala v roce 2018 a stála 4,2 miliardy korun.

25 Hradec ztratil svou Julii

Nejen dcerám říkávala, ať o věcech, co by chtěly, nemluví, ale udělají je. Sama tak žila. Hradecký kulturní i spolkový život přišel o jeden z pilířů.V polovině prosince zemřela po krátké nemoci Julia Špalková, nekonvenční organizátorka, dramaturgyně, pořadatelka koncertů i plesů a předsedkyně hradecké Obce Slovákov.