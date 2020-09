Školy v hradeckém kraji musí dohnat digitální dobu, pomoci mají dotace

Koronakrize odhalila, jaké nedostatky v oblasti digitálního vzdělávání české školy mají.



„Určitě to neplatí plošně. Některé školy jsou vybavené dobře, ale jinde jsou ještě nepolíbení dobou,“ přiznává ředitel Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace Pavel Matějovský.

Přehled má hlavně o situaci v mateřských školách a školních družinách, kde studentky vykonávají průběžné i souvislé pedagogické praxe. „Naše děvčata chodí na praxe po celém kraji a vypravují, co kde měli, tak vidím ty veliké rozdíly,“ pokračuje Matějovský.

Hejtmanství chce nyní zvýšit úroveň regionálního školství. Od příštího roku plánuje spustit projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, který má školám pomoci získat nové vybavení a především proškolit učitele, aby digitální výuku lépe zvládali.

Půjde už o druhý běh. V tom prvním kraj investoval zhruba 96 milionů korun z evropských fondů. Nyní chce využít až 190 milionů. Dotace má pokrýt 95 procent nákladů.

„Projekt by měl být realizován od ledna 2021 do listopadu 2023. Je zaměřen na změny a na podporu kvality vzdělávání, hlavně odborného, na inovace a digitalizaci. Soustředíme se také na změnu klimatu ve školách, aby se tam děti i učitelé cítili dobře. Součástí je také etika ve vzdělávání,“ říká náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (VČ).

Aby nám neujel vzdělávací vlak, varuje náměstkyně

Záměr v pondělí 14. září schválilo krajské zastupitelstvo. Cílit má na základní, střední i mateřské školy. Hejtmanství nyní bude žádat o dotaci na ministerstvu školství.



Asi 30 procent peněz má jít na nákup nové techniky, většinu jich spolkne vzdělávání pedagogů, ale i rodičů. Koronakrize totiž ukázala, že také někteří rodiče neuměli svým dětem s výukou na dálku pomoci.

„Potřebujeme do změn vtáhnout i rodiče. Vysvětlit jim nové technologie a jak s nimi pracovat, kdyby třeba znovu došlo k lokálnímu uzavření tříd. Je dobré slyšet jejich názory a stejně tak i zpětnou vazbu od studentů. Vzdělávací systém je velmi konzervativní a my se snažíme školy motivovat, aby nám vzdělávací vlak neujel,“ míní Berdychová.

Kraj už pro pedagogy několik seminářů uspořádal a zájem vysoce převýšil nabídku. Hlavně v menších školách jsou však problémem také chybějící IT technici nebo nekvalitní připojení k internetu. Hejtmanství proto plánuje vybudovat centrum podpory pro učitele, které by školám s technologiemi pomáhalo.

„Hlavně u základních škol je velká roztříštěnost zřizovatelů. Jsou obce, kde pan starosta dělá úplně všechno, ale v oblasti vzdělávání třeba tápe, tak aby tady byla nějaká krajská podpora,“ vysvětluje náměstkyně.

V kraji je kolem 270 základních škol. S inovacemi jim má pomáhat Eduhub, v němž informace proudí ke školám od kraje prostřednictvím místních akčních plánů. Do projektů se kromě krajských škol či pedagogicko-psychologické poradny zapojuje i Univerzita Hradec Králové nebo Česká školní inspekce.

„Dosud šlo o pilotní školy, ale bylo by fajn, kdyby se to rozšířilo i do dalších,“ chválí záměr Pavel Matějovský.