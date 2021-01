V Dobrušce vyroste vytoužený market, další obchody přibudou do roka

Už v polovině letošního roku by se měla v Dobrušce otevřít pobočka obchodního řetězce Lidl. Její stavba začala v polovině prosince na poli mezi obchvatem města a prodejnou Penny Market.

Pro obyvatele téměř sedmitisícové Dobrušky jde o zásadní událost. Po příchodu Lidlu volali místní víc než dekádu. Už tehdy mělo městečko naději, že zde řetězec svou prodejnu skutečně postaví, ale z projektu nakonec sešlo.

Lidé však po supermarketu toužili dál, v anketě radnice se před několika lety pro stavbu prodejny vyslovilo 3,5 tisíce lidí. Vedení Dobrušky proto začalo Lidl přemlouvat, že se mu příchod pod Orlické hory vyplatí.



„Myslím, že je to velké vítězství. Máme velkou spádovost a stávající obchod byl přetížený. Museli jsme však dlouho vyjednávat, dokládat počty obyvatel a podobně,“ přibližuje peripetie starosta Dobrušky Petr Lžíčař (nestr.).

Prodejna roste v zamýšlené obchodní zóně nedaleko křižovatky silnice od Opočna a tahu z Rychnova nad Kněžnou na Náchod, kde nyní stojí Penny Market. Z hlavní silnice je už roky připravený sjezd, který dosud končil v polích. Ten se však nejspíš bude muset posunout.



Zastupitelé Dobrušky schválili směny pozemků s Lidlem už v květnu 2018 a původně se mělo stavět v lednu 2019. Nakonec se však bagry zakously do země až v polovině loňského listopadu. Lidl slibuje moderní architektonické pojetí, velkoryse pojatý vnitřní prostor a také ekologickou šetrnost stavby.

„Už aby to bylo. V Dobrušce je jen Penny a Jednota na náměstí. To je z mého pohledu žalostné. Kdyby v Penny nebyla alespoň ta masna, jedu raději do Rychnova,“ přiznává Míla, která do Dobrušky dojíždí za prací z nedaleké vesnice.



Prodejna bude otočená k městu

Zatímco parkoviště před Penny Marketem má 67 stání, to u Lidlu nabídne 120 míst s komfortní šířkou 2,7 metru.

„Zákazníkům přinášíme také benefit v podobě wifi připojení zdarma či možnosti zpříjemnit si nákup kávou z automatu vyrobeného speciálně pro prodejny Lidl,” představuje novinky pro zákazníky mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Paradoxem však je, že zatímco Penny Market má vstup a parkoviště orientované směrem od města, vedle stojící Lidl bude otočený k městu.

„Je to dané tím, že za Penny musí vzniknout nová komunikace, která bude sloužit nejen jako příjezd k Lidlu, ale také jako přístup do plánované zástavby v sousedství. Ze silnice se tak odbočí mezi nové domy. Vyšlo to tak, že parkoviště Lidlu bude orientované ke komunikaci, tedy zrcadlově vůči Penny,“ vysvětluje starosta.

Mezi obchodní zónou a současnou zástavbou má vyrůst pět viladomů podobných těm, které už stojí v nedaleké Družstevní ulici. Přístup budou mít právě od obchodů. Na staveništi sice nyní nikdo nepracuje a hotová je jen část základových patek, přesto řetězec na plachtách pověšených na provizorním oplocení avizuje, že chce prodejnu otevřít v červnu.

Další obchody za rok

Ve stejně době by na stejném místě měla odstartovat další výstavba. Pražský developer DMO Invest, který vlastní objekt sousedního Penny Marketu, totiž přikoupil vedlejší pole směrem k silnici na Opočno a chce na něm vybudovat dalších devět prodejen.

Záměr Retail Parku Dobruška už v listopadu odsouhlasila rada města, v prosinci projekt úspěšně prošel zjišťovacím řízením o vlivu stavby na životní prostředí. Nyní mu zbývá získat už jen územní rozhodnutí a stavební povolení. Podle dokumentace se stavba plánuje od letošního června do srpna 2022.

„Jde o orientační termíny. Záleží, kdy se nám podaří získat všechna povolení. Nepředpokládám však, že by na realizaci měla vliv situace kolem koronaviru, kvůli ní by se to zdržet nemělo,“ míní Jaroslav Kredba ze společnosti KPCM, která investora při projektování zastupuje.

Nový obchodní park má sestávat ze dvou objektů. V prvním o rozloze 1586 metrů čtverečních má být umístěna prodejna potravin a menší řeznictví. Půjde tak o podobný model, jaký má sousední Penny Market. Druhý objekt bude výrazně větší, zaujme plochu 2442 metrů čtverečních a bude příčkami rozdělen na sedm obchodů.

„Záměrem investora je vybudování nových prodejen specializovaných na prodej elektrospotřebičů, obuvi, textilu, podlahových krytin, drogerie a podobně. Jednotliví nájemci těchto prostor budou známi v budoucnu až podle uzavíraných nájemních smluv,“ píše se v dokumentaci.

Nové obchody mají stát čelem naproti Penny Marketu. Spolu s parkovišti u Penny a Lidlu bude zóna nabízet 271 parkovacích stání.