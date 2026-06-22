Padající stromy zranily v kempech čtyři lidi, silný vítr bral i střechy

„Noční bouřky se prohnaly Trutnovskem a částečně i Rychnovskem. V souvislosti s nimi jsme řešili v noci na dnešek asi 25 událostí. Odstraňovali jsme hlavně spadlé stromy z komunikací,“ řekl dnes mluvčí hasičů Radek Mencl.
„Ve Dvoře Králové nad Labem došlo k pádu stromů mezi stany v kempu. V souvislosti s tím utrpěli zranění dva lidé,“ uvedl Mencl.
Stalo se to v neděli okolo 21:30. Na místě zasahovali zdravotničtí záchranáři. „Dva lidé byli na místě ošetřeni a jednoho z nich jsme přepravili pozemní posádkou do nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Jednalo se o dvaatřicetiletou ženu, která byla zasažena větví, utrpěla poranění hlavy,“ řekla mluvčí zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Horké počasí s bouřkami doprovázenými silným větrem a přívalovým deštěm v kraji trvá v kraji od soboty.
Také v sobotu odpoledne větve z padajícího stromu zranily v kempu Svaté Kateřiny v Chotěvicích u Trutnova dva rekreanty. „Převáželi jsme ženu a muže do spádových nemocnic v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem. Žena utrpěla poranění zad a muž úraz hlavy,“ uvedla dnes Hanušová.
V sobotu divoké počasí v regionu zaměstnalo hasiče především na Náchodsku, Královéhradecku a Trutnovsku. Od sobotních 15:00 zasahovali asi u 140 událostí souvisejících s počasím. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic a čerpali vodu za zatopených míst.
Podle meteorologů má být dnes v Královéhradeckém kraji polojasno až oblačno, odpoledne se budou ojediněle vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů Celsia, na horách až 23 stupňů.