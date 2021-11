Koželužnu v Hradci rozeberou, uschovají a znovu postaví. Komín zkrátí

Dlouhých 12 let se v Hradci Králové diskutovalo, rušilo a vzápětí opět plánovalo, zda zbourat, či zachovat zbytky koželužny v Kuklenách.

Prozatím poslední rozhodnutí zastupitelstva se zdá být definitivní, přesto polovičaté. Malá tovární hala neunikne demolici, v historickém průmyslovém areálu však jako připomínka po fabrice z konce 19. století zůstane komín.



V případě haly nepůjde o bezhlavé bourání, ale spíš šetrné rozebrání, protože se město usneslo, že by v blíže neupřesněné budoucnosti nebylo od věci budovu postavit znovu. Komín tu zůstane, jen nebude vysoký 33 metrů, protože je údajně nutné ubourat vychýlenou horní část.

Zastupitelé o demolici někdejší fabriky rozhodli už podruhé v posledních třech letech. V červnu 2018 měly zmizet oba fragmenty. Už byla dokonce připravena demoliční zakázka, ale změna ve vedení města přinesla naději na zachování, která zesílila po příznivém statickém posudku.



Šance však dlouho netrvaly: podle města by záchrana stála neúměrně moc a navíc kolidovala s plány na revitalizaci Malého labského náhonu s parkem a uvažovaným domovem pro seniory.

Popravdě bourání malé tovární haly město připravilo už v roce 2014, kdy sundalo šestimetrovou věžičku s hodinami, ale nezakrylo díru ve střeše a voda dílo zkázy postupně jen zhoršovala.

Demolice bude šetrná

Stav pozůstatků koželužny přesto není na stržení. Potvrdila to i expertiza, ze které plyne, že hala je navzdory řádění zlodějů kovů ve velmi dobré kondici, výjimkou jsou jen strop a krov. Nyní je jasné, že cihlová budova musí ustoupit plánům na novou výstavbu.



„Zastupitelstvo už v minulosti rozhodlo, že oba pozůstatky továrny se mají zdemolovat. Od té doby hala dlouhodobě strádala. Město zvažovalo, zda dát velké finance do jejího zabezpečení, pak jsme však dostali informace, že vzhledem k nivelacím a chystané výstavbě v lokalitě by bylo velmi problematické ten objekt ponechat na svém místě. Město se podle mě zachovalo jako správný hospodář, tedy neinvestovalo velké prostředky do zabezpečení, přestože je to škoda,“ uvádí náměstek pro správu majetku města Pavel Marek (ANO).

„My už jsme se potřebovali rozhodnout co s tím, proto jsme sepsali pro a proti, poslali to do komise pro majetek i územní plánování a obě se vyjádřily pro demolici šetrným způsobem,“ říká náměstek Marek.

Záměr šetrné demolice a uschování pro příští generace nepodpořil Adam Záruba (Změna a Zelení), radní a současně zastupitel určený pro pořízení územního plánu.

„Myslím, že při dobré vůli by halu zachránit šlo, jenže ta evidentně chyběla. Teď je potřeba snažit se zachovat co nejvíce prvků a do budoucna malou halu postavit znovu,“ říká Záruba.



Je spokojen, že město se rozhodlo zachovat alespoň komín: „Neměl by se bourat, jen by se snížil o ohnutou horní část a zakomponoval do nové zástavby. Celé je to ale v nedohlednu.“

Třeba za deset let halu obnoví

Podle Marka existuje víc možností, kde a jakým způsobem se město v budoucnu rozhodne připomenout bývalou koželužnu a z uloženého materiálu vybudovat novou halu.

„Budova se rozebere a uschovají se použitelné části pro případné použití v budoucnosti. Jakmile bude lokalita dokreslena, bude možné cihly nebo jednotlivé trámy použít k vybudování buď zcela stejné budovy, anebo se použijí aspoň některé fragmenty v jiné lokalitě. To ukáže až budoucnost,“ míní náměstek primátora.

„Předpokládám, že by se to mohlo stát v horizontu například deseti let. Uznávám argumenty, že tyto historické fragmenty by se mohly použít například pro pořádání kulturních akcí, ale mít to někde uprostřed nevyhovujícího prostoru není správná cesta. Pravda ale je, že k současnému rozhodnutí jsme se mohli dopracovat o pár let dříve,“ říká náměstek.

Revitalizace Malého labského náhonu drhne

Malá tovární hala má ustoupit záměru, který v roce 2014 získal ocenění za urbanistický projekt roku. Projekt revitalizace Malého labského náhonu si původně dělal nároky na vznik dvou parků, zeleného náměstí, domova pro seniory i komunitního centra. Součástí měly být i interaktivní vodní prvky.

Jenže vše se protahuje a plány na velkoryse otevřený prostor kazí činžák, který se městu nepodařilo odkoupit ani směnit a zůstane stát uprostřed relaxační zóny.

Záruba hovoří o zklamání. „Plány to byly pěkné, ale v poslední době se to celé pokazilo a o prostor mám obavy. Záměr navíc vypadl z příštího dotačního programu, mluví se o poměrně vysoké částce, a tak je otázka, kdy se vůbec bude realizovat a za jaké peníze. Je to velká neznámá, vždyť ještě není vydáno ani územní rozhodnutí na dům pro seniory. Strašně se to protahuje a jsem velmi zklamán, jak se ten prostor nevyvíjí,“ konstatuje Záruba.

Ten stojí za iniciativou, která pomohla zachránit jiné historické torzo: fragment železného mostu přes řeku Orlici ve Svinarech. Podobně jako tovární hala bývalé koželužny bude na budoucí využití čekat v depozitáři.