Pořadatelé ruší trhy i pivní slavnosti, Porciunkule se konala v malém

Ač omezení pro pořádání hromadných akcí nejsou zdaleka drastická tak jako na jaře, dohasínající koronavirová krize stále významně ovlivňuje plány pořadatelů.

Srpnová prodejní výstava Svět květin se v Trutnově koná bez přestávky více než 40 let a patří mezi největší i nejstarší akce svého druhu ve východních Čechách. Letos ale stejně jako loni nebude.

Podle současných pravidel od srpna přitom může venkovní hromadné akce navštívit až sedm tisíc lidí, kteří prokážou bezinfekčnost, maximální kapacita uvnitř jsou tři tisíce.

„Svět květin připravujeme už od ledna, nevěděli jsme, jaká situace a omezení v létě budou. Nechtěli jsme riskovat, že by se zbytečně shromažďovalo příliš lidí. Přeci jen je to dost kontaktní akce. Navíc náklady na přípravu jsou docela vysoké. Kdyby to potom padlo nebo byla nízká účast, tak by to bylo hodně znát,“ vysvětluje hlavní organizátor výstavy Miloslav Kotas z Českého zahrádkářského svazu Trutnov 2.



V posledních letech dvoudenní akci navštěvovalo kolem pěti až šesti tisíc zájemců.

„Lidé se nás pořád ptají, jestli Svět květin bude. Věřím, že se příští rok vrátí a že návštěvnost bude podobná jako dříve,“ dodává Miloslav Kotas.

Pivofest se nekoná, Artu Kus nevzdali

V Trutnově letos pořadatelé kvůli koronaviru předčasně zrušili několik velkých akcí včetně červnového Pivofestu nebo dračích slavností Už ho nesou.

Naopak 11. ročník festivalu nového cirkusu Cirk-UFF navzdory omezením začátkem června úspěšně proběhl. Stejně jako přehlídka tvrdé muziky Obscene Extreme, která na Bojišti skončila o předminulém víkendu.

V závěru srpna bude přírodní amfiteátr dějištěm 3. ročníku multižánrového čtyřdenního Artu Kus Festivalu s kapelami Buty, Mňága a Žďorp nebo balkánskou dechovkou Boban Marković Orchestra.

V Náchodě koronavirovou krizi odneslo Pivobraní a organizátoři jej přesunuli na příští rok. V Žacléři museli návštěvníci oželet červencový Den lidových řemesel.

Ani letos nebudou Lidová řemesla v Kohoutově, která se nedaleko Dvora Králové konají od roku 1995 a každoročně je navštíví kolem pěti tisíc platících návštěvníků. Obec jako pořadatel v červenci rozhodla o zrušení akce.

Pro trhy totiž platí jiná, podstatně přísnější pravidla než pro kulturní akce a především vládou povolený limit povoluje pouze tisíc osob včetně trhovců a organizátorů. Nutné jsou dvoumetrové odstupy mezi stánky a pořadatelé odpovídají za kontrolu bezinfekčnosti návštěvníků.

„Stávající omezení nejsme schopni při nejlepší vůli dodržet, proto jsme se rozhodli akci vůbec nepořádat. Navíc pokud by mohlo přijít ani ne tisíc návštěvníků, tak by se to nezaplatilo,“ vysvětluje kohoutovský místostarosta Jan Bucek (nestraník).

Porciunkule se snažila nenalákat davy

Výrazně jinou podobu dostala třídenní Porciunkule v Hostinném, která skončila v neděli. Každoročně se na ni sjíždějí tisíce lidí, letos si ale organizátoři dali opačný cíl: příliš mnoho lidí do města nenalákat.



Původně františkánská slavnost s tradicí od roku 1684 se tentokrát odehrávala především na náměstí, v ulicích ke kostelu, na parkovišti u kostela a Labského mlýna. V městském parku byla jen klidová zóna. Obvyklý program byl připraven v bývalém františkánském klášteře.

„Porciunkuli připravujeme rok dopředu a na začátku roku vypisujeme výběrové řízení na pronájem parku. V té době byla epidemická situace na Trutnovsku nejhorší v republice a okres byl zavřený. Nikdo nevěděl, co bude,“ řekla starostka Dagmar Sahánková (nestraník) ještě před začátkem akce.

Slavnost byla o něco větší než loni, vrátili se stánkaři a pouťové atrakce, ale třídenní program byl postaven na regionálních kapelách a určený hlavně pro místní obyvatele. Hlavní „hvězdou“ byla v sobotu hradecká kapela Spektrum, v neděli místní skupina Driák.

„Není cílem, aby do města přijely tisíce lidí, tak jak to je na Porciunkuli běžné. Nevybíráme vstupné, a proto nemůžeme regulovat počty návštěvníků a zajistit, abychom se vešli do vládou povoleného limitu,“ upozornila starostka.

Pouť s atraktivnějším program město chystá až na příští rok, kdy věří, že už nebudou platit žádná omezení.