Domovy seniorů v kraji omezují návštěvy, příchozí si sundávali roušky

Největší domov pro seniory v kraji - hradecký Domov u Biřičky - byl v regionu první, který kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů nakažených novým koronavirem v kraji už předminulou neděli 26. srpna zakázal návštěvy. Nyní se k němu přidávají další.

Jejich ředitelé se shodují, že důvodem není jen další zvyšování počtu nemocných, ale také neukáznění návštěvníci, kteří přicházejí za svými blízkými. Řada z nich totiž nedodržovala předepsaná preventivní opatření.

„Máme informace i z jiných zařízení, že se k tomuto kroku chystají. Většinou to souvisí s tím, že lidé nejsou disciplinovaní. Chtějí tam po nich, aby měli roušky, a jakmile je nikdo nevidí, sundají si ji. Nyní je zvláštní doba, jako by část obyvatelstva opatření bojkotovala,“ míní ředitel Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Ivan Kučera.

Hradecký domov důchodců opatření zavedl především proto, že se v areálu pohybovalo mnoho cizích lidí. „Je to mimořádně velké zařízení, denně tam měli asi 120 návštěvníků. Paní ředitelka má naši plnou podporu,“ říká náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).

Ředitelka domova Daniela Lusková upozorňuje, že personál pečuje o 340 seniorů v rizikové skupině pro nákazu covid-19.

„Zákaz návštěv bude odvolán, pokud pět dnů po sobě nebude nárůst v Česku vyšší než sto nově infikovaných nebo až ustane dovolenková migrace osob. Díky návštěvám se v domově pohybuje v jednom okamžiku i více než 500 osob. Tímto opatřením snižuji riziko průniku nákazy o 50 procent, neboť 50procentním rizikem je vstup 120 zaměstnanců denně.“

V Trutnově je třeba rezervovat si čas návštěvy

Od pátku 31. července až do odvolání platí zákaz návštěv také v soukromém hradeckém seniorcentru SeneCura, které již dříve přijalo mimořádná opatření, třeba pravidelné testování zaměstnanců, sledování změn zdravotního stavu klientů a dvakrát denně měření teploty. Navíc vždy, když klienti opouští domov, dostanou respirátor.

„Dodržujeme dezinfekci a zvýšenou hygienu rukou a další preventivní opatření související s poskytovanou sociální službou. Povinné nošení roušky během pracovního výkonu je nadále pro zaměstnance závazné. U všech mělo testování negativní výsledek,“ popisuje opatření ředitel Ondřej Votroubek.

Zvýšená preventivní opatření a přísná pravidla pro návštěvy platí i v dalších domovech pro seniory v kraji. Například v Trutnově si musejí lidé rezervovat čas návštěvy, omezený počet cizích lidí pro každý den má i Domov důchodců v Náchodě. Oba zřizují města.

Plošné uzavření domovů zřizovaných krajem zatím hejtmanství neplánuje. „Pokud se nejedná o nařízení hygieny, ponecháváme to na ředitelích,“ naráží Derner na to, že hygienici uvalili před týdnem karanténu na domov v Černožicích na Hradecku.

Tam ve čtvrtek 30. července proběhlo druhé kolo testování, když předchozí testy odhalily pět nakažených. Tentokrát byly všechny výsledky negativní. „Karanténa by tedy měla skončit 11. srpna, dva týdny od úterý, protože v pondělí tu ještě nakažení pracovníci byli,“ sděluje ředitel domova Martin Scháněl.

Zavírají také léčebny. V nemocnicích je zatím klid

Už od středy 29. července je uzavřena léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v Opočně na Rychnovsku, v sobotu 1. srpna se zákaz návštěv rozšířil také na léčebnu v Hradci Králové a soukromé Levitovo centrum následné péče v Hořicích na Jičínsku.

„Další krajská LDN v Jaroměři patří pod náchodskou nemocnici. Diskutoval jsem s jejím vedením, zda by nebylo vhodné či nutné tam návštěvy přivřít také, ale zatím k tomu není důvod,“ říká náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Podle něj v tuto chvíli není situace tak závažná, aby k podobným opatřením přistoupily i krajské nemocnice: „V nemocnicích je zatím situace klidná, ale to neznamená, že se to nemůže den ze dne změnit.“

Větší ohnisko v kraji není, ale případů přibývá

Podle hygieniků nyní v Královéhradeckém kraji počet pacientů nakažených novým koronavirem výrazně narůstá. K 1. srpnu k 14:30 jich je v kraji 59, z toho 26 na Hradecku a 12 na Rychnovsku. Jde především o lidi, kteří si nemoc přivezli z dovolené.

„Za týden přibylo 41 nemocných. S ohledem na jiné kraje to není tak dramatické, ale pro náš kraj, kde skoro nic nebylo, je to evidentní nárůst. Část jsou importy, část je předávání v rodinách a novinkou jsou mladí lidé. Ti tam dříve moc nebyli. Začínají se objevovat až nyní a když se jich ptáme, co dělali, řeknou, že byli na nějaké větší akci,“ popisuje situaci Ivan Kučera.

V kraji podle něj zatím nevzniklo žádné větší ohnisko nákazy. Jednotlivé případy jsou roztroušeny po regionu. Nemoc se kromě domova v Černožicích objevila také u jednoho pracovníka krajského úřadu. V karanténě je kvůli tomu 16 lidí, dalších šest lidí včetně náměstka hradeckého primátora Jiřího Bláhy (ODS) je v karanténě na radnici v Hradci Králové. Všichni však měli negativní testy.

„Tím, jak případů přibývá, dostává se do karantény mnohem více lidí. Lidé mají představu, že tady nic není, že už není potřeba být opatrný. Toto jsou důsledky,“ varuje před neopatrností šéf krajských hygieniků.

V kraji aktuálně platí povinnost nosit roušky v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb. Jednotliví lékaři však mohou přijímat vlastní opatření. Řada z nich proto v ordinacích i nadále vyžaduje vstup pacientů jen se zakrytými ústy a nosem. Nošení roušek je povinné i v některých firmách.