Testování v Královéhradeckém kraji zrychlíme, přislíbil hejtman

Královéhradecký kraj patří ke třem regionům nejméně zasaženým covidem-19 a hejtman Martin Červíček razantně odmítá úvahy o plošných restrikcích. Přesto kraj posiluje kroky, které mají pomoci epidemii na východě Čech brzdit.

Jde hlavně o testování lidí s podezřením na nákazu koronavirem. To v minulých dnech začalo narážet na kapacity systému a třeba zájemci o testy takzvaně na pojišťovnu musejí na termíny odběrů čekat i několik dní. Platí to hlavně v nemocnicích, jejichž odběrové možnosti vytěžují hlavně testy nařízené lékaři či epidemiology.

Třeba v jičínské nemocnici se mohou lidé dobrovolně objednat na PCR test nejdříve na 30. listopadu, o mnoho dříve se na zájemce nedostane ani v jiných zařízeních.

„V pátek jsem zjistila, že příbuzní, se kterými jsem se před pár dny viděla, mají covid. Mně vyskočila teplota, praktický lékař byl nedostupný a na hygienu se nešlo dovolat. Na test jsem se nakonec dostala v sobotu díky pozitivnímu antigennímu testu v nemocnici,“ popisuje vlastní zkušenost paní Jana z Hradce Králové.

Právě antigenní testování v nemocnici je jediný způsob, jak se lidé mohou bez žádanky k PCR testu dostat. Pokud jim vyjde test pozitivní, zdravotníci ihned udělají odběr pro PCR metodu. Třeba v Hradci Králové přitom není problém se na antigenní test registrovat.

„Tento způsob používá řada pacientů, kterým doma vyjde pozitivní samotest a z nějakého důvodu nedostanou žádanku od svého lékaře,“ potvrzuje pracovník covidové linky Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN HK).

Testuje se na maximum

Královéhradecký kraj už vyzval nemocnice, aby posílily kapacitu svých laboratoří. Zároveň hledá možnosti, jak navýšit testování i v soukromé sféře.

„Laboratoře v krajských nemocnicích a fakultní nemocnici už zdvojnásobily své kapacity oproti jarnímu stavu na téměř dva tisíce testů denně. Ve stávajících podmínkách je to maximální kapacita, ale hledáme možnosti, jak dokoupit další kapacity v externích laboratořích,“ říká hejtman Červíček.

Kraj přitom očekává, že poptávka po testech ještě poroste, a to nejen kvůli plošnému testování ve školách, ale i kvůli dalšímu očekávanému nárůstu nakažených a s tím související potřebě testovat více lidí z jejich okolí.

„Čím dřív budou výsledky testů k dispozici, tím lépe minimalizujeme lokální šíření viru. Domluvili jsme se na posílení odběrového týmu hasičského záchranného sboru a jsme připraveni i mobilním způsobem zajišťovat odběry, abychom zkrátili dobu potvrzení pozitivity nebo negativity,“ vysvětluje hejtman.

Další mobilní odběrový tým by mohla zajišťovat armáda pod záštitou fakultní nemocnice. Vojáci by měli pomáhat s testováním v lokálních ohniscích, typicky třeba ve školách. Takový způsob hromadného odběru PCR metodou si kraj vyzkoušel už v minulém týdnu, kdy spolu s hygieniky vytipoval tři školy v lokalitách s vyšším výskytem viru. Vojáci už nyní pomáhají v krajských nemocnicích, zatím jde o devět mužů.

Vir se šíří mezi dětmi

Podle posledních dat se koronavirus v kraji výrazně šíří hlavně mezi dětmi. Věková skupina do 18 let představovala minulý týden zhruba třetinu všech nových případů. I proto kraj zkušebně zahájil testování ve školách dříve, než to nařídily centrální orgány.

„Z mého pohledu se mělo testovat už měsíc,“ tvrdí Červíček.

Plošné testování ve školách v pondělí odhalilo 408 pozitivních žáků a 13 zaměstnanců. Jde zhruba o jedno procento z bezmála 45 tisíc testovaných. Jen pro srovnání, kdyby měly všechny vzorky putovat do laboratoří, trvalo by jejich vyhodnocení 22 dnů. Z toho je zřejmé, že na výrazné navýšení testů není kraj připravený.

Rezervy si však dělá alespoň v nemocnicích. Přestože počty hospitalizovaných se pohybují sotva na třetině jarních čísel, kraj už nyní dojednává přesuny neakutních pacientů na lůžka následné péče v jiných zařízeních. Typicky se může jednat o sanatoria či lázně, kam se neinfekční pacienti na doléčení převáželi už při minulé vlně pandemie.

„Snažíme se vytvořit v nemocnicích dostatečné kapacity. Osvědčilo se nám to na jaře, jde o to mít volná lůžka a nestresovat naše zdravotníky. Probíhají jednání a myslím, že budeme schopni ten systém takto nastavit,“ popisuje Červíček.

Zatímco na jaře bylo v krajských nemocnicích zhruba 700 covidových lůžek, nyní jich mají vyčleněno 224, z toho 63 na jednotkách intenzivní péče. K úterku 23. listopadu bylo volných 24 lůžek na JIP a 38 na běžných pokojích. Situace se však mění každým dnem a nemocnice postupně přidávají další kapacity.

„Fakultní nemocnice již přeměnila na covidové jednotky několik oddělení, v souvislosti s dalším předpokládaným nárůstem pacientů bude otevírat další, aby zajistila potřebnou kapacitu. Současně s tím však musíme omezovat některé neakutní výkony,“ informuje mluvčí hradecké nemocnice Jakub Sochor.

Protilátky zabírají

Podle statistik se nyní do nemocnic dostává výrazně méně nakažených než v předchozích vlnách. Může za to nejen očkování, ale i včasná aplikace monoklonálních protilátek. Pacienty vhodné pro jejich podání vytipovávají praktičtí lékaři, dosud je v kraji dostalo na 600 nakažených.

Situaci však komplikuje výrazně vyšší počet pacientů s jinými obtížemi, například s infarktem nebo mrtvicí, kteří vyžadují intenzivní péči. Za poslední tři týdny šlo zhruba o 400 pacientů navíc oproti předchozím covidovým vlnám.

„Musíme se tomu přizpůsobit. Nemocnice musejí zůstat funkční i pro pacienty bez covidu,“ upozorňuje hejtman.