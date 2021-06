Kemp na hradeckém Stříbrňáku je celý nový, zašlé retro už zmizelo

Kdo se na Stříbrný rybník v Hradci Králové vrátí po dvou a více letech, jen stěží uvěří, že je na stejném místě, které získalo ocenění Kemp roku 2018. Zašlý retro areál, kde vládl umakart, občerstvení nevalné kvality, ale i unikátní, takřka hippies atmosféra, se od základů proměnil.

Současní provozovatelé mají vůči nové sezoně velká očekávání. Jejich naděje podporuje nejen zvláštní postpandemická doba, kdy mnoho turistů raději pojede k rybníku než k moři, ale i spousta novinek a vymožeností.

„Opravili jsme, co jsme mohli, teď se zabýváme spíš inovacemi, ale je to práce na několik let. Kemp na Stříbrňáku byl dlouhodobě investicemi podhodnocen, potřeboval něco do začátku, ale to se vrátí v dalších pár letech,“ říká ředitel městských lesů Milan Zerzán.

Hned od vjezdu je jasné, že nový správce má blízko k přírodním materiálům. Dřevěná je nejen vrátnice místo původní unimobuňky, ale i obložení restaurace, nové společné kuchyňky i záchodků se sprchami, kde nechybí ani přebalovací pult.

Dřevěných je také šest novotou vonících mobilhomů přivezených až z Litvy a ze stejného materiálu bude i dalších šest chatek se saunou, jež se na břehu stylově na kůlech začnou stavět nejspíš už příští rok.

Vše je ve dřevě. Vymění ještě tobogán

Dřevěný nebude snad jen tobogán. Ten třicetiletý už musel pryč, jeho trosky zmizí do týdne. Papírově neexistoval ani nevyhověl revizi, když čerpadlo mohlo probíjet.

„Navíc byl celý popraskaný. Radši postavíme něco úplně nového. Letos to budou skákací hrady na vodě, jednáme o stavbě nerezového tobogánu,“ pokračuje Zerzán.

Od vrátnice k restauraci už nevede cesta plná děr, ale vyasfaltovaná silnice.

Novinkou je i 12 safari stanů, které kombinují přednosti kempování s vymoženostmi hotelů. V takzvaném glampingu se nocuje pod celtou, zato však v postelích, ve stanech je zavedena elektřina a před nimi terasy i s posezením. Noc vyjde za stan pro čtyři osoby v sezoně na 1 200 korun.

O 900 korun dražší jsou mobilhomy, ale ty už nabízejí nejen klimatizaci, ale i televizi, vlastní kuchyňku, sprchu i toaletu. Po pláži k rybníku je to pár kroků.

Dodělává se letní kino

Do několika dnů bude hotová i atrakce, která má na Stříbrný rybník přitáhnout i obyvatele Hradce. Před někdejšími převlékárnami vzniká letní kino s pódiem.



„Každou středu by se měl promítat film, rádi bychom tu měli i diskotéky a koncerty. Hradečáky sem doveze vláček, poprvé pojede přímo do kempu,“ upozorňuje Zerzán.

Zázemí na Stříbrňáku našla Gladiátor aréna , která je ojedinělá i v evropském měřítku. Nabízí množství mučidel, která maximálně znepříjemňují pobyt, za což si sportovci rádi připlatí.

„Měli jsme dlouhodobý plán vytvořit největší hřiště, protože v České republice nic takového není. Obrovská komunita nemá kde trénovat. Chceme ho mít na jednom místě a inovovat a obměňovat, aby to tu mohlo zůstat napořád,“ vysvětluje ředitel pořádajícího spolku Sportvisio Roman Šinkovský.

Gladiátoři vybudovali i 4,5kilometrový okruh mezi Stříbrným rybníkem a občerstvením U Pytláka, kde pořádají závody.

Podle záloh začíná rekordní léto

Jestliže loňská sezona byla velmi dobrá, ta nadcházející by měla být skvělá. Svědčí o tom zaplacené zálohy na letní pobyty.

„K loňskému červenci jsme na zálohách vybrali 1,2 milionu, letos je to už 1,6 milionu. Loni jsme na tržbách měli skoro devět milionů, letos je předpoklad asi 12 milionů a v našich možnostech je až kolem 16 milionů,“ uvádí Zerzán.

Podle něj je kemp zaplněn spíš nárazově, v průměru pak asi ze 30 procent.



„Kapacita je dva a půl až tři tisíce lidí a plno většinou máme od čtvrtka do neděle. Většina turistů tu je dva až tři dny a pak jede dál. Potřebovali bychom podpořit obsazenost v pondělí až ve čtvrtek, rozhodně máme ambici stát se jedním z nejvyhledávanějších kempů. Překládáme internetové stránky do němčiny a angličtiny a máme i dohodu se zahraničními cestovními kancelářemi, které budou cílit například na Nizozemce,“ upozorňuje Zerzán.

Kemp může posloužit i lesní pedagogice

Kemp hradecké radnici platí nájemné milion ročně a loni vygeneroval i 250 tisíc po 15 korunách za každého ubytovaného. Městu ušetřil až sedm milionů korun. Tolik totiž mohla stát stavba kontroverzního lesního výukového centra, o němž Hradec uvažoval na místě hájovny U Dvou šraňků.

Teď zjišťuje, že areál Stříbrného rybníka je díky dosahu veřejné dopravy, infrastruktuře i ubytovacím kapacitám daleko vhodnějším místem.

„Je to nástupní místo do lesa a pochopitelně může sloužit i jako zázemí pro školy, kurzy a lesní pedagogiku. Původně nás nenapadlo, že to může být mimo les, přitom je to ideální místo,“ míní ředitel městských lesů.