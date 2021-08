Na metalovém festivalu vzplanul stánek s gyrosem, oheň popálil prodavače

Požár vypukl v úvodní den festivalu Josefstadt u jednoho stánku v areálu s koncertními produkcemi v pevnostním Ravelinu XIV. Hasiči o něm dostali hlášení ve 21:19.

„Požár byl během chvíle lokalizován, ve 21:46 ohlásil velitel zásahu likvidaci události. Při požáru došlo k popálení jedné osoby,“ uvedla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

„Mladý muž byl výrazně popálen. Jela k němu lékařská i nelékařská posádka z Jaroměře a z hradeckého letiště pro něj letěl vrtulník, který zraněného se středně těžkými popáleninami přepravil do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla vedoucí operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Jaroslava Krejčíková.



O muže se napřed postarala zdravotnická služba působící na festivalu. Po příjezdu dalších posádek muže převezli na josefovské letiště, kde si ho vyzvedl vrtulník. Kvůli festivalu totiž nemohl přistát v místě nehody.

Zdravotničtí záchranáři obdrželi před výjezdem informaci, že ve stánku došlo k výbuchu plynové lahve. Hasiči to však již vyloučili.



„Vyšetřovatel hasičů po ohledání požářiště zjistil, že přímo k výbuchu tlakové lahve v prostorách stánku nedošlo. To můžeme vyloučit. Nicméně podle svědeckých výpovědí byl rozvoj požáru rychlý a intenzivní, proto se to mohlo tak na první pohled jevit. Co bylo konkrétní příčinou, to stále zjišťujeme,“ řekla mluvčí hasičů.



Na místě zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči z Jaroměře, asistovali také při převozu muže a přistání vrtulníku.

Škoda se odhaduje asi na 100 tisíc korun, díky rychlému zásahu se podle hasičů podařilo uchránit hodnoty asi za 600 tisíc.

Festival Josefstadt je zmenšenou třídenní náhradou za Brutal Assault, koná se do soboty 14. srpna.