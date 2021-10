Střed Jičína přetěžují auta. Víc prostoru by mohli dostat kolaři i pěší

Plná parkoviště, chaos na křižovatkách na vnitřním okruhu, stížnosti chodců, cyklistů i řidičů nebo připomínky k veřejné městské dopravě má na stole nejen jičínská radnice, ale většina českých měst. V Jičíně je však chtějí řešit skutečně velkoryse a se vším všudy.

Zapojí se do toho nejen politici, úředníci či odborníci, ale ve velké míře také podnikatelé, obyvatelé nebo místní dopravci. Plán udržitelné městské mobility se má tvořit dva roky.



„Měl by definovat strategii tak, abychom byli v dopravě udržitelní z pohledu všech systémů, které v Jičíně máme. Problémy jsou například s vytížeností centra individuální automobilovou dopravou. Chceme více zapojit cyklisty a chodce, řešit městskou logistiku a zejména veřejnou dopravu,“ míní jičínský městský architekt Radek Jiránek.

„V pozici menšího města to není úplně jednoduché, ale myslím si, že vhodnou strukturou budoucí mobility se dá dosáhnout toho, aby bylo město i lidé zdravější. Přál bych si, aby se více používalo vlastních sil než motorů. Smyslem je udělat Jičín příjemnějším místem pro cestování pro všechny,“ říká architekt Jiránek.



V Jičíně je řada míst, na která si obyvatelé stěžují. Plán udržitelné městské mobility však nebude řešit konkrétní změny, ale má ukázat, kterých míst, dopravních proudů a spojení se mají v budoucnu týkat. Vzniknou i pracovní skupiny zástupců jednotlivých skupin, které se v ulicích města pohybují.



Lidé vyplňovali pocitové mapy

„Bude do toho vstupovat samospráva, kraj, okolní obce, veřejnost, dopravci a další. Do plánu se tak promítne řada způsobů dopravy, zdaleka nejen ten automobilový. Problémy se tak ukážou mnohem komplexněji. Možná bude o to složitější je vyřešit, ale pokud se to povede a strategie se najde a popíše, může to přinést pozitivní skok,“ pokračuje architekt.

„Myslím, že je to pro všechny zajímavé. Dosud se o problémech pouze hovoří. Ví se, že existují, ale plán by nás měl nasměrovat k jejich řešení. Sám jsem zvědavý, kam se to vyvine. Jinou představu má architekt a koordinátor mobility, jinou vedení města a jinou běžný občan. Vznikne mix názorů a uvidíme, kam dospějeme. Zatím jde o otevřenou a nepopsanou knihu,“ říká architekt.

Už v roce 2019 město požádalo obyvatele, aby vyplňovali pocitové mapy. V nich dávali najevo svůj pohled na konkrétní dopravní problémy i své představy, jak by se situace měla zlepšit.

„V Palackého ulici nám průzkum ukázal, že nadpoloviční většina není se současným stavem spokojena. Zajímavé je, že to platí u pěších i řidičů. Je třeba se tam pokusit navrhnout veřejný prostor tak, aby lépe vyhovoval všem. Průzkumy děláme hlavně proto, aby vznikly relevantní podklady. Budeme v nich pokračovat, jsme teprve na začátku a průzkumy jsou výchozím bodem,“ říká dále Jiránek.

První diskuse o plánu mobility s veřejností se uskutečnila začátkem října v Biografu Český ráj, aby se do ní zapojilo co nejvíce obyvatel.

Chceme stavět parkovací domy

„Smyslem je ujasnit si vizi, kam chceme mobilitu vést, aby to nebyla nahodilá nebo nárazová řešení, ale koncepční. Trápí nás otázka parkování, chceme proto například postavit parkovací domy, máme obavy z narůstajícího počtu aut, někde potřebujeme plynulejší dopravu a samozřejmě jde i o cyklostezky. Ustavíme pracovní skupiny, které budou dělat vlastní šetření, sbírat data i názory. Výsledek se dá dohromady a na těchto podkladech zpracujeme plán mobility. Je to na dva roky,“ naznačuje starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Přestože plán mobility je strategický dokument, který bude v řadě ohledů obecný, je už celkem jasné, kterých míst by se měl týkat. Podle architekta Jiránka jsou velkou bolestí třeba křížení automobilové dopravy, chodců a cyklistů na vnitřním městském okruhu:

„Vyvolávají problematickou situaci na všech stranách, to znamená, že jak chodci, tak motoristé se tam necítí komfortně. Konkrétně jde o křižovatku Palackého ulice s Jiráskovou, o křížení s pěším provozem v ulici 17. listopadu, což se týká ulic Školní a Smiřických. Podobně situace v ulici 17. listopadu pokračuje až k autobusovému nádraží a dál do nákupní zóny. Další pěší proud je v Husově ulici, kde se protíná s Šafaříkovou ulicí. Existuje řada dalších míst, která jsou zásadní a problematická, ale ta se týkají spíše vnější části města.“

Tranzit přes náměstí není ideální

Dlouhodobým problémem je rovněž parkování na Valdštejnově náměstí. A nejen to.

„Udělali jsme si kamerový průzkum, který potvrdil jednu zásadní věc. Doprava je tam koncipovaná z velké části jako tranzitní, což na náměstí není ideální. Rád bych, aby se tam systém změnil tak, aby to nebyl průjezdný bod na spojnicích mezi částmi města. Spousta lidí také nechápe tamní parkovací systém. Potřebujeme ho upravit do lépe čitelné a dopravně jednodušší formy. V tuto chvíli to nevypadá, že by náměstí zůstalo bez aut, to je nereálné. Určitá úprava by však byla vhodná,“ vykládá Jiránek.

3. září 2019

„Doufám, že najdeme vlastní strategii, kam chceme Jičín směrovat. Osobně bych byl rád, aby byla doprava ve městě v centrální části pomalejší a aby převládajícím prvkem byla bezpečnost pro zranitelnější část obyvatel, což jsou zejména pěší a cyklisté a zvláště děti a starší občané. Zatím nám chybí také lepší zázemí pro cyklisty a jistě by prospělo, kdyby byla komfortnější i veřejná doprava,“ tvrdí architekt.