Po Santiagu se vozíčkář vydal do Černobylu. Chtěl poděkovat záchranářům

Zatímco cílem cesty do Santiaga v roce 2017 bylo ukázat, že život na invalidním vozíku nekončí, výprava na Ukrajinu měla jiné ambice.



„Cítil jsem, že tam musíme jet a černobylským hasičům a všem lidem, kteří se na likvidaci havárie podíleli, poděkovat za to, že žiju. Tisíce lidí tam položilo život, aby miliony lidí v Evropě i Asii mohly žít. A já jsem jeden z nich,“ svěřil se Jan Dušek.

U památníku hasičů zapálil svíčku. Nejintenzivnějším zážitkem byl pro něj pohled na ocelobetonový sarkofág zakrývající jaderný reaktor. „Byl jsem překvapen, jak na mě atmosféra černobylské oblasti, která je pro mnoho lidí spíš nepřijatelná, zapůsobila,“ přiznal.

Kromě černobylské zóny česká výprava navštívila hlavní ukrajinské město Kyjev i nejvyšší horu Hoverlu. Přestože měl Jan Dušek pro výstup připraveno speciální jednokolečko, vrcholu nedosáhl. S týmem se dostal do nadmořské výšky 1 650 metrů, 400 metrů pod vrchol. „Terén byl velice náročný, týmu došly síly a navíc nás tlačil čas,“ podotkl hlavní organizátor Petr Hirsch.

Všichni, kteří se na dva týdny trvající výpravě podíleli, se shodují, že to byl v mnoha ohledech dosud nejnáročnější projekt. Přípravy zabraly několik měsíců.

„Projekt jsme chtěli realizovat už minulý rok, ale kvůli covidu jsme to museli odložit. Do poslední chvíle nebylo jisté, že se cesta uskuteční. V květnu jsme fixovali termín na září a doufali, že se nezpřísní opatření,“ pokračoval Petr Hirsch, jenž se v roce 2014 vydal pěšky na cestu kolem světa, avšak po dvou letech a 7 300 ušlých kilometrech ambiciózní plán vzdal.



Film ukáže zákeřnou nemoc i cestu

O cestě Jana Duška na Ukrajinu bude vyprávět celovečerní dokument Černobyl na kolečkách. Má seznámit se současnou situací v Černobylu i se životem člověka s roztroušenou sklerózou. Filmaři točili také v Domově sv. Josefa v královédvorské části Žireč, který se o lidi s touto diagnózou stará, a věnovali se i osudům dalších pacientů bojujících s nevyléčitelnou nemocí postihující centrální nervový systém.

„Dokument bude komplexnějším pohledem na roztroušenou sklerózu a bude se snažit odpovědět na to, jak se s touto nemocí žije a co všechno to obnáší,“ naznačila režisérka Eva Toulová.

Domov sv. Josefa je zatím jediným specializovaným lůžkovým zařízením pro pacienty s touto diagnózou u nás.

„Snažili jsme se to propojit s odhodláním Honzy podívat se do Černobylu, kde hledá odpovědi, proč právě on. Silné jsou i příběhy lidí, kteří se rozhodli ho doprovodit,“ poznamenal Petr Hirsch.

V nejsmutnějším místě dávali radost

V současnosti tvůrci natočený materiál stříhají. Eva Toulová režírovala už předchozí snímek s Janem Duškem Camino na kolečkách, za kamerou i tentokrát stál Tomáš Lénárd. Na Ukrajinu vyrazil podstatně větší štáb včetně druhého kameramana nebo zvukaře.

„Šlo o nejsilnější natáčení, jaké jsem dosud zažila. Na jednom z nejsmutnějších míst světa jsme se snažili aspoň na chvíli vrátit radost někomu, kdo se bez pomoci nemůže podívat skoro nikam. Donesli jsme ho ze všech sil, které jsme už ani neměli, jak nejdál to šlo,“ uvedla Eva Toulová.

Natočení Černobylu na kolečkách podpořili lidé v internetové kampani, vybrali více než 300 tisíc korun. Premiéra bude 26. dubna, kdy od katastrofálního výbuchu v jaderné elektrárně uplyne 36 let.

Do Santiaga jej doprovodil syn

Před čtyřmi lety Jan Dušek absolvoval na vozíku 640 kilometrů dlouhou trasu Svatojakubské cesty ze španělského Logroňa ke slavné bazilice v Santiagu de Compostela. Kromě filmařů a doprovodu s ním tehdy šel i devítiletý syn. Zabralo jim to necelý měsíc.

Dokumentární film Camino na kolečkách měl velmi slušný ohlas, promítly ho desítky českých kin a dostal se na zahraniční filmové festivaly. Vysílala ho Česká televize a běžel také na Slovensku. Jan Dušek s Petrem Hirschem mají za sebou více než stovku besed po celé republice, diskutovali na základních školách i ve věznicích.

„Dokonce mi jeden vězeň poslal dopis. Stálo v něm, že nikdy k nikomu necítil respekt, ale od té doby, co slyšel mou besedu, tak mám jeho respekt v maximální míře,“ sdělil Jan Dušek.

Vznikla také putovní výstava 29 fotografií zachycujících nejsilnější momenty z putování po Svatojakubské cestě a před dvěma lety vyšla stejnojmenná kniha. Stejné budou výstupy z cesty do Černobylu. Úvodní besedu mají protagonisté naplánovanou na polovinu listopadu v Pardubicích a připravují rovněž knihu.