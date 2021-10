Obnova dožívajícího fotbalového stadionu v Hronově vyjde na 70 milionů

Stará budova se zázemím pro fotbalový klub půjde k zemi a nahradí ji jednopodlažní objekt se šatnami, sociálním zařízením a krytou tribunou pro 110 diváků v pěti výškových úrovních. Budou zde kanceláře, sklady i bufet.

Na nové ploše vznikne tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem, stavaři vybudují dva volejbalové kurty, hřiště pro plážový volejbal, dvě stě metrů dlouhý atletický ovál, oplocené multifunkční hřiště a také dětské hřiště.

„Bude to sportoviště s opravdu širokým záběrem,“ naznačuje hronovský starosta Petr Koleta (ANO).

Areál bude z velké části osvětlovat osm osmimetrových stožárových svítidel. Návštěvníci budou mít k dispozici 40 parkovacích míst v ulicích Hostovského a U Rubeny.



Přestavba fotbalového areálu bude stát necelých 69 milionů korun, město na ni od státu získalo dotaci 30 milionů. Tím by však rozvoj sportoviště neměl skončit. Radnice má totiž další plány.

„Do budoucna bychom tu chtěli vybudovat také vodní kanál a loděnici pro místní vodácký oddíl, to nám umožňuje blízkost řeky Metuje. Byla by to rarita nejenom v našem kraji,“ říká starosta. Technický projekt město získalo zdarma od Povodí Labe.