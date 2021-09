Hradec dal výpověď soukromé škole, vystěhovat musí celý první stupeň

V loňském roce až po dlouhých tahanicích v hradeckém zastupitelstvu odvrátila základní škola Sion hrozbu vrácení kdysi darované městské budovy v ulici Kleinerových, kterou rekonstruuje a kde sídlí druhý stupeň.

Nyní přišla další rána, tentokrát nejspíš definitivní: radní Hradce v předchozím týdnu odhlasovali výpověď nájmu v Základní škole Mandysova, kde má Sion první stupeň. Město chce, aby vše vyklidil do konce roku.

„Jsou tam v nájmu od roku 2007. Tehdy souhlasili s tříměsíční výpovědní lhůtou. My jsme jim to oznámili v půlce srpna, že prostory potřebujeme na konci prosince. Za mě je to férové jednání,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS), který má školství v gesci od února, kdy ODS, ANO a KSČM prosadily odvolání náměstka pro školství Martina Hanouska (Zelení).

Hrabálek nabídl Sionu dočasný azyl v jiné městské budově – v bývalé škole v Lipkách, která se měla původně přestavět na přírodovědné výukové centrum. Z toho ale kvůli značnému prodražení projektu sešlo. Objekt nyní zčásti slouží soukromé škole Hučák, zbytek si město ponechává jako rezervu při opravách škol. Na jaře tam byly děti ze Základní školy ve Svobodných Dvorech.

„Je vyjednáno, že by měli k dispozici tělocvičnu, venkovní hřiště a mohli by docházet do jídelny na Gymnáziu J. K. Tyla. Sion navíc rekonstruuje svoji budovu v ulici Kleinerových, a možná tak naši nabídku vůbec nebude potřebovat,“ míní primátor.

Stěhování děti zasáhne

Pro základní školu Sion jde však o těžkou ránu. Rekonstrukce hlavní budovy se totiž kvůli nedostatku materiálů protahuje a do konce roku hotová nebude. Stěhování do Lipek je tak jedinou možností. Jenže podle zřizovatele Sionu Denise Doksanského to výrazně zasáhne do výuky na prvním stupni.

„Nedokážu si představit, jak to technicky zrealizovat, abychom neohrozili výuku, to není možné. Ve chvíli, kdy jede normální provoz a učitelé se od osmi do půl páté věnují dětem, není prostor kdy stěhovat. Když budou stěhovat po pracovní době, nebudou připraveni na další den na výuku, a hlavně by dětem ubývaly pomůcky, až by tam nakonec byly poslední měsíc na krabicích a koukaly na bílé zdi,“ upozorňuje Doksanský.

Navíc by šlo o stěhování dvojí, v prosinci do Lipek a v červnu do opravené školy. To vše s dětmi v prvním až čtvrtém ročníku. S tím souvisí další potíže – šestileté děti by se měly podle návrhu města stravovat v jídelně vedle gymnazistů, což Doksanský považuje za nevhodné.

Sion sice musí respektovat platnou smlouvu, avšak jeho šéf tvrdí, že byl až dosud představiteli města ujišťován, že ve školním roce výpověď nedostanou.

„Celé ty roky jsme se spoléhali na dohodu, že se to nestane. Kdybychom byli osloveni v dubnu a výpověď byla v červnu, tak byť by to bylo strašně nekomfortní a náročné, za prázdniny bychom to museli zvládnout,“ připouští Doksanský, že přijatelnější by bylo stěhování do azylu na celý školní rok.

Jenže právě k tomu mohlo dojít, pokud by se loni na podzim nerozpadla městská koalice. Záměr na užití prostor Sionu na Základní škole Mandysova totiž po magistrátu koluje už rok a půl. Kvůli odvolání náměstka se však nedostal do rady.

„Když jsem předával gesci panu primátorovi, upozorňoval jsem na tuto věc, kterou jsme řešili dlouhodobě. Ode mě měl materiál v únoru a to, že ho dal do rady až teď, je neschopnost. Pan primátor na tu gesci totálně kašle,“ kritizuje bývalého koaličního partnera exnáměstek Martin Hanousek.

Záložní budova pro školky

Radnice chce uvolněné prostory přestavět pro potřeby mateřských škol, v nichž se plánují velké rekonstrukce. První Sluníčko by mělo do dosavadních tříd Sionu přijít už v březnu. Odložení škatulat o několik měsíců podle radnice nepřichází v úvahu.

„Sluníčko je pod dotací, takže my jsme vázáni dotačními termíny a začít musíme v březnu,“ vysvětluje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Radnice počítá, že náhradní místo pro městské školky bude potřebovat nejméně příštích deset let. Mateřinky v Hradci totiž dosluhují a velká část z nich potřebuje zásadní úpravy. Aby se však mohly do uvolněných prostor přesunout, počítá město se stavebními úpravami, které chce realizovat od ledna do března.

„Vzhledem k tomu, že z provozu základní školy se přejde na mateřské, je potřeba přizpůsobit výšku umyvadel i klozetových mís,“ vypočítává Hrabálek.

Sion: Hrozí to blamáží

Šéf Sionu se však obává, aby děti a rodiče nevystavoval velkému tlaku zbytečně. Upozorňuje, že radnice zatím nemá připraven ani projekt na rekonstrukci, natož vybraného zhotovitele.

„Nejsou schopni říct, jak to chtějí do března stihnout. My jsme teď na naší střední škole dělali z jedné třídy výdejnu jídla. Celá úprava spočívala ve stavbě jedné sádrokartonové příčky, která byla hotová za dva dny, ale papírování trvalo přesně rok. Toto jsou mnohem větší úpravy. Jsou tu lhůty na povolení, kolaudaci, další na projekt, město musí soutěžit i zhotovitele. Mně připadá, že odbor školství to podcenil a řeší to na poslední chvíli,“ varuje Doksanský.

Podle vedoucího odboru školství Zbyňka Bárty prý obavy nejsou namístě. Úpravy podle něj nebudou zásadní a měly by je zvládnout technické služby:

„My jsme to řešili, že se domluvíme nejdříve na ukončení pronájmu, a do tří měsíců se domnívám, že technické služby jsou schopny prostor upravit. Měly by to být jen drobné úpravy stávajících prostor, které jsou zkolaudovány pro školství. Nebudeme nic bourat ani rozšiřovat.“

Rozhodnutí o výpovědi nájmu přišlo pouhý den poté, co největší strana ve vedení města, hnutí ANO, vyměnila šéfa svých zastupitelů. Ti z čela klubu odvolali první náměstkyni primátora Moniku Štayrovou a na její místo dosadili náměstka pro majetek Pavla Marka. Následující den právě Štayrová hlasovala pro výpověď Sionu, přestože zbytek radních z ANO byl proti.

„Bylo to volné hlasování, nebyla jsem vázána rozhodnutím klubu,“ vysvětluje náměstkyně.

Zato Pavel Marek považuje rozhodnutí rady za nešťastné: „Tříměsíční výpovědní lhůta pro školské zařízení není příliš vhodná. Kdybych byl v roli toho, kdo tehdy smlouvu podepsal, chtěl bych mít garantovaný školní rok.“