Goldschmidtovu vilu v Hořicích vybydleli nájemníci. Manželé jí vracejí lesk

Kdo jede okolo, nemůže si nevšimnout. Působivá neorenesanční stavba v hořické Maixnerově ulici má za sebou smutný příběh. Jen málokdo věřil, že se z rozpadlé ruiny stane opět reprezentativní sídlo toskánského typu.



Rezidenční vilu židovského továrníka Goldschmidta z konce 19. století majitelé opustili na začátku války a od té doby chátrala. Bohatě zdobený dům z hořického pískovce obklopený rozlehlým pozemkem a parkem patřil k architektonickým chloubám města.

Zanedbání zanechalo na domě četné jizvy, které v roce 1997 ještě zvýraznil požár. V roce 2016 dokonce tehdejší majitel inzeroval, že nabízí stavební materiál na rozebrání. O rok později však vilu koupili manželé Němečkovi z obce Chvalina, která je součástí Hořic.

„Snažíme se ji uvést do původního stavu a nic nepokazit. Třeba venkovní plášť si o to vyloženě říká, jde o precizně udělaný hořický pískovec, i střecha a další části domu na to navazují,“ popisuje Radek Němeček.

Náročná rekonstrukce je stále na počátku. Přitom se už podařilo dokončit opravu a čištění fasády, pracuje se na opravách štuků a přibylo i venkovní oplocení.



Bývalý majitel rozprodal i plot

„Už teď, když člověk jede okolo, musí být nadšený. Ten posun je patrný. Nemůžu se dočkat, až to bude hotové. Myslím si, že to bude jedna z krásných dominant města a naprosto nepřehlédnutelná stavba. Je výborné, že majitelé respektují původní podobu,“ říká starosta Hořic Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).

Počinu manželů Němečkových si starosta velmi cení: „Pro Hořice je úžasné, že se toho ujali. Měl jsem před časem možnost se díky architektonickým prohlídkám významných staveb do vily podívat a musím to ocenit. Zaslouží si úctu celého města. Jak si toho vážíme, dokládá i letošní udělení Ceny starosty města.“

„Vila má za sebou smutný vývoj. Když tam ještě byli nájemníci, neměli k tomu žádný vztah a nikdo se o to moc nestaral, takže to pustlo a chátralo tak, že tam ti lidé už ani nemohli bydlet. Je mi líto, že se bývalý vlastník rozhodl rozprodat plot. Někdo si tehdy pomohl k několika stům tisíc korun a způsobil dalšímu majiteli škodu daleko větší,“ tvrdí starosta.

Hledají fotografie původních interiérů

Goldschmidtova vila bývala kulturní památkou, avšak bývalý majitel ji nechal z památkového fondu vyjmout právě kvůli havarijnímu stavu. Manželé Němečkovi se nyní snaží dopátrat, jak vypadal interiér, a hledají dobové fotografie.

„Třeba bychom se podle fotografií mohli dozvědět něco o výzdobě a fragmentech v interiéru.“ Radek Němeček současný majitel

„Exteriéry jsme dali dohromady, ale z interiéru nemáme téměř nic. Nevím, kam to zmizelo, nedokážu dopátrat, jestli se něco někde zachovalo. Původní předměty už asi těžko najdeme, byla tady řada nájemců. Ale třeba bychom se podle fotografií mohli dozvědět něco o výzdobě a fragmentech v interiéru. Vnitřky byly zdevastované, dvacet let do domu zatékalo,“ připomíná Radek Němeček, který však nechce o dalších podrobnostech týkajících se rekonstrukce příliš hovořit.

Žádost o podrobnější rozhovor odmítl: „My se teď hlavně snažíme dát vilu do pořádku a zatím nestojíme o zviditelňování. Omlouvám se, ale v tuto chvíli se k tomu nechci více vyjadřovat. Možná později, až za námi bude něco vidět.“

Točité schody, věž a rozlehlý park

Bratři Ferdinand a Josef Goldschmidtové měli v Hořicích tkalcovnu a tovární vilu v novorenesančním slohu nechali postavit Josefem Hockem v letech 1891 až 1893.

Měla podzemní podlaží, dvě patra a obytné podkroví. Dům měl nástavbu s věží a s terasou zčásti krytou balkonem a dominantní půlkruhové točité schodiště z pískovce. K vile přiléhal udržovaný park, severně od budovy byl altánek a klec pro ptactvo, na park navazoval ovocný sad.

Stavitel Hocke je podepsán i pod několika dalšími stavbami ve Škrétově ulici, na náměstí Jiřího z Poděbrad či u nádraží. Příznivci hořické architektury jsou rádi, že Goldschmidtova vila vůbec stojí.

„Vždy jsem manželce ukazoval, jak chátrá, ale nebylo v našich možnostech s tím něco dělat. Teď už to v našich silách je. Když jsme do ní přišli, nevěděli jsme, jestli nám nespadne na hlavu. Jsme rádi, že je na vile něco vidět a že k nějaké obnově dochází. I když to třeba není tak rychlé, jak bychom chtěli,“ uvedl před časem na internetových stránkách hořické radnice Radek Němeček.