Zkoušený Královéhradecký kraj si domluvil 35 lůžek v polském příhraničí

16:55

Pacienti z přetížených nemocnic v Královéhradeckém kraji by mohli putovat do špitálů v Polsku. Hejtmanství to dojednalo s polskou stranou pro případ, že už by je nebylo možné převézt do žádných tuzemských nemocnic.