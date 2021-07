Hradecká filharmonie chystá Chopina i Čajkovského. Těší se na živé hraní

Loni Filharmonie Hradec Králové musela oželet živé koncerty v plném sále na Eliščině nábřeží, ale těleso se muziky nezřeklo.

V pandemické pauze vznikl třeba erbenovský koncert vysílaný v hlavním čase na ČT art, orchestr natáčel pro nové album kapely Lucie, na YouTubu lze najít osvětové minikoncerty. A k tomu dramaturgie připravovala program nadcházející sezony.

„Ani v době přísných opatření naše Filharmonie nezahálela, právě naopak – v době, kdy jsme nemohli koncertovat pro posluchače v našem sále, hledali jsme a nacházeli jiné smysluplné projekty. Podařilo se nám například vyjednat natočení a odvysílání koncertu Záhořovo lože na programu art České televize, nahrát orchestrální party k chystanému albu a turné s kapelou Lucie nebo nahrát s dirigentem a moderátorem Lukášem Hurníkem videominutové vzdělávací koncerty bernsteinovského typu, které jsou k volnému přehrání na YouTube,“ říká ředitel Václav Derner.

„V pevné víře a naději v lepší časy jsme také připravovali příští sezonu, vydali programovou brožuru a nabízíme abonmá. To proto, že bez hudby to nejde,“ cituje ředitel Václav Derner motto příští sezony.

Nová sezona nabídne z velkých opusů klavírní koncerty Chopina, Schumanna a Rachmaninova, houslový koncert Beethovena, Čajkovského Patetickou, Mahlerovu Čtvrtou, Dvořákovu Novosvětskou, Sukovu Pohádku, Debussyho Moře, Straussova Zarathustru, dále oratoria, kantáty, recitály i premiéry novinek.

Z osobností doloží, že opravdu „bez hudby to nejde“, sopranistka Simona Šaturová, tenorista Pavel Černoch, klavírista Ivan Klánský, cembalistka Barbara Maria Willi, houslista Ivan Ženatý, varhaník Jaroslav Tůma či cellista Jiří Bárta.

Abonmá a vstupné Základní formou je předplatné do žánrově odlišených – barevně označených – abonentních řad, které mají výrazně příznivější cenu a jistotu stálého místa v hledišti. Abonmá lze zakoupit osobně na pokladně Filharmonie do 8. července, nebo elektronicky přes portál www.hkpoint.cz do 30. července. Na stejném portálu budou k mání elektronické vstupenky (eVstupenky) na jednotlivé koncerty, ať už z abonentních řad nebo mimo řady. Ty se uvolní do prodeje od 12. července. Zvláštní formou je kuponové předplatné, kdy jsou kupony směnitelné za vstupenky na jakýkoli vybraný koncert napříč abonentními řadami. Bližší informace jsou na www.fhk.cz.



Ve funkci šéfdirigenta královéhradecké Filharmonie nadále působí švýcarský dirigent a flétnista Kaspar Zehnder. Za dirigentským pultem se objeví například Petr Altrichter, Leoš Svárovský, Andreas Sebastian Weisser nebo Tomáš Brauner.

Zavedená je už také spolupráce s jinými hudebními tělesy, v příští sezoně kupříkladu s Janáčkovou filharmonií, filharmonickými sbory z Prahy a Brna nebo královéhradeckým Jitrem.

Hudební fórum Hradec Králové, vyhlášený festival soudobé světové hudby, se letos uskuteční v první polovině listopadu a v 17. ročníku nabídne tři koncerty reprezentující současnou orchestrální tvorbu, většina skladeb zazní v české premiéře. Jedna získala Pulitzerovu cenu, jedna byla mezi nominovanými a zároveň má cenu Grammy.

Pozvání k vystoupení na festivalu přijal opět Colin Currie, světová celebrita mezi hráči na bicí nástroje, který měl vystoupit už na loňském, kvůli covidu zrušeném, ročníku. Dále se představí německá klasická houslistka Carolin Widmann, a to v koncertu, který přímo pro ni napsal její bratr Jörg Widmann. Koncerty festivalu každoročně přenáší Český rozhlas Vltava a v sále zvukovou složku tradičně doplní světelný a výtvarný design, videoprojekce a nonverbální scénické prvky.

Operety a muzikály zařadí podle okolností

Kdo by v programu 44. sezony hledal oblíbenou Zelenou abonentní řadu – opereta/muzikál, nenajde ji.

„Zelená řada v příští sezoně skutečně není, přesněji řečeno nikoli jako ucelená řada. Je to tím, že v dnešní situaci divadla nedokážou garantovat, že budou moci se svým souborem přijet v pevně daném termínu,“ říká Václav Derner.

„Samozřejmě jsme s divadly v kontaktu, a jakmile to bude možné, zařadíme titul, který by žánrem odpovídal Zelené řadě, formou samostatného představení. Uplynulé měsíce nás naučily používat internetová média a formáty a šířit naši hudbu přes ně. Zvuk orchestru a atmosféra v koncertním sále je něco, co do sluchátek a reproduktorů prostě nedostanete,“ podotýká Derner.