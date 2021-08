Méně kapel, ale přece. Na letišti i v pevnosti Josefov zaduní rock a metal

Pro mnohé až nyní dostává léto ty správné grády. Byť pořadatelé Rocku for People i Brutal Assaultu znovu odsunuli své hlavní festivalové programy na příští rok, jejich náhradní varianty nakonec přece jen dávají tušit, že se na hudební scéně všechno pomalu dává do pořádku.

Pomohla slibně se vyvíjející epidemiologická situace, která pořadatelům dovolí uspořádat vícedenní akce a pozvat na ně tisíce fanoušků.

Zmenšené varianty obou festivalů sice nebudou plnohodnotné, jak jsme je znali, velké hvězdy nepřijedou, ale i tak se na ně vyplatí vyrazit.

Hradecký dvoudenní maraton koncertů zve v pátek a v sobotu na čtyři pódia a na skoro čtyři desítky vystupujících. Ze zástupu jmen v širokém žánrovém rozptylu vystupuje italská kapela Maneskin, která probouzí zvědavost hlavně díky vítězství v letošním ročníku svérázné soutěže Eurovision Song Contest. Hlavně mladší generace si koupí lístek právě kvůli nim.



Nejblíže velké stadionové kapele má texaská dvojice Missio, která propojuje elektroniku s rytmy hip hopu a s atmosférickými i expresivními plochami.



„Missio jsou fanouškům Rocku for People dobře známí, předvedli tu jeden z nejlepších koncertů ročníku 2019,“ míní pořadatelé.

Rock for People Hope dvoudenní verze festivalu Rock for People

13. až 14. srpna 2021 Festivalpark letiště Hradec Králové Více na https://rockforpeople.cz/cs/

Festival jde s dobou, za vše se proto v areálu bude platit bezhotovostně náramkem s čipem, v kterém si návštěvníci před začátkem i v průběhu festivalu dobijí kredit. Podobný systém zkoušel už před několika lety Hradecký majáles, po jednom ročníku však od toho ustoupil.

Inovativní bude také pohon jednoho z pódií, kde vystoupí řada řečníků a performerů. Scéna O co 2 jde „pojede“ na vodík, za vývojem čisté ekologické technologie stojí čeští inženýři ze společnosti Devinn. „Pro náš festival se tím otevírá nová kapitola a český patent má oprávněně světové ambice,“ uvedl ředitel festivalu Michal Thomes.

Zapojením vodíkového generátoru chtějí pořadatelé ukázat zodpovědný přístup k životnímu prostředí i k většímu komfortu návštěvníků.

Vítěz Eurovision i dvojice z Texasu

Ale zpět k muzice. Do Hradce se vrací švédská rocková legenda The Hives, přijede post hardcorová formace Imminence, německá indie rocková pětka Leoniden, marseillský metalcore Landmvrks, australské elektro-industriální duo Skynd. Z Francie dorazí rockeři Halflives, z Německa metalcorové projekty GHOSTKID a Venues.

Z české scény se představí indie rockeři I Love You Honey Bunny, rock’n’roll Deaf Heart, elektro-pop Domi, na scénu navrátivší se Evelynne a post-hardcore Brando’s Eyes. Švédští rockeři Mando Diao se dostali do širšího povědomí díky albu Hurricane Bar. Přijedou i holandští rockeři De Staat. Severoirský písničkář JC Stewart vévodí několika hudebním žebříčkům.

„Dále uvedeme německý metalcore Annisokay, chytlavé rockové trio Pabst nebo švýcarské hudebnice Ikan Hyu. Z českých zástupců bude tu rapper Redzed, zpěvačka a rapperka Annabelle, kytarovka Wyfe, garage rock Cigarette Syndrome, indie rockeři The Silver Spoons, post hardcorovou scénu budou reprezentovat The Truth Is Out There a Lighthouse Keeper,“ uvedli pořadatelé.

Vstupenky na dvoudenní program jsou stále v prodeji za 1 490 korun. Kemp pro jednu osobu stojí 350 korun, parkování stejně tak. V doprovodném programu je karaoke i silent disco, taneční workshop nebo vystoupení uskupení Mask Burea, jehož choreografii tvoří akrobaté, kejklíři, baletky i umělci s ohněm a zaklínači hadů.

Areál Festivalparku se otevře v pátek v 11 hodin. Na letiště k zastávce Správčice bude kyvadlově od Terminálu HD a zpět jezdit autobus označený cedulí Rock For People Hope. K letišti zajíždí z centra Hradce také linkový autobus MHD číslo 15.

Hlad po metalu je velký

Hypocrisy, Vader, Mgla, Igorrr nebo Destruction jsou hlavními taháky hudebního festivalu Josefstadt, který potrvá do sobotní noci.

„Ani letos jsme to nevzdali,“ shrnul problémy s vládními opatřeními za pořadatele Tomáš Fiala. Název festivalu je odvozený od původního německého názvu města a navazuje na loňský Josefoff. „I tak chceme, aby lidé měli i z tohoto ‚malého Brutalu‘ stejný zážitek,“ řekl Fiala.

Josefstadt malá verze festivalu Brutal Assault

12. až 14. srpna 2021 pevnost Josefov Více na https://brutalassault.cz/cs

Letos však může přijít mnohem více diváků, mělo by jich být kolem čtyř tisíc. „Odhadem čtvrtina přijede ze zahraničí. Oproti klasickému Brutal Assaultu to je velká změna, tam tvoří cizinci přes dvě třetiny návštěvníků,“ upozornil pořadatel.

Na dvou pódiích vystoupí 42 skupin ze Švédska, Německa, Polska, Rakouska, Švýcarska či Slovenska. Zastoupení má i domácí scéna. „Sehnat skupiny ze zahraničí je kvůli restrikcím velmi složité. Například kapely z USA nemůžou přijet vůbec. Všechno je to ruská ruleta spojená s řadou logistických problémů. Ale nestěžujeme si a věříme v lepší zítřky,“ podotkl Fiala.

Spousta muzikantů nechce riskovat, že by kvůli koncertům v zahraničí museli do karantény, někdo zase nechce hrát za nižší honorář, než byl zvyklý.

Headlinerem Josefstadtu jsou Hypocrisy

„I tak se nám podařilo dát dohromady velmi dobrou sestavu. V Evropě navíc letos v létě není moc metalových festivalů, takže hlad fanoušků po živé hudbě je velký,“ míní Fiala.

Pořadatelé se tradičně zaměřují na tvrdší odnože metalových žánrů. Headlinerem Josefstadtu jsou švédští Hypocrisy v čele s Peterem Tägtgrenem, kteří patří mezi přední zástupce melodického death metalu. Mezi dalšími, kteří na Brutal Assault jezdí pravidelně, figurují polské stálice Vader a Mgla, němečtí thrashmetaloví veteráni Destruction nebo švédský blackmetalový spolek Marduk.

„Chtěli jsme co nejpestřejší soupisku kapel, aby si na své přišli všichni fanoušci. I proto jsme oproti loňsku přidali druhé pódium v Oktagonu, kde budou mít koncerty specifickou a klubovou atmosféru,“ pokračoval Fiala.

Pro oba festivaly platí současná epidemiologická opatření. „Otestovat se návštěvníci budou moci i na místě. Ale bude lepší, když přijedou už s testem, kapacita testovacího zařízení je omezená,“ poznamenal organizátor Josefstadtu.

Festival má hlídané kempy, na nevyhrazených místech ve městě je zákaz stanování. „Určitě bych doporučil, aby fanoušci využili kemp nebo ubytovací kapacity. Na řadě přehlídek se letos objevily případy vykradených stanů,“ nabádá Fiala.

Vstupenka vyjde na 1 999 korun a v prodeji bude na místě. Návštěvníci mohou vyrazit na prohlídku podzemí pevnosti, večer se budou u vstupu promítat krátkometrážní filmy.