Dvůr Králové chystá proměnu továrny za 350 milionů, chce sál i zábavní park

Sál pro až 700 diváků, naučné centrum nebo dětský zábavní park, tak by po revitalizaci mohla vypadat někdejší továrna na náměstí Republiky ve Dvoře Králové. Počítá s tím studie ateliéru Grimm Architekti, který vyhrál soutěž vyhlášenou městem.



Oprava továrny bude největší investicí šestnáctitisícového města v novodobé historii. Pouze náklady na projektovou dokumentaci se vyšplhají k 19 milionům.

Areál tvoří několik objektů a pozemky o rozloze 5 500 čtverečních metrů. Město koupilo nemovitost v roce 2017 od společnosti Vánoční ozdoby za devět milionů korun.



Už tehdy radnice uváděla, že rekonstrukce bude jednou z investičních priorit. Tomu odpovídá i příprava. Město poprvé ve své historii uspořádalo architektonickou soutěž.

„Je to velmi ambiciózní plán, ale Dvůr Králové takové zařízení potřebuje. O jeho náplni přemýšlíme od doby, co jsme Mayerovu továrnu koupili. Zamýšleli jsem se nad tím, co ve městě chybí a co by k nám mohlo přilákat další návštěvníky,“ sdělil dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Vítězný návrh zahrnuje víceúčelový sál s kapacitou 500 sedících diváků, variabilní uspořádání pódia dovoluje zvýšit maximální kapacitu až na 700 diváků.

„Máme pouze Hankův dům, který je vhodný pro divadelní představení, ale už ne pro větší koncerty. Školy jezdí na plesy do okolních měst, protože nemáme odpovídající prostory,“ upozornil starosta.

Do čtyř let by se mohlo začít

Na 730 čtverečních metrech má být naučné centrum, stejný prostor zabere dětský zábavní park s atrakcemi. Podle starosty by to mohla být menší verze hradeckého Tonga. Dále by mělo přibýt loutkové divadlo pro 80 diváků.

Projekt počítá se stovkou parkovacích míst, většinou v podzemních garážích.

„Návrh zachovává třípodlažní železobetonovou halu bývalé textilní továrny a k ní přiléhající dvoupodlažní vstupní objekt. Zachovává také stávající vjezd a výjezd areálu z náměstí Republiky a Tylovy ulice a vytváří tak jejich pěší propojení,“ popsala mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Podle starosty Jarolíma by stavební práce měly začít do dvou až čtyř let. „S autory vítězného návrhu budeme jednat o podmínkách smlouvy na zpracování projektové dokumentace jak pro povolení stavby, tak pro výběr zhotovitele stavebních prací a také o ceně a termínech,“ řekl starosta. Předběžná cenová nabídka na projekční práce činí 19 milionů.

Opozici vadí, že se radnice neptala veřejnosti

Požadavky na budoucí náplň revitalizované továrny město zadalo do podmínek architektonické soutěže. Podle opoziční zastupitelky Dany Bohutínské (ODS) je chybou, že nenastala širší diskuse:

„S veřejností se o tom nejednalo, město přišlo s hotovým řešením. Je otázkou, jestli je vhodné do takto velkorysých prostor umístit loutkové divadlo nebo další expozici muzea.“

Revitalizace továrny se stane rekordní investicí Dvora Králové nad Labem. Naděje radnice se upínají k dotacím, které by ministerstvo pro místní rozvoj mělo vypsat.

„Financovat takto velký projekt z vlastního rozpočtu by zřejmě také bylo možné, ale s obtížemi a na úkor všech dalších investic. A to nechceme,“ poznamenal Jan Jarolím.

Letos v létě přitom zastupitelé už rozhodli, že si město vezme úvěr ve výši 160 milionů korun. Z něj chce financovat například opravu azylového domu Žofie nebo stavbu čistírny odpadních vod v městské části Žireč i další projekty v letech 2022 a 2023.

Nejdřív továrna, pak tržnice

Firma Mayer a syn spustila provoz ruční tkalcovny a barevny na náměstí Republiky v roce 1865. Od 30. let minulého století do roku 1958 areál sloužil jako městská tržnice, jeden čas tu působilo městské muzeum.

Ve druhé polovině minulého století zde sídlila firma Strojtex, po sametové revoluci se do hal nastěhoval výrobce vánočních ozdob. Na podzim 2018 se v bývalé továrně uskutečnila výstava Aš po Už/horod, kterou ke 100. výročí založení Československa připravili studenti Uměleckoprůmyslové školy v Praze.

Loni v září zastupitelé rozhodli o vypsání architektonické soutěže. Všech jedenáct návrhů, které posuzovala porota, bude k vidění právě v Mayerově továrně. Kromě zástupců radnice v porotě usedli architekti Jiří Suchomel, Ivan Plicka a Milan Košař.



Vítěz obdrží odměnu 900 tisíc korun. Architektonickou soutěž chce město vypsat také na rekonstrukci autobusového nádraží.