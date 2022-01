Ve Dvoře Králové přibudou další obchody, místní by brali radši zubaře

Developerská společnost Fuertes Development v areálu bývalé textilky Tiba Zálabí zastaví plochu 1,4 hektaru. Na kraji průmyslové zóny mezi Alešovou ulicí a Benešovým nábřežím vzniknou tři jednopodlažní budovy a parkoviště pro 210 aut.

Investor počítá se supermarketem Lidl o prodejní ploše 1 400 čtverečních metrů, s několika menšími prodejnami oblečení, obuvi a elektra, s drogerií a lékárnou ve dvou srovnatelně velkých objektech.

Firma původně chtěla nové obchodní centrum začít stavět v létě 2021 a letos prodejny otevřít. Administrativní příprava se ale protáhla. Investor má za sebou proces EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí a vydané územní rozhodnutí, nyní pracuje na získání stavebního povolení.

„Počítáme s výstavbou jak Lidlu, tak retailových ploch. Předpokládáme, že letos bychom měli začít stavět. Nevíme ale, jak dlouho vydání stavebního povolení ještě potrvá,“ sdělil jednatel společnosti Zdeněk Přichystal.

Výstavba nákupního centra podle něj potrvá osm měsíců. Firma Fuertes Development vznikla v roce 1994, obchodní domy a centra už realizovala v Brně, Kuřimi, Ostravě nebo Kroměříži.

Krachující Tibu Zálabí koupila v roce 2007 společnost Textil Invest Group (dnes Slezan Holding) v konkurzním řízení za 35 milionů korun. O dva roky později ztrátová výroba definitivně skončila. V roce 2016 začala demolice hlavní výrobní haly.

Obchody u Kauflandu otevřou v roce 2023

Na konci loňského roku začaly úřady posuzovat také další podobný projekt. Společnost Czech Retail Project Beta chce rozšířit stávající obchodní centrum u Kauflandu na pozemcích, které koupila v centru Dvora Králové od strojírenské firmy Karsit.

Přístavbu bude tvořit 12 objektů se zastavěnou plochou pět tisíc čtverečních metrů a přibude stovka parkovacích míst. Investor podle dokumentace, kterou zaslal úřadům, počítá s deseti prodejnami, kavárnou a pneuservisem. Obchody budou navazovat na nynější část nákupního centra, kde jsou prodejny sportovního oblečení, módy, drogerie nebo hraček.

Nové budovy budou také jednopodlažní s plochou střechou. Stavební práce by podle dokumentu měly začít v polovině letošního roku, hotovo bude na jaře 2023. Nákupní zóna se protáhne téměř až k břehům Labe.

„Povedlo se nám s investorem dohodnout, že tam vybudují jakousi náplavku s posezením a schodištěm k řece. Zároveň by tam měl vzniknout menší park,“ uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Centrum se vylidňuje. Pekárna i obuv zanikla

Téma nových obchodních center rezonuje dvorskou veřejností. Velmi často jsou záměry developerů terčem kritiky. Jejím důvodem je mimo jiné vylidňující se centrum Dvora Králové. Na náměstí T. G. Masaryka a v jeho bezprostředním okolí přibývá prázdných nebytových prostor. V poslední době na náměstí skončila také prodejna obuvi a nedaleká pekárna.

„Že lidé nebudou mít zubaře, skončili už dva, městu nevadí, nikdo to veřejně neřeší. Ale bude další obchoďák. Asi jsem z jiného světa, radši bych měl kompletní zdravotní péči ve městě než deset obchoďáků v centru,“ komentoval situaci na sociální síti Michal Pavlík.

Ve městě s necelými 16 tisíci obyvateli je už dnes nezvykle hustá síť supermarketů. Kromě Lidlu, který se zanedlouho otevře, tu mají zastoupení téměř všichni velcí hráči.

Podle starosty Dvora Králové bylo v minulosti chybou, že supermarkety a obchodní střediska zastavěly centrum a nekoncentrovaly se na okraj města, třeba do průmyslové zóny Zboží u výpadovky na Hradec Králové, která zůstává bez náplně. Podpora maloobchodu v historickém centru je komplikovaná, protože město většinou není vlastníkem nemovitostí.

„Obchody jsou v nemovitostech, které nepatří městu. Je to velice těžké. Můžeme odpustit různé poplatky, tak jako se to udělalo v souvislosti s covidovou pandemií, ale to je hrozně málo,“ přiznává Jan Jarolím.