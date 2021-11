Odsouzený muž na ránem loupil a vyhrožoval v centru města, už je v cele

Na linku 158 se v sobotu 6. listopadu kolem 3:15 obrátil volající, který oznámil loupežné přepadení ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku.

„Devatenáctiletého mladíka fyzicky a s nožem v ruce napadl neznámý muž, který po něm požadoval mobil a peněženku. Poté, co mladík upadl na zem a dostal několik úderů pěstí, mu tento muž odcizil telefon a peněženku s platební kartou a osobními doklady. Způsobil mu škodu za více než čtyři tisíce korun,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Mladík přitom utrpěl zranění, se kterým musel zůstat v nemocnici.

Za necelé dvě hodiny od telefonátu se policistům podařilo poblíž místa činu zadržet podezřelého muže.



Poté zjistili, že stejný muž přibližně půl hodiny před loupežným přepadením ještě vyhrožoval na náměstí Republiky 15letému chlapci, že ho pobodá. Chlapec se totiž zastal plačící ženy, která seděla na zemi a na kterou muž křičel a vulgárně jí nadával.



„Až když přiběhli další muži na pomoc, zanechal svého jednání,“ uvedla mluvčí.

Vyšetřovatel již obvinil muže ze zločinu loupeže a přečinu nebezpečného vyhrožování. V pondělí státní zástupce podal podnět na uvalení vazby z obavy, že by se muž mohl skrývat, působit na nevyslechnuté svědky anebo pokračovat v trestné činnosti. Soudce souhlasil a muže do vazby poslal.

Při zadržení policisté muži navíc předali výzvu od soudu, že musí nastoupit do výkonu trestu, kde si má odpykat 14 měsíců za majetkovou trestnou činnost. Za nové skutky mu hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.