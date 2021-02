Jaroměř vyhlíží, kudy budou sjíždět auta z D11. Obchvat se teprve soutěží

Už jen necelých jedenáct měsíců má Jaroměř dusit dopravní špunt, který se dlouhé roky nedaří vypáčit. Přesně v pátek 17. prosince 2021 má přijít úleva, kdy se město podle odhadů zbaví až čtvrtiny všech aut, která přes Jaroměř popojíždějí v nekonečných kolonách.

Ale stane se to? A nezhorší se naopak situace? Odpovědi na tyto otázky by Jaroměřští měli dostat už brzo.



I když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může dát brousit nůžky na slavnostní přestřižení pásky dokončované dálnice D11 od Hradce Králové, pro Jaroměř je klíčové, kam až se podaří dovést sjezd. Starosta Josef Horáček (STAN) o sobě tvrdí, že je nezdolným optimistou. Přesto netají, že si dělá i starosti.

„Pokud se do konce roku podaří dokončit dálnici a současně vyřešit tranzit na Trutnov sjezdem u Hořenic, bylo by to skvělé. Ale pokud by se to nestalo a veškerá doprava by sjížděla před Jaroměří na jižním sjezdu u Semonic, znamenalo by to pro nás ještě další zhoršení už tak tristní dopravní situace,“ říká starosta Horáček.

„Jsem proto v napjatém očekávání, ale chtěl bych věřit ve světlo na konci tunelu. Doufám tedy, že na konci tohoto roku se nám uleví aspoň o odhadovaných 20 až 25 procent dopravy, která by jela na Trutnov. Ale absolutně nejrozhodnější je dokončení obchvatu,“ dodává.

Ještě v roce 2018 ŘSD očekávalo, že povolení na objezd získá do konce roku 2019 a spolu s dálnicí od Hradce Králové se obě dopravní stavby podaří zprovoznit současně. Původně se měla D11 na Jaroměř otevírat až v roce 2022. Díky dodatku ke smlouvě mezi investorem a stavbaři dojde ke zkrácení výstavby o půl roku, tím se však ještě více rozevřely nůžky mezi dokončením dálnice a obchvatu.



Liniový zákon nepomůže

Ten by se i podle posledních informací, které hradecké ředitelství ŘSD uvedlo na Twitteru, měl začít stavět letos a otevírat v roce 2023. Soutěž na stavbu 6,55 km dlouhého obchvatu vypsalo ŘSD na konci loňského roku. Coby silnice I/33 má propojit novou dálnici D11 s hlavním tahem na Náchod a polskou Kudowu-Zdrój.

Jestli vše půjde podle plánů, do kterých však zasáhl soud o vyvlastnění půdy, dálnice D11 se u Hořenic rozdvojí: současně se napojí na silnici I/37 na Trutnov, druhá větev bude přeložkou silnice na Náchod.

U Velkého Třebešova se obchvat Jaroměře napojí na obchvat České Skalice a tranzitní dopravu odvede i z obcí Čáslavky, Dolany a Svinišťany. Zakázka má stát 862,6 milionu korun a zájemci mají čas podat nabídky jen do 3. února.

Starosta věří, že i v případě obchvatu lze dosáhnout na zrychlení. „Třeba se stane nějaký zázrak a půjde to rychleji i u obchvatu,“ doufá.

Rychlejší výstavbu nejen dálnic, ale i železnic má umožnit novela liniového zákona, jež začala platit s příchodem nového roku. ŘSD odhaduje, že zrychlení by mohlo být asi třetinové. Bohužel to neplatí u již zahájených staveb, tedy i obchvatu Jaroměře.

Asfalt už je položen

„Zatím to vypadá nadějně, přestože tam jsou nějaké vyvlastňovací procesy, odvolávání a soudní řízení. Stěžovatel uspěl u nejvyššího soudu s kasační stížností a nyní se to znovu řeší. Byť ŘSD zřejmě stále ještě nemá vlastnická práva, stavba se už realizuje. Jsem stále ujišťován, že se dálnice i obchvat podaří zrealizovat v avizovaných termínech,“ dodává Horáček.

Není bez zajímavosti, že nejvíce půdy v trase obchvatu vlastní rodina místopředsedy Vrchního soudu v Praze Františka Kučery. Jde o pět pozemků o rozloze kolem 2,5 hektaru, z nichž ŘSD potřebuje pro obchvat jen část. Kučera vlastnil i pozemek pod budoucím sjezdem z dálnice. Na prodeji se nedohodl, a proto ho stát vyvlastnil.

Termín otevření dálnice z Hradce Králové do Jaroměře ještě mohou vylepšit říjnové sněmovní volby, respektive dá se očekávat tlak na ještě dřívější zprovoznění. Aktuálně je na většině z 23 kilometrů položen asfaltový koberec, dokončují se práce na nadjezdech a mostech, hotová je kanalizace i část protihlukových zdí, u ČKD poroste jedna z největších mimoúrovňových křižovatek.

„Jsem nadšený a překvapený zároveň, jak rychle práce pokračují. Jakmile bude dálnice zprovozněna, velmi se uleví nejenom Hradci Králové, ale i okolním obcím. A to hlavně od kamionů,“ upozorňuje hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Hejtman: Čeká nás problém

Obchvat Jaroměře, ale i pokračování dálnice směrem na Polsko pozorně sleduje i kraj. Hejtman Martin Červíček (ODS) nedávno pro web trutnovinky.cz přidal i varování.

„Chci věřit, že poslední sliby o dostavbě dálnice do Jaroměře budou naplněny. Očekávám, že se dočkáme otevření tohoto úseku do konce roku 2021. Myslím ale, že nás čeká obrovský problém hlavně s dostavbou obchvatu Jaroměře a úseku, který navazuje na dálnici,“ říká hejtman.

„Zatím se termíny různí, ale bylo by fajn, kdyby se další část, jmenovitě úsek z Trutnova na státní hranici, začal stavět někdy kolem roku 2023. To by dávalo alespoň nějakou naději, že se situace v našem regionu zlepší. Do té doby nás čeká celé množství různých opatření, protože já si nedovedu představit, že pustíme tranzitní mezinárodní dopravu do regionu, který na to není z hlediska dopravní infrastruktury připraven,“ zdůrazňuje hejtman.