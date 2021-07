Cyklistům u Týniště nad Orlicí slouží nová stezka, vyhnou se rušné silnici

Křivice s 200 obyvateli jsou místní částí Týniště nad Orlicí. Ves však nemá žádný obchod či služby a hospoda je dlouhá léta zavřená. Lidé odsud musí jezdit na nákupy, za zábavou či do práce do Týniště vzdáleného 2,5 kilometru.

Blízkost většího města svádí vyrazit na kole, jenže pryč je doba, kdy byla krajská komunikace druhé třídy z Týniště na Opočno klidnou silničkou. Dnes se na ní díky rovnému profilu prohání jedno auto za druhým a výrazně stoupl i počet těžkých náklaďáků do nedalekých pískoven.

„Jezdím tudy dost často na takový malý tréninkový okruh. V Křivicích je totiž široko daleko jediný pořádný kopec. Když vás tady předjíždí těžký náklaďák, není to nic příjemného,“ říká cyklista Pavel, který přes Křivice jezdí na kole už roky.

V minulých týdnech se cyklistům výrazně ulehčilo. Radnice v Týništi totiž do Křivic vybudovala novou cyklostezku. Oficiálně ji chtěli otevřít na přelomu června a července, přesto se po ní už několik týdnů jezdí.

„Když tam není závora, lidé si ji otevřeli sami. Stejně žádné slavnostní zprovoznění neplánujeme,“ usmívá se starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09).

Nová komunikace pro pěší a cyklisty by měla v lokalitě výrazně zvýšit bezpečnost. Silnice je totiž na svou současnou vytíženost poměrně úzká.



„Bezpečnostní hledisko bylo jednoznačné. Sám mohu říci, že když jsem jezdil na kontrolní dny, vystoupit tam z auta opravdu nebylo příjemné. Ono se to nezdá, ale ten provoz je opravdu velký,“ míní starosta.

Týniště bývá často označováno za město cyklistů a potvrdit to mohou hlavně řidiči aut, kteří se jim musí neustále vyhýbat. I proto vznikly na ulicích piktogramy upozorňující na zvýšený výskyt cyklistů.

Stavba stezky začala na podzim kácením stromů podél silnice. Finální vozovku stavbaři položili v květnu. Město za stavbu zaplatilo 14 milionů korun, z toho 8 milionů dostalo od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).



Díky stezce získalo do svého majetku pozemky nad vodovodním přivaděčem, který vede jen asi dva metry od nové vozovky a už 40 let zásobuje část města vodou z vrtů na Křivině.

Z Lupenice do Rychnova už se jezdí

Týniště není jediným městem na Rychnovsku, které postavilo nebo připravuje stavbu bezpečných cest pro cyklisty. Loni na jaře vznikla třeba cyklostezka z Lupenice do Rychnova nad Kněžnou. Lidé se tak už nemusí obávat cesty po rušné silnici první třídy.

„To je nebezpečná záležitost a v dnešní době už spíš nemožná. Jsme rádi, že jsme stezku s podporou SFDI byli schopni zafinancovat. Provoz na ní je důkazem, že to nebylo zbytečné. Je to i krajinný prvek, takže jsme s tím spokojeni,“ říká starosta Lupenice Ivo Muthsam (ODS) o stavbě za 7 milionů korun, za kterou obec po odečtení dotace loni zaplatila 2,5 milionu.

Cyklisté se z Lupenice po zpevněných polních cestách dostanou až do Doudleb nad Orlicí, kde se lze napojit na cyklostezku z Kostelce do Potštejna. V plánu je navíc další zlepšení polních cest.

Vamberk vykupuje pozemky

Nová stezka by měla v budoucnu vést z Lupenice i na Vamberk. Tam se má napojit na kruhový objezd u zahradnictví. Pro obyvatele Vamberka je však zásadnější vybudování spojky do Doudleb. Lidé tam dnes jezdí po pěšině v loukách a musejí doslova podlézat železniční trať v Doudlebách.

Loni přitom vznikl projekt na novou stezku. Ta má vést po místní komunikaci k vamberecké čistírně odpadních vod a dál po nové cestě za železniční tratí do Doudleb. Součástí má být i most přes slepé rameno Divoké Orlice.

„V loňském roce jsme získali studii proveditelnosti, která nám řekla, jak dál postupovat. Úsek po čistírnu bude rekonstruovat Vamberk a dál budou stavět novou cestu Doudleby. Ty se nyní zasekly na jednání se Správou železnic kvůli podjezdu pod železniční tratí,“ uvádí starosta Vamberka Jan Rejzl (Společně pro Vamberk). Odhaduje, že stezka by mohla být hotová do tří let.

To mezi Podbřezím a Ještěticemi u hlavní silnice z Rychnova na Dobrušku by se mohlo stavět už letos. Zdejší sdružení obcí získalo v březnu stavební povolení a stavbu nové stezky plánuje spustit ještě před koncem roku. Hotovo má být příští rok na jaře. Cena se dříve odhadovala na 35 milionů korun.