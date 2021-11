Soud nařídil radnici uklízet listí v soukromé zahradě, padá z městské aleje

Oblíbený chlumecký učitel Josef Slavíček před sedmdesáti lety zasadil u svého domu kousek od Klicperova náměstí alej osmi javorů mléčů. Později po něm ulice dostala jméno a ještě později se do ní přistěhoval nový obyvatel.

Tomu vadí, že mu na pozemek padá z obecních stromů listí, a rozhodl se město zažalovat.

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl, že radnice musí spadu imisí zabránit, a krajský soud nařídil, aby město osm měsíců v roce listí, nažky a větve uklízelo jednou měsíčně a ve dvou podzimních měsících dvakrát.

Na neobvyklý případ upozornila Česká televize. Soukromník podle ní již dokonce podal soudu návrh na exekuční řízení, protože není spokojen s kvalitou úklidu. Záznam se již objevil v katastru nemovitostí, avšak radnice se hodlá bránit.

„Šílená soudkyně okresního soudu nás nejprve odsoudila, že se máme zdržet veškerých imisí ze stromů. Kdybychom tam dali plachtu, první vítr by ji odnesl, technicky to nelze zabezpečit. Je to naprosto nereálné a nesmyslné rozhodnutí, podle kterého ze stromů nesmí spadnout žádné listí na sousední pozemek. Stromy jsou vysoké 15 metrů, když fouká, létá to sto metrů daleko,“ říká chlumecký starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

„Odvolali jsme se, měli to podložené třemi soudními znalci arboristy, ale krajský soud rozsudek pouze zmírnil, že musíme spadané listí ze soukromého pozemku uklízet deset měsíců v roce. To je pro nás rovněž příšerné rozhodnutí. Je to naprosto precedentní rozsudek, který nemá v republice obdobu. Stromy jsou staré přes 70 let. Nový soused si tam před 17 lety postavil dům, přímo pod nimi si udělal japonskou zahradu a bazén, a teď ho obtěžuje, že mu tam padá listí. Není v lidských silách tomu nějak zabránit,“ popisuje starosta.

„Jako rada města jsme ze zoufalství rozhodli, že stromy necháme skácet, ale to nedovoluje zákon o ochraně přírody a krajský úřad to zakázal,“ komentuje Uchytil. Podle něj vyjde úklid ročně na 60 tisíc korun. Zatím se tam uklízelo třikrát.



Binec nás obtěžuje celý rok, vysvětlil majitel

Redaktor MF DNES se dvakrát pokusil zastihnout majitele rodinného domu, ale nebyl úspěšný.

„Stromy přesahují šest metrů nad náš pozemek. Proč bychom měli uklízet binec, který padá z městských stromů, obtěžuje nás to celý rok,“ vyjádřil se pro Českou televizi majitel pozemku Oldřich Popek.



„Je to strašné, musíme to uklízet za veřejné peníze. Už při prvním nařízeném úklidu byl pokus o šikanu našeho pracovníka, který musel lézt po zemi a sbírat každý lísteček, takže jsem tam na další dva byl osobně. Soud totiž rozhodl, že úklid má být přiměřený, což je termín, který nikdo nezná. Soudní znalci řekli, že přiměřený spad ze stromů je to, co z toho stromu spadne. Vždyť je to příroda!“ zlobí se starosta.

Rozsudek je podle něj velmi nebezpečný. „Kdyby se to stalo pravidlem, tak obcím a městům mohou hrozit každý rok miliardové škody. Budeme utrácet peníze daňových poplatníků jako otroci na soukromých zahradách. Další věcí je, že by se stromy mohly stát nežádoucími, a to nejen z pohledu měst a obcí,“ říká starosta.



Pro obce je to likvidační

Spor zaujal starosty a právníky napříč republikou i Svaz měst a obcí České republiky. Radnice se rozhodla bránit u Nejvyššího soudu.



„Samozřejmě jsme podali dovolání a očekáváme, že se k tomu Nejvyšší soud vyjádří. Doufám, že tam někdo začne používat selský rozum, když to nedokážou u hradeckých soudů. Mám spoustu reakcí a většina z nich hovoří, že se soud zbláznil. Jsem stejného přesvědčení,“ říká chlumecký starosta.



„Volají i právníci ze Slovenska nebo tajemníci městských úřadů a všichni jsou zděšeni. Dopadli jsme jako sedláci u Chlumce. Stromy jsou v těsném sousedství domu dětí a mládeže, kde pod nimi čekají maminky s kočárky, až půjdou jejich starší děti z kroužku. Kdysi je tam zasadil oblíbený legendární pan učitel Slavíček, po kterém se ta ulice dokonce jmenuje. Vlastnoručně je vysadil, aby dělaly radost i stín. A dnes se najdou tací, které to obtěžuje,“ podotýká Uchytil.

Nechci se vyjadřovat k práci soudů, ale pokud máme zohledňovat místní zvyklosti, musíme logicky říci, že ten, kdo si pořídí japonskou zahradu v Čechách pod alejí javorů, která tam je desítky let, musí vědět, že z ní padají listy.“ Radka Vladyková ředitelka Svazu měst a obcí

Jeho obavy z dalších podobných případů sdílí i ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Podle ní to může být návod pro další majitele pozemků:



„Pokud by někdo argumentoval, soud už jednou rozhodl, tak lze očekávat, že v obdobném případě by rozhodl obdobně. Opravdu bychom se mohli dočkat toho, že by každý, kdo má zahradu vedle aleje, parku či lesa, požadoval úklid. Pokud by se takto začalo rozhodovat, bylo by to pro obce absolutně likvidační. Přitom nejde jen o obce. Může to být i spor mezi dvěma sousedy. Nechci se vyjadřovat k práci soudů, ale pokud máme zohledňovat místní zvyklosti, musíme logicky říci, že ten, kdo si pořídí japonskou zahradu v Čechách pod alejí javorů, která tam je desítky let, musí vědět, že z ní padají listy.“

Návod pro potížisty, míní starostové

Na výsledek sporu v Chlumci nad Cidlinou čekají i starostové v regionu.



„Je to pro mě neuvěřitelná věc, to se snad ani nedá blíže komentovat. Potkalo mě už ledacos, ale s něčím podobným jsem se zatím zaplať pánbůh nesetkal. Naprosto chápu naštvanost kolegy z Chlumce, ale je to návod pro všechny potížisty, jak dělat ještě větší problémy a jak by jim obce mohly za velké peníze posluhovat. Přeji si, aby soud tento nesmysl zrušil a dal to k novému projednání. Vždyť bychom byli za blázny,“ rozčiluje se starosta Nového Bydžova Pavel Louda (ODS).

„Něco podobného jsme řešili, avšak šlo o stížnost souseda na souseda. Že by někdo nutil město, aby uklízelo na jeho pozemku listí nebo jiný nepořádek, protože to navál vítr, mi připadá až úsměvné. Sdílím však i obavy, že se z toho stane precedens,“ řekl starosta Hořic Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).

Situaci přirovnal k povinnosti obcí uklízet sníh na chodnících před soukromými domy: „Přiznám se, že s tím mám dlouhodobě problém. Lidé nemají vztah k místu, kde žijí. Pokud mám dům, tak si před ním také uklidím, to je nutné zlo, ale situaci v Chlumci vnímám jako úplný nesmysl.“