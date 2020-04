Banky v Královéhradeckém kraji ruší některé pobočky, bankomaty zachovají

Obyvatelé Třebechovic pod Orebem už si ve svém městě nezajdou do Komerční banky či České spořitelny, aby si založili účet, sjednali úvěr nebo upravili parametry služeb. Od dubna budou muset na pobočky do Hradce Králové nebo Týniště nad Orlicí.

Obě banky na konci měsíce oficiálně své zastoupení ve městě uzavřely. Ve skutečnosti byly pobočky zavřené už během března, kvůli koronaviru.

Zrušení své pobočky nejprve oznámila Komerční banka. Česká spořitelna ještě v únoru tvrdila, že letos žádnou neuzavře. Povinná karanténa tak nejspíš rozhodování uspíšila.

„V kraji neplánujeme rušit pobočky, avšak tato situace se může změnit ve chvíli, kdy z našich kontinuálních analýz vyplyne, že užívání některé z našich poboček v kraji klesne například na úroveň jednotek klientů denně,“ reagoval na dotazy MF DNES v závěru února mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Právě k tomu v Třebechovicích došlo. Podle informací zdejší radnice až 80 procent klientů, kteří mají účet u jedné z bank s pobočkou ve městě, nenavštívilo místní bankéře ani zdejší bankomat po dobu několika měsíců.

„Asi 83 procent vyhledává služby na jiných pobočkách a vybírá z bankomatů v jiných městech, hlavně v Hradci Králové. Je to samozřejmě logické, když tam pracují,“ chápe argumentaci bankovních domů třebechovický starosta Roman Drašnar.

„Zrušení pobočky vždy realizujeme až po velmi důkladné analýze a v drtivé většině případů jsme vždy poslední bankou, která v daném místě zůstává. Pravdou je, ze zájem klesá přímo úměrně tomu, jak roste digitální bankovnictví, a to i mezi seniory mimo velká města, kde našeho George používá již každý třetí senior starší 60 let,“ vysvětluje Hrubý.

Právě na starší lidi má rušení kamenných poboček největší dopad. Letos nejde jen o Třebechovice. Komerční banka na konci března ruší zastoupení v Dobrušce na Rychnovsku a Červeném Kostelci na Náchodsku. Loni zavřela pobočky v Lázních Bělohradě a Polici nad Metují.

Tam o rok dříve skončila i Moneta Money Bank, která nyní zavírá v Dobrušce. Pod Orlickými horami tak na konci měsíce zavřou dva ze tří místních finančních ústavů.

Je to všeobecný trend, napsala Komerční banka do Dobrušky

„Samozřejmě jsme to diskutovali, psali jsme i na vedení Komerční banky. Odpověděli nám, že je to všeobecný trend a že Dobrušku slučují s Novým Městem. My s tím samozřejmě nesouhlasíme, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat,“ přiznává starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Také radnice v Třebechovicích s bankami zkusila vyjednávat, za jakých podmínek by byly ochotné ve městě zůstat. Ukázalo se však, že rozhodnutí je konečné.

„Nějakou iniciativu jsme vyvinuli, ale jsou to soukromé subjekty. Dozvěděli jsme se, že skutečně nemá cenu dál intervenovat. Musíme se prostě bavit o věcech, které jsou reálné,“ říká Drašnar.

Banky nechají v provozu své bankomaty

Obě banky město ujistily, že zatím v Třebechovicích ponechají své bankomaty, které umožňují i vklad hotovosti. Radnice jim nabídla možnost přesunout je do budovy města na Masarykově náměstí, pokud by se nedohodly s majiteli objektů na dalším pronájmu.

V Dobrušce podobný problém řešit nemusí. Komerční banka tam sídlila přímo v budově radnice. Město však přijde o příjem z pronájmu prostor. Bankomat, který umožňuje i vklad na účet, na náměstí ponechá i Moneta.

Ta za posledních pět let uzavřela v kraji už šest poboček, jejichž provoz byl kvůli dlouhodobě nízkému zájmu klientů neefektivní.

„Chceme být bankou dostupnou pro klienty. Na druhou stranu ale musíme také zohlednit, jak často a v jakých lokalitách klienti naše služby vyhledávají, a také to, jaký kanál pro obsluhu svého účtu preferují. Pro snadnou a bezpečnou obsluhu svého bankovního účtu kdykoliv a odkudkoliv jsou našim klientům k dispozici naše online kanály v čele s mobilní aplikací Smart Banka,“ říká mluvčí Monety Zuzana Filipová.

Z Police odešly dvě banky, strážníci jezdí do Hronova

Přesun klientů z kamenných poboček na internet byl hlavním argumentem finančníků také pro odchod z Police nad Metují na Náchodsku. Za poslední dva roky tam skončila Moneta i Komerční banka. Podle starosty Jiřího Berana to velké problémy nezpůsobilo.

„Vím o několika lidech, kteří přešli k České spořitelně, která v Polici zůstala jako jediná. Rozhodnutí bank v době internetu chápu, sám jsem v bance nebyl, ani nepamatuji. Naši strážníci však musí kvůli vkladu hotovosti na pobočku Komerční banky do Hronova. Když vybírají parkovací automat, mají mince a zdejší bankomat bere jen bankovky,“ přiznává starosta drobnou potíž.

O vklad hotovosti do bankomatu je podle něj ve městě zájem hlavně od drobných podnikatelů, jimž zákazníci platí hotově.

Nejvíce poboček provozuje v kraji Česká spořitelna

Nejvíce poboček má nyní v kraji Česká spořitelna, která je dostupná ve 28 městech. Dvojka na trhu ČSOB je ve 12 městech, Komerční banka v 17 a Moneta v 9 městech v kraji.

Jediná ze čtyřky největších českých bank, která se nyní k rušení poboček v regionu nechystá, je ČSOB.

„V kraji neplánujeme rušení obchodních míst v menších obcích. Budeme pracovat na optimalizaci lokací v Hradci, zejména z důvodu výstavby nové budovy,“ vysvětluje mluvčí banky Patrik Madle.