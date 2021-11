Za hradbami Náchoda vykopali zbytky středověkých domů i se záchodem

Jak ukazují vykopávky, za někdejšími hradbami Náchoda v dnešní Hurdálkově ulici panoval ve středověku čilý ruch.



„I když se nacházíme za hradbami středověkého města, vzhledem k blízkosti centra jsme předpokládali, že i zde budou archeologické nálezy osídlení města. Od 14. a 15. století se za hradbami nacházelo zázemí města s dílnami kovářů, hrnčířů a dalších řemeslníků. Protože pracovali s otevřeným ohněm, byla tendence umístit je právě mimo městskou zástavbu, aby se snížilo riziko požárů,“ vysvětluje archeolog Muzea Náchodska Jan Košťál.

Parcela s vykopávkami se nachází hned vedle kina Vesmír. Tam, kde stojí protilehlá fronta domů, vedl středověký příkop. V jejich dvoře jsou ještě zbytky tehdejšího opevnění.

Donedávna tu stávala hasičárna dobrovolné jednotky. Když pro ni radnice postavila nové zázemí, sešlou budovu nechala zbourat a plánuje ji nahradit moderním spolkovým domem.

Při zjišťovacím archeologickém výzkumu se tu v březnu našlo v šesti sondách velké množství nálezů, a tak radnice musela přistoupit na záchranný výzkum za 3,9 milionu korun bez započtení daně.



Zbouraný dům pocházel z poloviny 19. století a ještě před ním zde stál rodný dům, kde se narodil v roce 1747 Josef František Hurdálek, národní buditel a biskup litoměřický. Už když archeologové nechali snížit terén zprvu o sedmdesát centimetrů, ukázaly se středověké situace.

„Toto byla jedna z mála dochovaných parcel, kterou nepostihl stavební boom na přelomu 19. a 20. století, kdy se Náchod proměnil do podoby, jak ho známe dosud. Veškeré archeologické terény se tak pod domem z půli 19. století dochovaly,“ popisuje archeolog.



Hatě ze 14. až 15. století

Spolkový dům vyroste na původním půdorysu, jen základy budou o něco širší a hlubší. Dělníci postupně odkryli původní kamenné základy a terén dál snižovali. Dalším objevem pak byly základy podezdívek zřejmě původního Hurdálkova domu.

Zajímavostí jsou také zbytky staré haťované cesty, odhalené při hloubení základů. Cesta patrně směřovala k městskému příkopu.

„Od středověku se tu obyvatelé potýkali s problémem spodní vody. Řeka Metuje se už v pravěku rozlévala v širokém údolí. Aby se tu nebrodili bahnem, vypomohli si tím, že položili kmeny, na ně větve a pak i pochozí vrstvu. Takové haťování jsme našli i 2,5 metru hluboko za radnicí v místě, kde je dnes vodní prvek,“ říká Jan Košťál.

Hatě datuje podle okolních nálezů do 14. až 15. století, což ještě může upřesnit dendrochronologický rozbor z odebraných vzorků.

Jímka jako záchod i odkladiště

Směrem k budově městské policie se našly také základy dřevěného domu z první poloviny 14. století. Ukázalo se nároží tvořené dřevěnými trámy a okolo proutěný vyplétaný plot. Směrem ke kinu se zase objevily základy dalšího dřevěného domu, obklopené mnoha nálezy keramiky ze 14. a 15. století.

„Našli jsme tam jímku s dochovanou výdřevou, ale zatím jsme z ní vybrali jen dvacet třicet centimetrů. Je narvaná spoustou středověkého materiálu, takže uvidíme, co najdeme na dně. Jímky ve středověku sloužily ke všem možným účelům, jako záchod i odkladiště všeho, co se nehodilo. Středověká jímka je pro archeology studnicí poznání. Veškerý obsah se vybere, proplaví na jemných sítech a zachytí se i pecky či semínka, takže můžeme mít i představu o středověkém jídelníčku obyvatel. Spolupracujeme na tom s botaniky, palinology,“ říká Košťál.

Výzkum skončí v polovině listopadu. „Jeden z nejzajímavějších nálezů odtud je soška Panenky Marie z 15. století. Je tu i stejně stará bronzová rolnička, urození lidé ji tehdy nosívali na oděvu, aby dali prostému obyvatelstvu najevo, že se blíží,“ vysvětluje archeolog.

Ukazuje také keramický přeslen, kachel s vyobrazením renesančního měšťana z období přelomu 15. a 16. století či bronzové kování, které zřejmě bylo součástí opasku. Mezi mladšími nálezy jsou třeba keramické dýmky z 19. století. Na paletě tu leží i mlýnský kámen.

„V každém rohu domu, který jsme vykopali, byl pod základy umístěn jeden mlýnský kámen. Možná za tím byla nějaká pověra,“ míní archeolog.

Zdražování vyhnalo cenu domu o deset milionů

Město Náchod muselo kvůli zdražení ve stavebnictví zvýšit odhad ceny chystané stavby spolkového domu o pětinu na 62 milionů korun. Podmínky výběrového řízení začátkem listopadu schválila rada města.

„Ještě v květnu jsme počítali s cenou 52 milionů korun,“ řekl starosta Jan Birke (ČSSD) pro ČTK. Nevyloučil, že pokud by firmami nabídnuté ceny přesáhly 62 milionů korun, tak by radnice uvažovala o zrušení tendru a odložení stavby na pozdější dobu. Stavbu město chystá z vlastních zdrojů, dotaci na ni nemá. Vlastní stavba, pokud město vybere dodavatele, by mohla začít zkraje roku 2022.

Podle návrhu královéhradecké kanceláře Tomáš Vymetálek Architects vznikne zázemí pro místní spolky, pro něž chybí prostory. Budou tu ateliéry a klubovny, konferenční sál pro 50 lidí i výstavní prostory pro expozice významných rodáků – spisovatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela.

Před spolkovým domem se plánuje volné prostranství se zpevněným povrchem a městskou zelení, vnitroblokem se propojí Hurdálkova ulice s Volovnicí.