V roce 2022 začne růst stadion i lávka v Hradci, pohne se i dálnice D11

1 Premiéra Hanče a Vrbaty

Film Poslední závod, který se natáčel na autentických místech na hřebenech Krkonoš, bude mít premiéru 17. února. Příběh Hanče a Vrbaty je notoricky známý, přesto opředený záhadami. Filmovou rekonstrukci slavného závodu s tragickým koncem se rozhodl natočit režisér Tomáš Hodan, který je autorem několika dokumentů a jako scenárista se podílel na pohádce Čertí brko nebo úspěšném seriálu Kancelář Blaník. Slavný lyžařský závod na krkonošských hřebenech z roku 1913 se mu podařilo zrekonstruovat minutu po minutě.

2 Zaniknou některé školy?

Kraj představí analýzu tři roky staré optimalizace školství, která vyvolala velké kontroverze. Kromě jiného bude jasné, která města by se mohla se svými středními školami loučit. Podle informací MF DNES se smráká nad učilištěm v Lázních Bělohradě, Střední školou zahradnickou v Kopidlně, hodnocení neuniknou ani spojená učiliště v Opočně a Novém Městě nad Metují nebo svazek SŠ oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci se střední školou ve Velkém Poříčí. Na začátku roku by měla být hotova i kompletní krajská strategie školství.

3 Náchod staví spolkový dům

Už zkraje roku začne v Náchodě růst zcela nový spolkový dům. Město muselo kvůli zdražení ve stavebnictví zvýšit odhad ceny o pětinu na 62 milionů korun, Náchod projekt chystá z vlastních zdrojů, dotaci na něj nemá. Podle návrhu královéhradecké kanceláře Tomáš Vymetálek Architects vznikne zázemí pro místní spolky, pro něž chybí prostory. Budou tu ateliéry a klubovny, konferenční sál pro 50 lidí i výstavní prostory pro expozice významných rodáků – spisovatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela.

4 Hradec buduje stadion

Demolice 55 let starého stadionu v Malšovicích je u konce a už na začátku roku začne růst úplně nová aréna za 568 milionů korun. Zdaleka by však neměla sloužit pouze kopané, bude multifunkční. Stadion obkrouží 600 metrů dlouhý běžecký ovál, pod východní tribunou bude stometrový tunel s osvětlenou trojdráhou, do hlediště na hrací ploše se například kvůli koncertu vejde 25 tisíc diváků a do venkovního amfiteátru 1 500 lidí, uvnitř má být šest tělocvičen, sedm víceúčelových sálů, až 60 lůžek pro sportovce, počítá se s 12 skyboxy, z toho dvěma velkoprostorovými.

Hradec si slibuje, že se stavba stane kulturně-sportovním centrem například pro trhy, výstavy, kongresy, plesy nebo divadelní představení. Stadion by měl být v provozu v dubnu 2023.

5 Otevře odlehčovací služba

Nejdříve v únoru otevře dům s odlehčovací službou v hradecké Honkově ulici. Zařízení, které prozatím vyšlo na 85 milionů korun bez DPH, mělo původně začít fungovat v listopadu, ale vše se opozdilo kvůli připojení na rozvody elektřiny.

Objekt odlehčovací služby s kapacitou až 35 lůžek vzniká od loňského května na Pražském Předměstí na místě nevyužívaného bytového domu. Odlehčovací služba bude po přechodnou dobu pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, například kvůli věku, nemoci či jinému zdravotnímu postižení.

31. května 2021

6 Oholený zámecký kopec

Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě by měla skončit v červenci. Úpravy, které začaly v polovině loňského roku za téměř 200 milionů korun, by měly zajistit kopec proti sesuvům. Příští rok by se zámecký kopec měl objevit v nové kondici, s drenážemi, sítí obnovených cest, zpevňujícími zídkami, nově odhalenými pasážemi i oblíbenými šeříky.

Vršek, na němž vyrostl hrad a pak i pozdější zámek v Náchodě, býval po staletí holý. První stromy začaly přibývat až začátkem 19. století. Úpravy mají kopec částečně přiblížit dřívější podobě.

7 Krizi v Hradci ukončí až komunální volby

Krize vlády Hradce Králové, která začala zkraje léta 2020, nejspíš ukončí až říjnové komunální volby. Vyjednávání o funkční koalici nepokračuje už řadu měsíců, dosud posledním významnějším bodem je zrušení místní organizace ANO, po kterém ve vedení města nefigurují členové hnutí, ačkoli jde o stejné tváře.

Téměř rok před volbami už je tu první „protestní“ subjekt, který ohlásil kandidaturu. Trpělivost došla skupině pedagogů a sportovců kolem Romana Poldy, ředitele největší základní školy v kraji a současně šéfa klubu ředitelů z Královéhradecka. Měli by to být právě kantoři, kteří se mají stát pilíři nového uskupení.

8 Opět se pohne dálnice D11

Už v říjnu by mohla začít stavba dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Optimistický plán představil ředitel ŘSD Radek Mátl, podle kterého se nyní pracuje na prováděcí dokumentaci a tendr na zhotovitele má ŘSD vypsat na začátku roku 2022. Stát přitom ještě předloni počítal s dostavbou dálnice k hranicím až v roce 2028.

Větší problém je však s úsekem z Trutnova do Jaroměře. Tam silničáři čekají na územní rozhodnutí, které řeší úředníci ve Dvoře Králové nad Labem. Do jeho zisku nemohou vykupovat pozemky.

17. prosince 2021

9 Vrchlabí dodělá akvapark

Akvapark se třemi bazény, vířivkami nebo tobogánem ve Vrchlabí bude hotový před příští zimou. Areál za 188 milionů korun začala v dubnu budovat firma Metrostav. Krytý bazén bude dalším přírůstkem do rozvíjející se sportovně rekreační zóny na okraji města. Její součástí už je přírodní koupaliště, fotbalový stadion nebo skatepark. Krytý bazén je po kanalizační akci Čisté horní Labe a rekonstrukci Krkonošské ulice pro Vrchlabí největší investicí v novodobé historii. Na projekt se připravovalo několik let a na speciálním účtu našetřilo desítky milionů korun.

10 Zahájí stomilionové kino?

Rekonstrukce kina Vesmír v Trutnově za odhadovaných 98 milionů korun se komplikuje a termín dokončení se může posunout z poloviny roku až na prosinec. Nejvýraznější změnou oproti současnému stavu bude to, že v kině vzniknou dva sály.

Kino také dostane nové sedačky, ozvučení i fasádu. Důvodem zdržení jsou vícepráce a skryté vady, na které se přišlo až při bourání původních konstrukcí.

11 Vznikne drahá lávka přes Labe

Po dlouhých dvaceti letech od začátku příprav začal Hradec Králové stavět lávku přes Labe, která propojí centrum města s lokalitou Aldis. Lávka, která bude mít neobvyklou konstrukci, bude mnohonásobně dražší, než město původně plánovalo, a otevře se nejspíš na konci roku 2022.

Práce na lávce o délce 103 metrů a šířce 5,7 metru začaly kácením přestárlého dubu. Lávka by měla stát 161,8 milionu korun, město na stavbu získalo evropskou dotaci 102,7 milionu. Vysoké náklady si vyžádá unikátní technologie.

12 Špindl propojí areály

Největší investiční projekt českých skiareálů se možná už na jaře chystá ve Špindlerově Mlýně. Plánované propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr má stát víc než miliardu korun. Projekt musel být kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru o rok odložen. Hotovo má být v roce 2023.